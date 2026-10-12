Zebo Rahimova Islandiyadagi ertaknamo uycha bilan yana barchani hayratda qoldirdi (video)

·74·Madaniyat
Zebo Rahimova Islandiyadagi ertaknamo uycha bilan yana barchani hayratda qoldirdi (video)

Bloger Zebo Rahimova dunyo bo‘ylab sayohatlari bilan muxlislarini hayratda qoldirishda davom etmoqda. Bu safar u Islandiyadagi ko‘pchilikka suratlar orqali tanish bo‘lgan, ertaklardan chiqqandek ko‘rinadigan uychani ko‘rsatdi.

Zebo ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga ushbu maskandan video joylab, o‘z hayratini yashirmadi.

"Man bu rasm yasalgan deb o‘ylardim. Hayotda shu uycha bor ekan, Islandiya!" — deya izoh qoldirdi bloger.

Videoni tomosha qilgan kuzatuvchilar ham hayratlarini izohlarda bildirishmoqda. Ular dunyoda shunchalik ertaknamo va go‘zal manzillar borligidan hayratlanib, blogerning sayohatlariga havas qilishmoqda.

Zebo Rahimova esa dunyoning turli go‘zal maskanlarini kashf etib, taassurotlarini muxlislari bilan bo‘lishishda davom etmoqda.

Zebo RahimovaIslandiyamaskansotsial tarmoq
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zebo Rahimova Islandiyaning go‘zal manzarasi bilan hayratlantirishda davom etmoqda (video)Zebo Rahimova Islandiyaning go‘zal manzarasi bilan hayratlantirishda davom etmoqda (video)2 oktabr 15:22Zebo Rahimova Barselonadagi taassurotlarini muxlislar bilan bo‘lishdi (video)Zebo Rahimova Barselonadagi taassurotlarini muxlislar bilan bo‘lishdi (video)25 avgust 09:34Zebo Rahimova Umid Eshonqulov bilan o‘rtadagi daromadni qanday taqsimlanishini ochiq aytdi (video)Zebo Rahimova Umid Eshonqulov bilan o‘rtadagi daromadni qanday taqsimlanishini ochiq aytdi (video)5 avgust 13:29Zebo Rahimova: “Aslida ismim Munisa bo‘lishi kerak edi” (video)Zebo Rahimova: “Aslida ismim Munisa bo‘lishi kerak edi” (video)30 iyul 16:57Zebo Rahimova 70 ming dollarni sayohatga sarflaganini ochiqladiZebo Rahimova 70 ming dollarni sayohatga sarflaganini ochiqladi27 iyul 14:48Zebo Rahimovaning 30-sayohat davlati bu safar Monako bo‘ldi!Zebo Rahimovaning 30-sayohat davlati bu safar Monako bo‘ldi!10 iyul 19:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar