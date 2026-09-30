O‘zbekiston-Belarus ittifoqi: Ilk samosval sinovdan o‘tmoqda, savdo 1 mlrd dollarga yetmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston va Belarus o‘rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalar strategik integratsiya bosqichiga o‘tib, mashinasozlik, agrosanoat va yuqori texnologiyali ishlab chiqarish sohalarida chuqurlashgan alyans shakllanmoqda.
- Joriy 2026 yil yakunlariga ko‘ra, ikki tomonlama tovar ayirboshlash hajmi tarixiy 1 milliard dollarlik dovondan oshishi kutilmoqda.
Xiva shahrida bo‘lib o‘tgan O‘zbekiston—Belarus parlamentlararo forumi doirasida ikki davlat o‘rtasidagi savdo-iqtisodiy va sanoat aloqalari yangi, strategik integratsiya bosqichiga qadam qo‘ygani ma’lum qilindi. Belarus Bosh vaziri o‘rinbosari Yuriy Shuleykoning ta’kidlashicha, tomonlar an’anaviy tovar ayirboshlash doirasidan chiqib, mashinasozlik, agrosanoat va yuqori texnologiyali ishlab chiqarish sohalarida chuqurlashgan sanoat alyansini shakllantirmoqda.
Eng diqqatga sazovor yangiliklardan biri sifatida, O‘zbekistonda ilk bor mahalliylashtirilgan og‘ir karer samosvalining yig‘ilishi yakunlanib, Olmaliq kon-metallurgiya kombinati (OKMK) konlarida sinovga tayyorlanayotgani hamda Nukus shahrida Belarus texnikasining birinchi multibrend markazi ochilishi ma’lum qilindi. Joriy 2026 yil yakunlariga ko‘ra, ikki tomonlama tovar ayirboshlash hajmi tarixiy 1 milliard dollarlik dovondan oshishi kutilmoqda.
«Olmaliqdagi karer samosvali, Nukusdagi markaz va 1 milliardlik marra»: 5 ta asosiy fakt
O‘zbekiston va Belarus o‘rtasidagi keng qamrovli integratsiya bo‘yicha eng muhim rasmiy ma’lumotlar:
Ilk mahalliy karer samosvali sinovda: O‘zbekistonda yig‘ilgan birinchi og‘ir karer samosvali Olmaliq kon-metallurgiya kombinatida amaliy sinovlarga shaylandi;
Nukusda yangi multibrend servis markazi: Yaqin kunlarda Qoraqalpog‘iston poytaxti Nukus shahrida Belarus qishloq xo‘jaligi texnikalariga xizmat ko‘rsatuvchi markaz ish boshlaydi;
Tovar ayirboshlash 1 mlrd dollardan oshadi: 2026 yil yakunlari bo‘yicha ikki tomonlama savdo hajmi ilk bor 1 milliard dollarlik ko‘rsatkichni zabt etishi rejalashtirilgan;
«Dari Belorussii» va parrandachilik loyihasi: O‘zbekiston hududlarida chakana savdo tarmog‘i kengaytirilmoqda va to‘liq siklli parranda go‘shti ishlab chiqarish loyihasi amalga oshirilmoqda;
O‘zbekiston kapitalining Belarusga kirishi: O‘zbekistonlik investorlar va viloyat hokimlari Belarusda qishloq xo‘jaligi hamda qo‘shma korxonalar ochish bo‘yicha kelishuvlarga erishdi.
O‘zbekiston va Belarus sanoat-iqtisodiy hamkorligining asosiy yo‘nalishlari tasnifi
Ikki mamlakat o‘rtasidagi kooperatsiya sohalari, ishlab chiqarish loyihalari va strategik maqsadlar qiyosiy tahlili:
Tarmoq va hamkorlik yo‘nalishi
Amalga oshirilayotgan va rejalashtirilgan loyihalar
Iqtisodiy samaradorlik va ko‘rsatkichlar
Og‘ir mashinasozlik va konchilik
Olmaliq KMK uchun birinchi karer samosvali mahalliylashtirildi
Tog‘-kon sanoati texnikasini yangilash, importni kamaytirish
Qishloq xo‘jaligi mashinasozligi
Traktorlar va yer haydash texnikasini birgalikda ishlab chiqarish
Nukusda birinchi multibrend servis markazining ishga tushirilishi
Oziq-ovqat va riteyl tarmog‘i
«Dari Belorussii» do‘konlari, parranda go‘shti bo‘yicha to‘liq sikl
Ikki tomonlama muntazam oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berish
To‘qimachilik va yengil sanoat
Yuqori sifatli trikotaj va tekstil bo‘yicha kuchlarni birlashtirish
Eksportbop mahsulotlar va qo‘shilgan qiymat zanjirini yaratish
Yog‘ochsozlik va mebel klasterlari
Belarus xomashyosi va korxonalarini o‘zbek klasterlariga integratsiya qilish
Mahalliy mebel sanoatini xomashyo va tayyor mahsulot bilan boyitish
O‘zaro savdo aylanmasi masshtabi
MDHda 3-o‘rin, dunyo bo‘yicha Belarus uchun 9-o‘rindagi hamkor
2026 yil yakuni bilan 1 milliard dollardan oshishi belgilangan
Iqtisodiy va sanoat diplomatiyasi ekspertizasi: Nega Minsk va Toshkent kooperatsiyasi strategik ahamiyatga ega?
Iqtisodchilar va sanoat tahlilchilarining xulosalari:
«Xomashyo savdosidan sanoat kooperatsiyasiga o‘tish»: O‘zbekiston va Belarus shunchaki bir-biriga mahsulot sotish emas, balki bir-birini to‘ldiruvchi ishlab chiqarish zanjirini barpo etmoqda; Belarusning og‘ir mashinasozlik va konchilikdagi yuqori muhandislik tajribasi O‘zbekistonning ulkan tog‘-kon (OKMK, NKMK) va agrar salohiyati bilan birlashmoqda;
Ikki tomonlama investitsiya va kapital harakati: Ilgari faqat chet el investitsiyasi kutilgan bo‘lsa, endilikda o‘zbek biznesi va viloyat hokimlari Belarusdagi agrar va sanoat korxonalariga sarmoya kiritishga kirishdi; bu ikki davlat iqtisodiy elitasining bir-biriga yuksak ishonchidan dalolat beradi;
1 milliard dollarlik marraning geosiyosiy mazmuni: Xalqaro sanksiyalar va logistika murakkablashgan sharoitda savdo aylanmasining barqaror o‘sib, 1 milliard dollarga yetishi ikki mamlakat uchun ham yangi ish o‘rinlari, valyuta tushumi va uchinchi davlatlarga birgalikda chiqish imkoniyatini kafolatlaydi.
Sizningcha, O‘zbekistonda mahalliylashtirilgan og‘ir karer va qishloq xo‘jaligi texnikalari mamlakatimiz ichki ehtiyojlarini to‘liq qoplay oladimi? Minsk va Toshkent o‘rtasidagi savdo aylanmasining 1 milliard dollardan oshishi oddiy fuqarolar va tadbirkorlar hayotida qanday aks etadi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va mintaqaning eng muhim sanoat yangiliklaridan biri bo‘lgan ushbu tahlilni yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…