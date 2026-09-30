Cloudflare oʻzining ochiq sertifikatlash markazini ishga tushiradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Cloudflare oʻzining ochiq sertifikatlash markazini ishga tushirib, veb-saytlar uchun bepul TLS-sertifikatlarni mustaqil ravishda taqdim etadi.
- Bu qadam internet xavfsizligini taʼminlashda uchinchi tomon yetkazib beruvchilariga boʻlgan qaramlikni kamaytirishga qaratilgan.
- Kompaniya Chrome, Apple, Microsoft va Mozilla kabi yetakchi platformalarning ishonch dasturlariga oʻz sertifikatlarini kiritish uchun rasmiy arizalarni topshirgan.
Global veb-infratuzilmaning asosiy ishtirokchilaridan biri boʻlgan Cloudflare oʻzining maxsus va ommaviy sertifikatlash markazini (Certificate Authority, CA) yaratish hamda veb-saytlar uchun bepul TLS-sertifikatlarni mustaqil ravishda taqdim etish rejasini eʼlon qildi. Ushbu qadam internet xavfsizligini taʼminlashda uchinchi tomon yetkazib beruvchilariga boʻlgan qaramlikni kamaytirish va xizmat koʻrsatish barqarorligini oshirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya allaqachon oʻning asosiy sertifikatlarini Chrome, Apple, Microsoft va Mozilla kabi yetakchi platformalarning ishonch dasturlariga kiritish uchun tegishli rasmiy arizalarni topshirgan. Eski qurilmalar bilan toʻliq moslashuvchanlikni taʼminlash maqsadida Cloudflare GlobalSign kompaniyasining amaldagi ildiz sertifikatini sotib olish boʻyicha kelishuvga erishdi. Mazkur sertifikat 2012 yildan buyon aksariyat brauzerlar va operatsion tizimlar tomonidan qoʻllab-quvvatlab kelinmoqda.
Texnik yechimlar va xavfsizlik mexanizmlariYangi sertifikatlash markazlarining eng katta muammolaridan biri ildiz sertifikatlarini barcha qurilmalarga tarqatish yillar davom etishi va yangilanmagan eski texnikalar ularni umuman olmasligidir. GlobalSign sertifikati aynan shunday muammolarning oldini olib, eng keng turdagi qurilmalar bilan moslikni kafolatlaydi. Shu bilan birga, Cloudflare kelgusidagi brauzer hamda operatsion tizimlar talablariga mos keluvchi oʻzining mutlaqo yangi ildiz sertifikatlarini ham parallel ravishda ishlab chiqmoqda.
Sertifikatlarni olish va ularning muddatini uzaytirish jarayonlari boshqa bepul markazlar tomonidan ham faol foydalaniladigan ochiq ACME protokoli yordamida toʻliq avtomatlashtiriladi. Cloudflare taʼkidlashicha, mavjud yechimlar foydalanuvchilaridan yangi vositalarni oʻrnatish yoki murakkab server infratuzilmasini qayta qurish talab etilmaydi — faqat ACME-katalog manzilini oʻzgartirishning oʻzi kifoya qiladi.
Tarmoq barqarorligi va kelajakdagi xavfsizlikHozirgi kunda internetdagi bepul sertifikatlarning salmoqli qismi cheklangan mietdagi yetkazib beruvchilar zimmasiga tushadi. Jumladan, Let's Encrypt xizmati 500 milliondan ortiq saytlarga xizmat koʻrsatib, har kuni 10 millionga yaqin sertifikat chiqaradi. Cloudflare bunday yirik markazlardagi jiddiy nosozlik butun global tarmoqqa salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkinligidan ogohlantirib, muqobil va miqyosli yechim zarurligini taʼkidlaydi.
Kompaniya oʻzining yangi markazida yuqori darajadagi ishonchlilik va shaffoflikni taʼminlashga vaʼda bermoqda. Xususan, dasturiy taʼminotning qayta tiklanadigan yigʻmalari nashr etiladi, kalitlar saqlanadigan apparat modullari (HSM) haqida maʼlumotlar ochib beriladi va hodisalarni monitoring qilish uchun maxsus ommaviy panel ishga tushiriladi.
Postkvant kriptografiyasiga tayyorgarlikKelajak texnologiyalariga nazar tashlab, Cloudflare postkvant kriptografiyasi davriga ham faol hoyrlik koʻrmoqda. Kompaniya Merkle Tree Certificates (MTC) sertifikatlarini chiqaruvchi ilk markazlardan biri boʻlishni rejalashtirmoqda. Ushbu turdagi ilk hujjatlar 2027 yilning birinchi choragida taqdim etilishi kutilmoqda.
Anʼanaviy TLS-sertifikatlari oʻz ahamiyatini yoʻqotmasa-da, MTC postkvant xavfsizligi talab qiladigan katta hajmli zanjirlar uchun ixchamroq autentifikatsiya mexanizmi vazifasini bajaradi. Cloudflare oddiy WebPKI va MTC standartlarini yagona xizmat doirasida uygʻunlashtirib, foydalanuvchilar uchun bosqichma-bosqich oʻtish davrini taʼminlashni maqsad qilgan.
Izohlar 0
…