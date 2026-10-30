Dunyo tennisida yangi shoh: Aleksandr Zverev ilk bor ATP reytingida 1-o‘ringa ko‘tarildi

·61·Sport
Dunyo tennisida yangi shoh: Aleksandr Zverev ilk bor ATP reytingida 1-o‘ringa ko‘tarildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Germaniyalik 29 yoshli tennischi Aleksandr Zverev Vena shahrida o‘tkazilgan ATP-500 turniridagi g‘alabasi evaziga faoliyatida ilk bor dunyoning birinchi raketkasi maqomiga ko‘tarildi.
  • Avvalgi peshqadam Yannik Sinner tizzasidagi jarohati sababli mavsumni muddatidan oldin yakunlagani uchun o‘z o‘rnini bo‘shatib berishga majbur bo‘ldi.
  • Zverev joriy yilda «Rolan Garros» va US Open turnirlarida g‘olib chiqib, barqaror o‘yinlari bilan reyting cho‘qqisiga chiqishga muvaffaq bo‘ldi.

Jahon tennisi elitasida kuchlar nisbati o‘zgardi. Germaniyalik 29 yoshli tennischi Aleksandr Zverev o‘z faoliyatida ilk bor Professional tennischilar assotsiatsiyasi (ATP) reytingida dunyoning birinchi raketkasi maqomiga ko‘tarildi.

Bungacha dunyo reytingida ikkinchi o‘rinni egallab kelayotgan Zverev Vena shahrida (Avstriya) bo‘lib o‘tayotgan nufuzli ATP-500 turnirining ikkinchi davrasidagi g‘alabasi evaziga yetarli ochkolarni jamg‘ardi. 2 noyabr kuni ATP haftalik rasmiy reytingini yangilagach, u rasman jahonning 1-raqamli tennischisi sifatida qayd etiladi.

Venadagi g‘alaba va chorak final yo‘llanmasi

Avstriya poytaxti kortida kechgan hal qiluvchi bahsda germaniyalik sportchi yuqori mahorat namoyish etdi:

  • Raqib va hisob: Chorak final yo‘llanmasi uchun kechgan bahsda Zverev jahon reytingining 50-pog‘onasida borayotgan niderlandiyalik Tallon Grikspurga qarshi kortga chiqib, ikki setda — 6:4, 7:5 hisobida ishonchli g‘alabaga erishdi;

  • Reyting ochkolari: Ushbu zafar germaniyalik tennischiga ATP taxtiga chiqish uchun yetishmayotgan so‘nggi ochkolarni taqdim etdi va uni peshqadamlik sari olib chiqdi.

Yannik Sinnerning majburiy tanaffusi

Shu paytga qadar jahon reytingini boshqarib kelayotgan italiyalik Yannik Sinner o‘z o‘rnini bo‘shatib berishga majbur bo‘ldi:

  • Jarohat omili: Italiyalik yetakchi tizzasidagi jiddiy muammolar va og‘riqlar sababli 2026 yilgi tennis mavsumini muddatidan oldin yakunlaganini e’lon qilgan edi;

  • Ochkolarni himoya qilolmaslik: Sinnerning kortga chiqa olmasligi va turnirlarda qatnashmasligi ortidan unga tegishli bo‘lgan yetakchilik o‘rni mavsum davomida barqaror o‘yin ko‘rsatgan Zverevga o‘tdi.

Faoliyatdagi eng yorqin mavsum: «Rolan Garros» va US Open triumfi

2026 yil Aleksandr Zverev uchun haqiqiy burilish va zafarlar yiliga aylandi:

  • Fransiyadagi ilk shlem: Germaniyalik sportchi o‘z karyerasida birinchi marta «Katta dubulg‘a» turkumiga kiruvchi turnirda g‘olib chiqib, tuproq kortlarda kechgan «Rolan Garros» (Roland Garros) chempioniga aylandi;

  • Nyu-Yorkdagi ikkinchi g‘alaba: Oradan atigi uch oy o‘tib, u US Open finalida ham beqiyos matonat ko‘rsatib, faoliyatidagi ikkinchi «Katta dubulg‘a» sovrinini qo‘lga kiritdi;

  • Mutlaq cho‘qqi: Yil davomidagi ketma-ket ikki yirik chempionlik va barqaror o‘yinlar uni qonuniy ravishda jahon tennis cho‘qqisiga — birinchi raqamli maqomga olib chiqdi.

Aleksandr Zverevning ushbu tarixiy yutug‘i Germaniya tennisi uchun ham ulkan voqelik bo‘lib, u Boris Bekker davridan buyon dunyo reytingida peshqadamlikni qo‘lga kiritgan sanoqli nemis chavandozlari qatoridan munosib joy oldi.

Aleksandr ZverevATP reytingiYannik SinnerKatta dubulg‘a
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nyu-Yorkda tarixiy final: Zverev Sheltonni mahv etib, 49 yillik rekordni takrorladi!Nyu-Yorkda tarixiy final: Zverev Sheltonni mahv etib, 49 yillik rekordni takrorladi!14 sentabr 09:22Reklama beruvchilar uchun eng jozibador TOP-10 sportchi: Arina Sobolenko qirolichaga aylandiReklama beruvchilar uchun eng jozibador TOP-10 sportchi: Arina Sobolenko qirolichaga aylandi28 oktabr 20:30«Rolan Garros-2026»da barcha «Katta dubulg‘a» chempionlari mag‘lub bo‘ldi«Rolan Garros-2026»da barcha «Katta dubulg‘a» chempionlari mag‘lub bo‘ldi4 iyun 01:30Aleksandr Zverev faoliyatida ilk bor «Rolan Garros» chempioniga aylandiAleksandr Zverev faoliyatida ilk bor «Rolan Garros» chempioniga aylandi8 iyun 08:31Uimbldon–2026: Yannik Sinner chempionlik taxtini saqlab qoldiUimbldon–2026: Yannik Sinner chempionlik taxtini saqlab qoldi13 iyul 11:16Alexander Zverev oʻz qoʻrquvlarini yengdi: Roland Garrosda tarixiy gʻalabaAlexander Zverev oʻz qoʻrquvlarini yengdi: Roland Garrosda tarixiy gʻalaba7 iyun 23:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi