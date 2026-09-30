O‘zbekiston-Belarus ittifoqi: Ilk samosval sinovdan o‘tmoqda, savdo 1 mlrd dollarga yetmoqda

·31·Iqtisodiyot
O‘zbekiston-Belarus ittifoqi: Ilk samosval sinovdan o‘tmoqda, savdo 1 mlrd dollarga yetmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston va Belarus o‘rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalar strategik integratsiya bosqichiga o‘tib, mashinasozlik, agrosanoat va yuqori texnologiyali ishlab chiqarish sohalarida chuqurlashgan alyans shakllanmoqda.
  • Joriy 2026 yil yakunlariga ko‘ra, ikki tomonlama tovar ayirboshlash hajmi tarixiy 1 milliard dollarlik dovondan oshishi kutilmoqda.

Xiva shahrida bo‘lib o‘tgan O‘zbekiston—Belarus parlamentlararo forumi doirasida ikki davlat o‘rtasidagi savdo-iqtisodiy va sanoat aloqalari yangi, strategik integratsiya bosqichiga qadam qo‘ygani ma’lum qilindi. Belarus Bosh vaziri o‘rinbosari Yuriy Shuleykoning ta’kidlashicha, tomonlar an’anaviy tovar ayirboshlash doirasidan chiqib, mashinasozlik, agrosanoat va yuqori texnologiyali ishlab chiqarish sohalarida chuqurlashgan sanoat alyansini shakllantirmoqda.

Eng diqqatga sazovor yangiliklardan biri sifatida, O‘zbekistonda ilk bor mahalliylashtirilgan og‘ir karer samosvalining yig‘ilishi yakunlanib, Olmaliq kon-metallurgiya kombinati (OKMK) konlarida sinovga tayyorlanayotgani hamda Nukus shahrida Belarus texnikasining birinchi multibrend markazi ochilishi ma’lum qilindi. Joriy 2026 yil yakunlariga ko‘ra, ikki tomonlama tovar ayirboshlash hajmi tarixiy 1 milliard dollarlik dovondan oshishi kutilmoqda.

«Olmaliqdagi karer samosvali, Nukusdagi markaz va 1 milliardlik marra»: 5 ta asosiy fakt

O‘zbekiston va Belarus o‘rtasidagi keng qamrovli integratsiya bo‘yicha eng muhim rasmiy ma’lumotlar:

  • Ilk mahalliy karer samosvali sinovda: O‘zbekistonda yig‘ilgan birinchi og‘ir karer samosvali Olmaliq kon-metallurgiya kombinatida amaliy sinovlarga shaylandi;

  • Nukusda yangi multibrend servis markazi: Yaqin kunlarda Qoraqalpog‘iston poytaxti Nukus shahrida Belarus qishloq xo‘jaligi texnikalariga xizmat ko‘rsatuvchi markaz ish boshlaydi;

  • Tovar ayirboshlash 1 mlrd dollardan oshadi: 2026 yil yakunlari bo‘yicha ikki tomonlama savdo hajmi ilk bor 1 milliard dollarlik ko‘rsatkichni zabt etishi rejalashtirilgan;

  • «Dari Belorussii» va parrandachilik loyihasi: O‘zbekiston hududlarida chakana savdo tarmog‘i kengaytirilmoqda va to‘liq siklli parranda go‘shti ishlab chiqarish loyihasi amalga oshirilmoqda;

  • O‘zbekiston kapitalining Belarusga kirishi: O‘zbekistonlik investorlar va viloyat hokimlari Belarusda qishloq xo‘jaligi hamda qo‘shma korxonalar ochish bo‘yicha kelishuvlarga erishdi.

O‘zbekiston va Belarus sanoat-iqtisodiy hamkorligining asosiy yo‘nalishlari tasnifi

Ikki mamlakat o‘rtasidagi kooperatsiya sohalari, ishlab chiqarish loyihalari va strategik maqsadlar qiyosiy tahlili:

Tarmoq va hamkorlik yo‘nalishi

Amalga oshirilayotgan va rejalashtirilgan loyihalar

Iqtisodiy samaradorlik va ko‘rsatkichlar

Og‘ir mashinasozlik va konchilik

Olmaliq KMK uchun birinchi karer samosvali mahalliylashtirildi

Tog‘-kon sanoati texnikasini yangilash, importni kamaytirish

Qishloq xo‘jaligi mashinasozligi

Traktorlar va yer haydash texnikasini birgalikda ishlab chiqarish

Nukusda birinchi multibrend servis markazining ishga tushirilishi

Oziq-ovqat va riteyl tarmog‘i

«Dari Belorussii» do‘konlari, parranda go‘shti bo‘yicha to‘liq sikl

Ikki tomonlama muntazam oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berish

To‘qimachilik va yengil sanoat

Yuqori sifatli trikotaj va tekstil bo‘yicha kuchlarni birlashtirish

Eksportbop mahsulotlar va qo‘shilgan qiymat zanjirini yaratish

Yog‘ochsozlik va mebel klasterlari

Belarus xomashyosi va korxonalarini o‘zbek klasterlariga integratsiya qilish

Mahalliy mebel sanoatini xomashyo va tayyor mahsulot bilan boyitish

O‘zaro savdo aylanmasi masshtabi

MDHda 3-o‘rin, dunyo bo‘yicha Belarus uchun 9-o‘rindagi hamkor

2026 yil yakuni bilan 1 milliard dollardan oshishi belgilangan

Iqtisodiy va sanoat diplomatiyasi ekspertizasi: Nega Minsk va Toshkent kooperatsiyasi strategik ahamiyatga ega?

Iqtisodchilar va sanoat tahlilchilarining xulosalari:

  • «Xomashyo savdosidan sanoat kooperatsiyasiga o‘tish»: O‘zbekiston va Belarus shunchaki bir-biriga mahsulot sotish emas, balki bir-birini to‘ldiruvchi ishlab chiqarish zanjirini barpo etmoqda; Belarusning og‘ir mashinasozlik va konchilikdagi yuqori muhandislik tajribasi O‘zbekistonning ulkan tog‘-kon (OKMK, NKMK) va agrar salohiyati bilan birlashmoqda;

  • Ikki tomonlama investitsiya va kapital harakati: Ilgari faqat chet el investitsiyasi kutilgan bo‘lsa, endilikda o‘zbek biznesi va viloyat hokimlari Belarusdagi agrar va sanoat korxonalariga sarmoya kiritishga kirishdi; bu ikki davlat iqtisodiy elitasining bir-biriga yuksak ishonchidan dalolat beradi;

  • 1 milliard dollarlik marraning geosiyosiy mazmuni: Xalqaro sanksiyalar va logistika murakkablashgan sharoitda savdo aylanmasining barqaror o‘sib, 1 milliard dollarga yetishi ikki mamlakat uchun ham yangi ish o‘rinlari, valyuta tushumi va uchinchi davlatlarga birgalikda chiqish imkoniyatini kafolatlaydi.

Sizningcha, O‘zbekistonda mahalliylashtirilgan og‘ir karer va qishloq xo‘jaligi texnikalari mamlakatimiz ichki ehtiyojlarini to‘liq qoplay oladimi? Minsk va Toshkent o‘rtasidagi savdo aylanmasining 1 milliard dollardan oshishi oddiy fuqarolar va tadbirkorlar hayotida qanday aks etadi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va mintaqaning eng muhim sanoat yangiliklaridan biri bo‘lgan ushbu tahlilni yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!

O‘zbekiston-Belarus parlamentlararo forumOlmaliq kon-metallurgiya kombinatiNukus multibrend servis markazi1 milliard dollarlik savdo hajmi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonga xorijdan eng ko‘p nimalar keltirilmoqda? Iqtisodiyotdagi muhim o‘zgarishlarO‘zbekistonga xorijdan eng ko‘p nimalar keltirilmoqda? Iqtisodiyotdagi muhim o‘zgarishlar27 sentabr 12:02Yarim yilda 41 mlrd dollarlik savdo: import o‘sdi, eksport pasaydiYarim yilda 41 mlrd dollarlik savdo: import o‘sdi, eksport pasaydi2 avgust 17:12Belarusning valyuta zaxiralari bir oyda 1 milliard dollarga oshdi...Belarusning valyuta zaxiralari bir oyda 1 milliard dollarga oshdi...3 sentabr 22:37Apple va Google kabi xorijiy kompaniyalar O‘zbekistonga qancha soliq to‘ladi?Apple va Google kabi xorijiy kompaniyalar O‘zbekistonga qancha soliq to‘ladi?31 iyul 22:33O‘zbekistonda ichimliklar ishlab chiqarish 11,6 trln so‘mga yetdiO‘zbekistonda ichimliklar ishlab chiqarish 11,6 trln so‘mga yetdi14 iyul 16:49O‘zbekiston eksporti tarkibi raqamlarda: hajmi 12,6 mlrd dollarga yetdiO‘zbekiston eksporti tarkibi raqamlarda: hajmi 12,6 mlrd dollarga yetdi24 iyul 23:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

14 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
5 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
5 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
21 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi