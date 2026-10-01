Nuh kemasi topildimi?: Turkiyadagi gigant tuzilma ostida 3 qavatli sirli inshoot aniqlandi

·66·Dunyo
Nuh kemasi topildimi?: Turkiyadagi gigant tuzilma ostida 3 qavatli sirli inshoot aniqlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Turkiyadagi Durupinar geologik tuzilmasi ostida Nuh kemasining qoldiqlari topilgani e’lon qilindi.
  • Mustaqil tadqiqot guruhi «Noah's Ark Scans» zamonaviy 3D-radar yordamida o‘tkazilgan skanerlash natijasida tuzilma ichida inson qo‘li bilan yaratilgan, uchta palubaga ajratilgan yer osti qatlamlari, tunnellar va xonalarning mavjudligini aniqladi.

Ming yillardan buyon diniy manbalar va jahon arxeologiyasidagi eng buyuk jumboq bo‘lib kelayotgan afsonaviy Nuh kemasining (Noah's Ark) aniq manzili topilgani e’lon qilindi. Britaniyaning mashhur «Daily Star» nashri bergan xabarga ko‘ra, «Noah's Ark Scans» mustaqil tadqiqot guruhi izlovchilari Turkiya hududidagi ulkan qayiq shaklidagi mashhur Durupinar geologik tuzilmasida chuqur radiolokatsion skanerlash ishlarini muvaffaqiyatli yakunlagan.

Tadqiqotchilar guruhi vakili Endryu Jons ushbu sirli obyektning haqiqatan ham inson qo‘li bilan yaratilgan sun’iy inshoot ekani «100 foizlik aniqlikda» isbotlanganini ta’kidladi. Zamonaviy 3D-radar ma’lumotlari skeptiklarning «bu shunchaki tabiiy ohaktosh qoyasi» degan da’volarini rad etib, tuzilma ichida ko‘plab tunnellar, xonalar va muqaddas bitiklarda bayon etilgandek aynan uchta palubaga (qavatga) ajratilgan yer osti qatlamlari mavjudligini ko‘rsatgan.

«3 ta paluba, yer osti xonalari va 100 foizlik bayonot»: 5 ta asosiy dalil

«Noah's Ark Scans» jamoasi tomonidan e’lon qilingan sensatsion kashfiyot bo‘yicha eng muhim faktlar:

  • 100 foizlik tasdiq da’vosi: Mustaqil tadqiqotchilar Turkiyadagi Durupinar tuzilmasi ostida aynan Nuh kemasi qoldiqlari ko‘milib yotganini rasman bildirdi;

  • Radar orqali aniqlangan 3 qavat: Skanlash natijalari yer osti inshootining roppa-rosa uchta alohida palubadan (sathdan) iborat ekanini ko‘rsatdi — bu muqaddas kitoblardagi Nuh kemasi tasnifiga to‘liq mos keladi;

  • Ichki tunnellar va xonalar: Radar profillari bir butun tosh jinsini emas, balki murakkab bo‘shliqlar, yo‘laklar va maxsus xonalar majmuasini qayd etdi;

  • Tabiiy emas, inson qo‘li mehnati: Tadqiqotchilar tuzilmaning muzliklar yoki shamol eroziyasi natijasida shakllangani haqidagi skeptik taxminlarni rad etmoqda;

  • Yog‘och qoldiqlari hali topilmadi: Endryu Jons inshootning kema ekanini yuz foiz tasdiqlovchi asosiy moddiy dalil — toshga aylangan qadimiy yog‘och namunalari hozircha topilmaganini tan oldi.

Durupinar tuzilmasi va Nuh kemasi tadqiqotining qiyosiy tasnifi

«Noah's Ark Scans» guruhi xulosalari, radar ko‘rsatkichlari va ilmiy e’tirozlar tahlili:

Ko‘rsatkich va tahlil mezonlari

«Noah's Ark Scans» guruhi va Endryu Jons xulosasi

Ilmiy jamoatchilik va skeptiklar shubhasi

Geografik joylashuv

Turkiya, Ararat (Og‘ri dog‘i) yaqinidagi Durupinar tuzilmasi

Katta Ararat tog‘ining tabiiy tog‘-tosh relefi zonasi

Obyektning tashqi ko‘rinishi

Uzunligi va kengligi ulkan kemaga monand qayiqsimon shakl

Eroziya va muzliklar harakati yaratgan ohaktosh qatlami

Radiolokatsion skaner natijasi

Ichki tunnellar, xonalar va 3 ta alohida palubali qatlam

Yerosti siniqlari, bo‘shliqlari va geologik yoriqlar

Diniy manbalarga mosligi

Tavrot va Injildagi «uch qavatli kema» ta’rifiga to‘liq mos

Diniy afsonalarni tabiiy shakllarga sun’iy bog‘lash xavfi

Asosiy dalil (Yog‘och qoldiqlari)

Hozircha toshga aylangan organik yog‘och topilmagan

Organik moddiy dalilsiz sun’iylikni isbotlab bo‘lmaydi

Loyihaning yakuniy bahosi

«Biz Nuh payg‘ambarning tarixiy kemasini 100% topdik»

Faktlar to‘liq arxeologik qazishmalar bilan tasdiqlanishi shart

Arxeologiya va geologiya ekspertizasi: Durupinar haqiqatan ham Nuh kemasimi yoki navbatdagi illyuziya?

Xalqaro arxeologlar, geolog-olimlar va tarixchilarning xulosalari:

  • «Radar ko‘rsatgan sirli simmetriya»: Geologlar ko‘pincha tabiatning geometrik shakllar (qayiq yoki piramida ko‘rinishidagi qoyalar) yaratishga qodirligini ta’kidlaydi; ammo 3D-skanerlarning yer ostida bir xil simmetriyaga ega xonalar va uchta parallel qavatni qayd etishi Durupinar tuzilmasi shunchaki oddiy tabiiy tosh emas, balki sun’iy qurilma bo‘lishi ehtimolini sezilarli darajada oshiradi;

  • «Qazishmalarsiz haqiqat ochilmaydi»: Radar to‘lqinlari yer ostidagi suv, gaz yoki bo‘sh g‘ovak qatlamlarni xona sifatida xato talqin qilishi mumkin; shu sababli, dunyo ilmiy hamjamiyati «Noah's Ark Scans» bayonotini to‘liq qabul qilishi uchun Turkiya hukumati ruxsati bilan chuqur arxeologik qazishmalar o‘tkazilishi va qadimiy yog‘och yoki bitum (smola) qoldiqlari laboratoriyada radiouglerod tahlilidan o‘tkazilishi shart;

  • Global qiziqish va soxtakorlik xavfi: Nuh payg‘ambar kemasi mavzusi dunyo bo‘ylab millionlab dindorlar va tarix ixlosmandlari uchun nihoyatda hassosdir; Ganadagi soxta «payg‘ambar»ning ikkinchi to‘fon bahonasida firibgarlik qilgani singari voqealar ham jamiyatda bunday muqaddas mavzularga nisbatan sergak va ilmiy asoslangan yondashuvni talab qiladi.

Sizningcha, Turkiyadagi ushbu sirli tuzilma chindan ham ming yillar oldingi buyuk to‘fondan omon qolgan Nuh payg‘ambarning afsonaviy kemasi bo‘lishi mumkinmi? Ilm-fan qachondir ushbu buyuk diniy mo‘jizaning moddiy isbotini to‘liq ko‘rsatib bera oladi deb ishonasizmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va insoniyatni hayajonga solgan ushbu olamshumul tarixiy tahlilni barcha bilan baham ko‘ring!

Nuh kemasiDurupinarNoah's Ark ScansArxeologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandiTurkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi27 sentabr 08:13Surxondaryoda 3,5 ming yillik qabriston aniqlandiSurxondaryoda 3,5 ming yillik qabriston aniqlandi10 sentabr 19:13Indoneziya “xobbitlari” ovchi boʻlmagan: Olimlar Homo floresiensis haqidagi qarashlarni oʻzgartirdiIndoneziya “xobbitlari” ovchi boʻlmagan: Olimlar Homo floresiensis haqidagi qarashlarni oʻzgartirdi6 iyul 03:282000 yillik sir fosh boʻldi: Vezuviy kuli ostida qolgan qadimiy bitiklar ilk bor oʻqildi2000 yillik sir fosh boʻldi: Vezuviy kuli ostida qolgan qadimiy bitiklar ilk bor oʻqildi29 iyun 09:54Quyosh faolligi soʻnggi 10 000 yillikdagi eng yuqori nuqtaga chiqdiQuyosh faolligi soʻnggi 10 000 yillikdagi eng yuqori nuqtaga chiqdi29 may 11:23Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladiTurkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi28 sentabr 22:49
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota