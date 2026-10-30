Bir mem sabab Mbappe Xitoyda boykotga uchradi: homiylar hamkorlikni bekor qildi

·56·Dunyo
Bir mem sabab Mbappe Xitoyda boykotga uchradi: homiylar hamkorlikni bekor qildi

Fransiyalik futbol yulduzi Kilian Mbappening Xitoyning sobiq rahbari Mao Szedun tasvirlangan internet memi haqidagi hazili mamlakatda keskin noroziliklarga sabab bo‘ldi. Video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgach, bir nechta yirik Xitoy kompaniyalari futbolchi bilan hamkorlikni bekor qildi.

Gap Mbappening o‘zi tasvirlangan mem haqidagi suhbatda aytgan hazili haqida bormoqda. Unda futbolchi o‘z yuzini Xitoy diktatori deb ta’riflagan shaxs tasviriga joylashtirilgan memni eng kulgili deb bilishini aytgan. Ushbu tasvir Mao Szedunga ishora qilgani anglanganidan so‘ng Xitoy ijtimoiy tarmoqlarida tanqidlar kuchaydi.

Oqibatda Dongpeng, Mengniu va Milkground kabi kompaniyalar Mbappe bilan hamkorlikni to‘xtatganini e’lon qildi. Shuningdek, futbolchining Xitoydagi ayrim ijtimoiy tarmoq sahifalarida yangi kuzatuvchilarni qo‘shish imkoniyati cheklangani xabar qilindi. Xitoy davlat televideniyesi La Liga o‘yinlari translyatsiyasini ham vaqtincha to‘xtatgani haqida ma’lumotlar tarqaldi.

27 oktyabr kuni Mbappe o‘z izohining noo‘rin bo‘lganini tan olib, Xitoy xalqi va uning so‘zlaridan ranjigan barcha insonlardan uzr so‘radi. Futbolchi bunday munosabatni keltirib chiqarish niyati bo‘lmaganini va Xitoy xalqi hamda uning tarixiga hurmat bilan qarashini bildirdi.

Shu tariqa, internetdagi bir hazil mashhur futbolchining Xitoydagi tijoriy hamkorliklariga ham ta’sir ko‘rsatdi.

Kilian MbappeMao SzedunXitoyDongpeng
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shartnomalar bekor bo‘ldi, endi o‘yinlardan ham olib tashlandi: Mbappening Xitoydagi yo‘qotishlariShartnomalar bekor bo‘ldi, endi o‘yinlardan ham olib tashlandi: Mbappening Xitoydagi yo‘qotishlari28 oktabr 20:22Xitoy gigantlari Mbappe bilan millionlab dollarlik shartnomalarni bir kunda bekor qildiXitoy gigantlari Mbappe bilan millionlab dollarlik shartnomalarni bir kunda bekor qildi27 oktabr 14:02Forbes Donald Trampning boyligi 7,3 milliard dollarga yetganini ochiqladiForbes Donald Trampning boyligi 7,3 milliard dollarga yetganini ochiqladi16 sentabr 08:18Qonga belangan yuzlar va kiyimlar: Armaniston parlamentidagi to‘polon tafsiloti (video)Qonga belangan yuzlar va kiyimlar: Armaniston parlamentidagi to‘polon tafsiloti (video)Bugun 16:11Turkiy davlatlar yetakchilari Anqara shahrida sivilizatsiya bog‘ini ochdi (video)Turkiy davlatlar yetakchilari Anqara shahrida sivilizatsiya bog‘ini ochdi (video)Bugun 15:26Qozog‘istonda «Barselona» emblemasi tushirilgan mato bilan pol yuvilgani muhokamalarga sabab bo‘ldi (video)Qozog‘istonda «Barselona» emblemasi tushirilgan mato bilan pol yuvilgani muhokamalarga sabab bo‘ldi (video)Bugun 15:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda