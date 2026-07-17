Shakira Lionel Messi va Antonela Roccuzzoga hissiyotlarga boy xabar yoʻlladi

·13·Sport
Shakira Lionel Messi va Antonela Roccuzzoga hissiyotlarga boy xabar yoʻlladi

Jahon estradasining yorqin yulduzi Shakira Argentina terma jamoasining jahon chempionati finaliga yoʻllanma olganidan soʻng, afsonaviy Lionel Messi va uning turmush oʻrtogʻi Antonela Roccuzzoga oʻzining samimiy tabriklarini izhor etdi. Kolumbiyalik xonanda futbolchining maydondagi uzoq yillik barqaror faoliyati va uning ortida turgan oilaviy qoʻllovni alohida eʼtirof etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Lionel Scaloni boshchiligidagi Argentina terma jamoasi yarim finalda Angliya ustidan 2:1 hisobida gʻalaba qozonib, ketma-ket ikkinchi bor mundial finaliga yoʻl oldi. Ushbu uchrashuvda 39 yoshli Lionel Messi ikkita muhim golli uzatmani amalga oshirib, jamoasining gʻalabasiga ulkan hissa qoʻshdi. Ayni paytda Messi nafaqat chempionlik unvonini himoya qilishga, balki navbatdagi "Oltin toʻp" sovrinini qoʻlga kiritishga ham yaqin turibdi.

Vaqtga qarshi kurashgan afsona

Hozirda Mayamida istiqomat qilayotgan Shakira ijtimoiy tarmoqlar orqali Messining yoshiga qaramay koʻrsatayotgan oʻyinidan hayratda ekanligini yashirmadi. Goal.com nashrining xabar berishicha, xonanda futbolchining intizomi va irodasini yuksak baholagan. "Leo Messining qilayotgan ishlari shunchaki gʻayritabiiy! Bu oʻz ishiga sodiq va intizomli insonning qadriyatlarini aks ettiradi", — deb yozdi Shakira.

Xonandaning taʼkidlashicha, Messi insonning imkoniyatlari yosh yoki boshqalarning fikri bilan belgilanmasligini butun dunyoga isbotlamoqda. Uning maydondagi har bir harakati yosh futbolchilar uchun haqiqiy namuna boʻlib xizmat qilmoqda. Shakira, shuningdek, Messining muvaffaqiyatlarida uning rafiqasi Antonela Roccuzzoning oʻrni beqiyos ekanligini ham qoʻshimcha qildi.

Oila — muvaffaqiyat poydevori

"Antonela Roccuzzo kabi ayolning uning yonida ekanligi Leoga kuch va ilhom bagʻishlashini bilaman", — deya taʼkidladi kolumbiyalik yulduz. Yarim finaldagi gʻalabani stadionning oʻzida nishonlagan Antonela koʻp oʻtmay Shakiraning ushbu postini oʻzining Instagram sahifasiga joylab, minnatdorchilik bildirdi. Bu holat ijtimoiy tarmoqlarda muxlislarning katta qiziqishiga sabab boʻldi.

Maʼlumot oʻrnida aytish joizki, Lionel Messining 2023-yilda MLS ligasiga koʻchib oʻtishi uning faoliyatida yangi sahifa ochdi. AQSH klubi safidagi muvaffaqiyatli ishtirok uning xalqaro maydondagi soʻnggi yirik turniriga mukammal tayyorgarlik koʻrishiga yordam berdi. Endilikda butun dunyo nigohi Argentina va uning sardori ishtirok etadigan hal qiluvchi final bahsiga qaratilgan.

Lionel MessiShakiraArgentinaJahon ChempionatiAntonela Roccuzzo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harry Kane va Angliyaning navbatdagi fojiasi: Afsonaviy hujumchining davri yakunlanmoqdami?Harry Kane va Angliyaning navbatdagi fojiasi: Afsonaviy hujumchining davri yakunlanmoqdami?Bugun, 13:20Arsenal Marcus Rashford transferi boʻyicha bir qarorga kela olmayaptiArsenal Marcus Rashford transferi boʻyicha bir qarorga kela olmayaptiBugun, 12:55Atletiko Madrid prezidenti Julian Alvarezning kelajagi borasida keskin bayonot berdiAtletiko Madrid prezidenti Julian Alvarezning kelajagi borasida keskin bayonot berdiBugun, 12:36Lionel Messi yana bir Oltin toʻp sari: Argentina sardori 9-sovringa loyiqmi?Lionel Messi yana bir Oltin toʻp sari: Argentina sardori 9-sovringa loyiqmi?Bugun, 12:17Trent Alexander-Arnold Joze Mourinyo qoʻl ostidagi mashgʻulotlar haqida gapirdiTrent Alexander-Arnold Joze Mourinyo qoʻl ostidagi mashgʻulotlar haqida gapirdiBugun, 12:15Pelening futbolkasi $4,88 millionga sotildi: Qoplardan tikilgan raqamlarPelening futbolkasi $4,88 millionga sotildi: Qoplardan tikilgan raqamlarBugun, 10:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi