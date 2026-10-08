MDH sammiti doirasida O‘zbekiston gastronomiyasi qanday namoyish etildi?

·48·Madaniyat
MDH sammiti doirasida O‘zbekiston gastronomiyasi qanday namoyish etildi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • MDH sammiti doirasida Turkmanistonda o'tkazilgan xalqaro milliy taomlar festivalida O'zbekiston o'zining boy pazandachilik an'analari va madaniy merosini namoyish etdi.
  • O'zbekiston stendida hududiy nonlar, shirinliklar, shivit oshi, tuxumbarak va turli xil palovlar taqdim etildi, shuningdek, Rishton kulolchiligi va Buxoro zarbdorligi kabi hunarmandchilik namunalari ko'rgazmaga qo'yildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligi (MDH) mamlakatlari delegatsiyalari rahbarlari bilan birgalikda Turkmanistonning «Avaza» milliy sayyohlik zonasida tashkil etilgan milliy taomlar xalqaro festivaliga tashrif buyurdi. Kaspiy dengizi bo‘yida o‘tkazilgan mazkur tadbir sammit doirasidagi madaniy-gumanitar aloqalarni mustahkamlashning yorqin namunasi bo‘ldi.

Xalqaro gastronomik maydonda jami to‘qqiz mamlakat — O‘zbekiston, Ozarboyjon, Armaniston, Belarus, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Rossiya, Tojikiston va Turkmanistonning o‘ziga xos pazandachilik hamda mehmondo‘stlik an’analari keng namoyish etildi.

MDH sammiti doirasida O‘zbekiston gastronomiyasi qanday namoyish etildi?

O‘zbek stendi: Shivit oshidan tortib tandir nonlarigacha

Festivalda tashkil etilgan O‘zbekiston milliy ekspozitsiyasi o‘zining boy menyusi va jonli tayyorlash jarayonlari bilan barcha ishtirokchilar hamda davlat rahbarlarining alohida e’tiborini tortdi:

  • Hududiy non va pishiriqlar: Stendda respublikamizning turli viloyatlariga xos non turlari, an’anaviy shirinliklar, sara qandolat mahsulotlari va quritilgan mevalar taqdim etildi;

  • Jonli mahorat darslari: Mohir oshpazlar mehmonlar ko‘z o‘ngida tandirda non yopish, somsaning bir necha turlarini tugish, shuningdek, Xorazm vohasining noyob taomlari — shivit oshi va tuxumbarak tayyorlash jarayonini jonli namoyish qildi;

  • O‘zbek palovi tantanasi: Milliy oshxonamizning shoh taomi bo‘lmish milliy palovning turli hududiy retseptlari xorijiy delegatsiyalar uchun katta gastronomik bayramga aylandi.

MDH sammiti doirasida O‘zbekiston gastronomiyasi qanday namoyish etildi?

Xalq amaliy san’ati va milliy ohanglar uyg‘unligi

O‘zbekiston burchagi nafaqat taomlar, balki boy madaniy meros va milliy hunarmandchilik namunalari bilan ham ajralib turdi:

  • Tarixiy markazlar nafasi: Rishton kulolchiligi, Buxoro zarbdorligi, Marg‘ilon ipakchiligi va Samarqand hunarmandlik an’analari mahsulotlari ko‘rgazmaga chiqarildi;

  • Ajdodlar usuli: Ustalar o‘z mahsulotlarini yaratishning qadimiy sirlari va an’anaviy ishlov berish texnologiyalarini batafsil tushuntirib berdilar;

  • Folklor muhiti: Milliy cholg‘u kuylari, jozibali raqslar va xalq qo‘shiqlari festival maydoniga haqiqiy bayramona ruh bag‘ishladi.

MDH sammiti doirasida O‘zbekiston gastronomiyasi qanday namoyish etildi?

Delegatsiyalar rahbarlari O‘zbekiston stendi bilan batafsil tanishgach, festivalda ishtirok etayotgan boshqa qardosh davlatlarning milliy ekspozitsiyalarini ham ko‘zdan kechirib, xalqlar o‘rtasidagi madaniy muloqotni yanada chuqurlashtirish muhimligini ta’kidladilar.

Shavkat MirziyoyevMustaqil Davlatlar Hamdo‘stligiAvaza milliy sayyohlik zonasinatsional taomlar xalqaro festivali
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dehlidagi BRIKS bozorida o‘zbek kulolligi madhiDehlidagi BRIKS bozorida o‘zbek kulolligi madhi12 sentabr 12:16Ruxshona «O‘z kasbining fidoyisi» medali bilan taqdirlandiRuxshona «O‘z kasbining fidoyisi» medali bilan taqdirlandi14 sentabr 02:52“Shunchaki Mariya” yulduzi Sochida faxriy mehmon bo‘ldi“Shunchaki Mariya” yulduzi Sochida faxriy mehmon bo‘ldi25 iyun 13:19Sun’iy intellekt sabab Jony millionlab dollar ishlab topdiSun’iy intellekt sabab Jony millionlab dollar ishlab topdi7 may 19:40“Qishloq yigitiga ham turmushga chiqishim mumkin” — Luiza Rasulova“Qishloq yigitiga ham turmushga chiqishim mumkin” — Luiza Rasulova27 aprel 18:30«VIA Marokand» xonandasi Nobiya turkiyalik yigitga turmushga chiqdi (video)«VIA Marokand» xonandasi Nobiya turkiyalik yigitga turmushga chiqdi (video)Kecha 15:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi