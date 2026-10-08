MDH sammiti doirasida O‘zbekiston gastronomiyasi qanday namoyish etildi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- MDH sammiti doirasida Turkmanistonda o'tkazilgan xalqaro milliy taomlar festivalida O'zbekiston o'zining boy pazandachilik an'analari va madaniy merosini namoyish etdi.
- O'zbekiston stendida hududiy nonlar, shirinliklar, shivit oshi, tuxumbarak va turli xil palovlar taqdim etildi, shuningdek, Rishton kulolchiligi va Buxoro zarbdorligi kabi hunarmandchilik namunalari ko'rgazmaga qo'yildi.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligi (MDH) mamlakatlari delegatsiyalari rahbarlari bilan birgalikda Turkmanistonning «Avaza» milliy sayyohlik zonasida tashkil etilgan milliy taomlar xalqaro festivaliga tashrif buyurdi. Kaspiy dengizi bo‘yida o‘tkazilgan mazkur tadbir sammit doirasidagi madaniy-gumanitar aloqalarni mustahkamlashning yorqin namunasi bo‘ldi.
Xalqaro gastronomik maydonda jami to‘qqiz mamlakat — O‘zbekiston, Ozarboyjon, Armaniston, Belarus, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Rossiya, Tojikiston va Turkmanistonning o‘ziga xos pazandachilik hamda mehmondo‘stlik an’analari keng namoyish etildi.
O‘zbek stendi: Shivit oshidan tortib tandir nonlarigacha
Festivalda tashkil etilgan O‘zbekiston milliy ekspozitsiyasi o‘zining boy menyusi va jonli tayyorlash jarayonlari bilan barcha ishtirokchilar hamda davlat rahbarlarining alohida e’tiborini tortdi:
Hududiy non va pishiriqlar: Stendda respublikamizning turli viloyatlariga xos non turlari, an’anaviy shirinliklar, sara qandolat mahsulotlari va quritilgan mevalar taqdim etildi;
Jonli mahorat darslari: Mohir oshpazlar mehmonlar ko‘z o‘ngida tandirda non yopish, somsaning bir necha turlarini tugish, shuningdek, Xorazm vohasining noyob taomlari — shivit oshi va tuxumbarak tayyorlash jarayonini jonli namoyish qildi;
O‘zbek palovi tantanasi: Milliy oshxonamizning shoh taomi bo‘lmish milliy palovning turli hududiy retseptlari xorijiy delegatsiyalar uchun katta gastronomik bayramga aylandi.
Xalq amaliy san’ati va milliy ohanglar uyg‘unligi
O‘zbekiston burchagi nafaqat taomlar, balki boy madaniy meros va milliy hunarmandchilik namunalari bilan ham ajralib turdi:
Tarixiy markazlar nafasi: Rishton kulolchiligi, Buxoro zarbdorligi, Marg‘ilon ipakchiligi va Samarqand hunarmandlik an’analari mahsulotlari ko‘rgazmaga chiqarildi;
Ajdodlar usuli: Ustalar o‘z mahsulotlarini yaratishning qadimiy sirlari va an’anaviy ishlov berish texnologiyalarini batafsil tushuntirib berdilar;
Folklor muhiti: Milliy cholg‘u kuylari, jozibali raqslar va xalq qo‘shiqlari festival maydoniga haqiqiy bayramona ruh bag‘ishladi.
Delegatsiyalar rahbarlari O‘zbekiston stendi bilan batafsil tanishgach, festivalda ishtirok etayotgan boshqa qardosh davlatlarning milliy ekspozitsiyalarini ham ko‘zdan kechirib, xalqlar o‘rtasidagi madaniy muloqotni yanada chuqurlashtirish muhimligini ta’kidladilar.
Izohlar 0
…