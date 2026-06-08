Nilufar Usmonova onasining uyidan yana nimalarni olib ketdi? (video)

·42·Madaniyat
Nilufar Usmonova onasining uyidan yana nimalarni olib ketdi? (video)

Yulduz Usmonova Instagram sahifasiga iliq va samimiy videopost joyladi. Unda xonandaning qizi Nilufar Usmonova onasining uyiga kelgani aks etgan.

Videoda Nilufar Usmonova hazil aralash gapirib, ko‘plab qizlar kabi o‘zida ham qiziq odat borligini aytadi. Uning so‘zlariga ko‘ra, onasining uyiga kelganda ko‘ziga yoqqan buyumni olib ketgisi kelib qoladi. Bu safar ham u yoqtirib qolgan stakanlar to‘plamini olib ketayotganini kulib aytib o‘tadi.

“Ba’zida o‘zimga yoqib qolsa, 'buni olsam bo‘ladimi?' deb so‘rayman. Onam esa 'olaver' deydilar. Agar tezroq chiqib ketmasam, yana boshqa narsalarni ham olib ketishim mumkin,” — deya hazillashadi u.

Mazkur videoga Yulduz Usmonova ham o‘ziga xos, ma’noli izoh qoldirdi:

“Qiz bola onasining uyiga kelsa, hatto eski supurgi ham qaltirab turar ekan. Chunki qizining ko‘ziga nima chiroyli ko‘rinsa, 'shu menga kerak ekan', deb olib ketishi mumkin.”

Ushbu samimiy va kulgili lavha muxlislar tomonidan iliq kutib olinib, izohlarda ko‘plab kulgili fikrlar va qo‘llab-quvvatlovlar yozilmoqda.

Nilufar UsmonovaYulduz UsmonovaInstagram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

To‘ydagi chiqish: Munisa Rizayeva muxlislarni hayratda qoldirdiTo‘ydagi chiqish: Munisa Rizayeva muxlislarni hayratda qoldirdiBugun, 21:12Xonanda Vosidbekning yangi “Tiqir-tiqir”i sizga kayfiyat ulashadi (video)Xonanda Vosidbekning yangi “Tiqir-tiqir”i sizga kayfiyat ulashadi (video)Kecha, 18:41O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...Kecha, 17:43Xusen Amridinovning ota-ona haqidagi ta’sirli qo‘shig‘i haqida (video)Xusen Amridinovning ota-ona haqidagi ta’sirli qo‘shig‘i haqida (video)Kecha, 15:27«Vir va Zara» yulduzi Zara turmush o‘rtog‘i bilan ko‘rinish berdi (video)«Vir va Zara» yulduzi Zara turmush o‘rtog‘i bilan ko‘rinish berdi (video)Kecha, 15:10Teylor Svift va Trevis Kelsi to‘yi: afsonaviy arena tanlandimi?Teylor Svift va Trevis Kelsi to‘yi: afsonaviy arena tanlandimi?Kecha, 13:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Munisa Rizayeva imidjini keskin oʻzgartirishga qaror qildi (video)
Munisa Rizayeva imidjini keskin oʻzgartirishga qaror qildi (video)
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi