Cloudflare oʻzining ochiq sertifikatlash markazini ishga tushiradi

·16·Texno
Cloudflare oʻzining ochiq sertifikatlash markazini ishga tushiradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Cloudflare oʻzining ochiq sertifikatlash markazini ishga tushirib, veb-saytlar uchun bepul TLS-sertifikatlarni mustaqil ravishda taqdim etadi.
  • Bu qadam internet xavfsizligini taʼminlashda uchinchi tomon yetkazib beruvchilariga boʻlgan qaramlikni kamaytirishga qaratilgan.
  • Kompaniya Chrome, Apple, Microsoft va Mozilla kabi yetakchi platformalarning ishonch dasturlariga oʻz sertifikatlarini kiritish uchun rasmiy arizalarni topshirgan.

Global veb-infratuzilmaning asosiy ishtirokchilaridan biri boʻlgan Cloudflare oʻzining maxsus va ommaviy sertifikatlash markazini (Certificate Authority, CA) yaratish hamda veb-saytlar uchun bepul TLS-sertifikatlarni mustaqil ravishda taqdim etish rejasini eʼlon qildi. Ushbu qadam internet xavfsizligini taʼminlashda uchinchi tomon yetkazib beruvchilariga boʻlgan qaramlikni kamaytirish va xizmat koʻrsatish barqarorligini oshirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya allaqachon oʻning asosiy sertifikatlarini Chrome, Apple, Microsoft va Mozilla kabi yetakchi platformalarning ishonch dasturlariga kiritish uchun tegishli rasmiy arizalarni topshirgan. Eski qurilmalar bilan toʻliq moslashuvchanlikni taʼminlash maqsadida Cloudflare GlobalSign kompaniyasining amaldagi ildiz sertifikatini sotib olish boʻyicha kelishuvga erishdi. Mazkur sertifikat 2012 yildan buyon aksariyat brauzerlar va operatsion tizimlar tomonidan qoʻllab-quvvatlab kelinmoqda.

Texnik yechimlar va xavfsizlik mexanizmlari

Yangi sertifikatlash markazlarining eng katta muammolaridan biri ildiz sertifikatlarini barcha qurilmalarga tarqatish yillar davom etishi va yangilanmagan eski texnikalar ularni umuman olmasligidir. GlobalSign sertifikati aynan shunday muammolarning oldini olib, eng keng turdagi qurilmalar bilan moslikni kafolatlaydi. Shu bilan birga, Cloudflare kelgusidagi brauzer hamda operatsion tizimlar talablariga mos keluvchi oʻzining mutlaqo yangi ildiz sertifikatlarini ham parallel ravishda ishlab chiqmoqda.

Sertifikatlarni olish va ularning muddatini uzaytirish jarayonlari boshqa bepul markazlar tomonidan ham faol foydalaniladigan ochiq ACME protokoli yordamida toʻliq avtomatlashtiriladi. Cloudflare taʼkidlashicha, mavjud yechimlar foydalanuvchilaridan yangi vositalarni oʻrnatish yoki murakkab server infratuzilmasini qayta qurish talab etilmaydi — faqat ACME-katalog manzilini oʻzgartirishning oʻzi kifoya qiladi.

Tarmoq barqarorligi va kelajakdagi xavfsizlik

Hozirgi kunda internetdagi bepul sertifikatlarning salmoqli qismi cheklangan mietdagi yetkazib beruvchilar zimmasiga tushadi. Jumladan, Let's Encrypt xizmati 500 milliondan ortiq saytlarga xizmat koʻrsatib, har kuni 10 millionga yaqin sertifikat chiqaradi. Cloudflare bunday yirik markazlardagi jiddiy nosozlik butun global tarmoqqa salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkinligidan ogohlantirib, muqobil va miqyosli yechim zarurligini taʼkidlaydi.

Kompaniya oʻzining yangi markazida yuqori darajadagi ishonchlilik va shaffoflikni taʼminlashga vaʼda bermoqda. Xususan, dasturiy taʼminotning qayta tiklanadigan yigʻmalari nashr etiladi, kalitlar saqlanadigan apparat modullari (HSM) haqida maʼlumotlar ochib beriladi va hodisalarni monitoring qilish uchun maxsus ommaviy panel ishga tushiriladi.

Postkvant kriptografiyasiga tayyorgarlik

Kelajak texnologiyalariga nazar tashlab, Cloudflare postkvant kriptografiyasi davriga ham faol hoyrlik koʻrmoqda. Kompaniya Merkle Tree Certificates (MTC) sertifikatlarini chiqaruvchi ilk markazlardan biri boʻlishni rejalashtirmoqda. Ushbu turdagi ilk hujjatlar 2027 yilning birinchi choragida taqdim etilishi kutilmoqda.

Anʼanaviy TLS-sertifikatlari oʻz ahamiyatini yoʻqotmasa-da, MTC postkvant xavfsizligi talab qiladigan katta hajmli zanjirlar uchun ixchamroq autentifikatsiya mexanizmi vazifasini bajaradi. Cloudflare oddiy WebPKI va MTC standartlarini yagona xizmat doirasida uygʻunlashtirib, foydalanuvchilar uchun bosqichma-bosqich oʻtish davrini taʼminlashni maqsad qilgan.

CloudflareTLS sertifikatlariKriptografiyaVeb xavfsizlikTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cloudflare: besh yildan soʻng sunʼiy intellekt trafigi insonnikidan ming barobar oshadiCloudflare: besh yildan soʻng sunʼiy intellekt trafigi insonnikidan ming barobar oshadi9 avgust 16:29Cloudflare sunʼiy intellekt agentlari uchun moʻljallangan Kitesurf brauzerini taqdim etdiCloudflare sunʼiy intellekt agentlari uchun moʻljallangan Kitesurf brauzerini taqdim etdi7 avgust 21:20Kiberxavfsizlik startapi Spur 200 million dollar investitsiya jalb qildiKiberxavfsizlik startapi Spur 200 million dollar investitsiya jalb qildi29 iyul 02:25“Oʻlik internet” nazariyasi haqiqatga aylandi: Botlar trafigi odamlardan oʻzib ketdi“Oʻlik internet” nazariyasi haqiqatga aylandi: Botlar trafigi odamlardan oʻzib ketdi25 iyul 17:28Patreon sunʼiy intellekt botlariga qarshi kurashni kuchaytirdi: Endi ruxsat soʻralmaydiPatreon sunʼiy intellekt botlariga qarshi kurashni kuchaytirdi: Endi ruxsat soʻralmaydi17 iyul 20:24Olimlar ilk bor matematik jihatdan mukammal tasodifiylikka erishishdiOlimlar ilk bor matematik jihatdan mukammal tasodifiylikka erishishdi31 may 01:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi