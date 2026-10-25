«Cho‘pon va shaharlik qiz»ning 2-qismi suratga olinmoqda: Mardon tirikmi?

·65·Madaniyat
«Cho‘pon va shaharlik qiz»ning 2-qismi suratga olinmoqda: Mardon tirikmi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Aktyor Bunyod Ro‘zimuhammadov “Cho‘pon va shaharlik qiz” filmining ikkinchi qismi suratga olinayotganini ma’lum qildi.
  • Filmda Mardon obrazini ijro etgan aktyorning jarayonda ishtirok etishi qahramonning tirik qolganiga ishora qilmoqda.
  • Hozircha loyihaning montaj va dublyaj ishlari davom etayotgani sababli premera sanasi hamda namoyish etiladigan platforma aniq emas.

Aktyor Bunyod Ro‘zimuhammadovIntervyu TV”ga bergan intervyusida “Cho‘pon va shaharlik qiz” filmining ikkinchi qismi ustida ish olib borilayotganini ma’lum qildi. Uning so‘zlaridan filmning davomi suratga olinayotgani anglashildi.

Aktyor suhbat boshida kiyimiga e’tibor qaratmaslikni so‘rab, hozirgina suratga olish jarayonidan chiqqanini aytdi.

“O‘rtoqlar, bu kiyimda o‘tirganimga e’tibor bermanglar. Hozir shundoq syomkadan chiqdik. 'Cho‘pon va shaharlik qiz' ikkinchi qismidan to‘g‘ri mana akamning oldiga keldik”, — dedi u.

Suhbat davomida boshlovchi filmning premyerasi qachon va qayerda, nima bo‘lishi bilan qiziqdi. Biroq aktyor filmdagi voqelar rivoji haqida hozircha aniq ma’lumot bera olmasligini bildirdi.

“Yo‘q, yo‘q, aytmayman, ayta olmayman”, — deya javob berdi Bunyod Ro‘zimuhammadov.

Shuningdek, film YouTube'da yoki boshqa platformalarda namoyish etilishi mumkinligi haqida ham savol berildi. Aktyor esa premyera joyi va namoyish platformasi hali aniq emasligini tushuntirdi.

“Hozir aniq qayerda taqdim qilishini bilmayman, aka, to‘g‘risi. Chunki film taqdim etilishidan oldin dublyaj, montaj ishlari bor. Bundan tashqari, kompozitorning ishlari ham bor. O‘sha narsalar tayyor bo‘lganidan keyin o‘zimizga aytishadi. O‘shanda bilaman. Hozir qaysi platformada chiqishi haqida aniq javob bera olmayman”, — dedi aktyor.

Suhbatning eng qiziqarli jihatlaridan biri esa filmning birinchi qismida Mardon obrazini gavdalantirgan aktyorning davomida ham ishtirok etayotgani bo‘ldi. Boshlovchi bundan kelib chiqib, qahramon tirik qolganiga ishora qildi.

“Hech bo‘lmasa, bitta savolga aniq javob oldik: Mardon o‘lmagan. Agar o‘lganida, ikkinchi qismida o‘ynamagan bo‘lardingiz”, — dedi boshlovchi.

Bunyod Ro‘zimuhammadov esa hazil aralash: “Men tirikman”, — deya javob qaytardi.

Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ham filmning davomini intiqlik bilan kutishmoqda. Izohlarda tomoshabinlar yangi qism tezroq namoyish etilishini istashlarini yozib qoldirishgan.

Hozircha filmning premyera sanasi va uni qaysi platformada tomosha qilish mumkinligi rasman ma’lum qilinmagan.

Bunyod Ro‘zimuhammadovCho‘pon va shaharlik qizO‘zbek kinosanoatiIntervyu TV
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sug‘diyona Ubaydullayeva cho‘pon yigitga turmushga chiqish haqida gapirdi (video)Sug‘diyona Ubaydullayeva cho‘pon yigitga turmushga chiqish haqida gapirdi (video)2 oktabr 19:49Monika Belluchchi 62 yoshda: uning kino ortidagi hayotiMonika Belluchchi 62 yoshda: uning kino ortidagi hayoti1 oktabr 21:02Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdirRekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir10 oktabr 14:03Kinolardagi dahshatli timsoh hujumi sahnalari aslida qanday suratga olinadi?Kinolardagi dahshatli timsoh hujumi sahnalari aslida qanday suratga olinadi?11 oktabr 18:24Davlat endi hamkor: «O‘zbekfilm»da tub islohotlar va Ibn Sino filmi suratga olinmoqdaDavlat endi hamkor: «O‘zbekfilm»da tub islohotlar va Ibn Sino filmi suratga olinmoqda21 sentabr 17:01Shohrux Xon O‘zbekistonga keladimi? Toshkent va Samarqand tilga olinmoqdaShohrux Xon O‘zbekistonga keladimi? Toshkent va Samarqand tilga olinmoqda11 oktabr 15:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir