Shakira Lionel Messi va Antonela Roccuzzoga hissiyotlarga boy xabar yoʻlladi
Jahon estradasining yorqin yulduzi Shakira Argentina terma jamoasining jahon chempionati finaliga yoʻllanma olganidan soʻng, afsonaviy Lionel Messi va uning turmush oʻrtogʻi Antonela Roccuzzoga oʻzining samimiy tabriklarini izhor etdi. Kolumbiyalik xonanda futbolchining maydondagi uzoq yillik barqaror faoliyati va uning ortida turgan oilaviy qoʻllovni alohida eʼtirof etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Lionel Scaloni boshchiligidagi Argentina terma jamoasi yarim finalda Angliya ustidan 2:1 hisobida gʻalaba qozonib, ketma-ket ikkinchi bor mundial finaliga yoʻl oldi. Ushbu uchrashuvda 39 yoshli Lionel Messi ikkita muhim golli uzatmani amalga oshirib, jamoasining gʻalabasiga ulkan hissa qoʻshdi. Ayni paytda Messi nafaqat chempionlik unvonini himoya qilishga, balki navbatdagi "Oltin toʻp" sovrinini qoʻlga kiritishga ham yaqin turibdi.
Vaqtga qarshi kurashgan afsonaHozirda Mayamida istiqomat qilayotgan Shakira ijtimoiy tarmoqlar orqali Messining yoshiga qaramay koʻrsatayotgan oʻyinidan hayratda ekanligini yashirmadi. Goal.com nashrining xabar berishicha, xonanda futbolchining intizomi va irodasini yuksak baholagan. "Leo Messining qilayotgan ishlari shunchaki gʻayritabiiy! Bu oʻz ishiga sodiq va intizomli insonning qadriyatlarini aks ettiradi", — deb yozdi Shakira.
Xonandaning taʼkidlashicha, Messi insonning imkoniyatlari yosh yoki boshqalarning fikri bilan belgilanmasligini butun dunyoga isbotlamoqda. Uning maydondagi har bir harakati yosh futbolchilar uchun haqiqiy namuna boʻlib xizmat qilmoqda. Shakira, shuningdek, Messining muvaffaqiyatlarida uning rafiqasi Antonela Roccuzzoning oʻrni beqiyos ekanligini ham qoʻshimcha qildi.
Oila — muvaffaqiyat poydevori"Antonela Roccuzzo kabi ayolning uning yonida ekanligi Leoga kuch va ilhom bagʻishlashini bilaman", — deya taʼkidladi kolumbiyalik yulduz. Yarim finaldagi gʻalabani stadionning oʻzida nishonlagan Antonela koʻp oʻtmay Shakiraning ushbu postini oʻzining Instagram sahifasiga joylab, minnatdorchilik bildirdi. Bu holat ijtimoiy tarmoqlarda muxlislarning katta qiziqishiga sabab boʻldi.
Maʼlumot oʻrnida aytish joizki, Lionel Messining 2023-yilda MLS ligasiga koʻchib oʻtishi uning faoliyatida yangi sahifa ochdi. AQSH klubi safidagi muvaffaqiyatli ishtirok uning xalqaro maydondagi soʻnggi yirik turniriga mukammal tayyorgarlik koʻrishiga yordam berdi. Endilikda butun dunyo nigohi Argentina va uning sardori ishtirok etadigan hal qiluvchi final bahsiga qaratilgan.
…