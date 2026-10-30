Bir mem sabab Mbappe Xitoyda boykotga uchradi: homiylar hamkorlikni bekor qildi
Fransiyalik futbol yulduzi Kilian Mbappening Xitoyning sobiq rahbari Mao Szedun tasvirlangan internet memi haqidagi hazili mamlakatda keskin noroziliklarga sabab bo‘ldi. Video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgach, bir nechta yirik Xitoy kompaniyalari futbolchi bilan hamkorlikni bekor qildi.
Gap Mbappening o‘zi tasvirlangan mem haqidagi suhbatda aytgan hazili haqida bormoqda. Unda futbolchi o‘z yuzini Xitoy diktatori deb ta’riflagan shaxs tasviriga joylashtirilgan memni eng kulgili deb bilishini aytgan. Ushbu tasvir Mao Szedunga ishora qilgani anglanganidan so‘ng Xitoy ijtimoiy tarmoqlarida tanqidlar kuchaydi.
Oqibatda Dongpeng, Mengniu va Milkground kabi kompaniyalar Mbappe bilan hamkorlikni to‘xtatganini e’lon qildi. Shuningdek, futbolchining Xitoydagi ayrim ijtimoiy tarmoq sahifalarida yangi kuzatuvchilarni qo‘shish imkoniyati cheklangani xabar qilindi. Xitoy davlat televideniyesi La Liga o‘yinlari translyatsiyasini ham vaqtincha to‘xtatgani haqida ma’lumotlar tarqaldi.
27 oktyabr kuni Mbappe o‘z izohining noo‘rin bo‘lganini tan olib, Xitoy xalqi va uning so‘zlaridan ranjigan barcha insonlardan uzr so‘radi. Futbolchi bunday munosabatni keltirib chiqarish niyati bo‘lmaganini va Xitoy xalqi hamda uning tarixiga hurmat bilan qarashini bildirdi.
Shu tariqa, internetdagi bir hazil mashhur futbolchining Xitoydagi tijoriy hamkorliklariga ham ta’sir ko‘rsatdi.
Izohlar 0
…