Dunyo tennisida yangi shoh: Aleksandr Zverev ilk bor ATP reytingida 1-o‘ringa ko‘tarildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Germaniyalik 29 yoshli tennischi Aleksandr Zverev Vena shahrida o‘tkazilgan ATP-500 turniridagi g‘alabasi evaziga faoliyatida ilk bor dunyoning birinchi raketkasi maqomiga ko‘tarildi.
- Avvalgi peshqadam Yannik Sinner tizzasidagi jarohati sababli mavsumni muddatidan oldin yakunlagani uchun o‘z o‘rnini bo‘shatib berishga majbur bo‘ldi.
- Zverev joriy yilda «Rolan Garros» va US Open turnirlarida g‘olib chiqib, barqaror o‘yinlari bilan reyting cho‘qqisiga chiqishga muvaffaq bo‘ldi.
Jahon tennisi elitasida kuchlar nisbati o‘zgardi. Germaniyalik 29 yoshli tennischi Aleksandr Zverev o‘z faoliyatida ilk bor Professional tennischilar assotsiatsiyasi (ATP) reytingida dunyoning birinchi raketkasi maqomiga ko‘tarildi.
Bungacha dunyo reytingida ikkinchi o‘rinni egallab kelayotgan Zverev Vena shahrida (Avstriya) bo‘lib o‘tayotgan nufuzli ATP-500 turnirining ikkinchi davrasidagi g‘alabasi evaziga yetarli ochkolarni jamg‘ardi. 2 noyabr kuni ATP haftalik rasmiy reytingini yangilagach, u rasman jahonning 1-raqamli tennischisi sifatida qayd etiladi.
Venadagi g‘alaba va chorak final yo‘llanmasi
Avstriya poytaxti kortida kechgan hal qiluvchi bahsda germaniyalik sportchi yuqori mahorat namoyish etdi:
Raqib va hisob: Chorak final yo‘llanmasi uchun kechgan bahsda Zverev jahon reytingining 50-pog‘onasida borayotgan niderlandiyalik Tallon Grikspurga qarshi kortga chiqib, ikki setda — 6:4, 7:5 hisobida ishonchli g‘alabaga erishdi;
Reyting ochkolari: Ushbu zafar germaniyalik tennischiga ATP taxtiga chiqish uchun yetishmayotgan so‘nggi ochkolarni taqdim etdi va uni peshqadamlik sari olib chiqdi.
Yannik Sinnerning majburiy tanaffusi
Shu paytga qadar jahon reytingini boshqarib kelayotgan italiyalik Yannik Sinner o‘z o‘rnini bo‘shatib berishga majbur bo‘ldi:
Jarohat omili: Italiyalik yetakchi tizzasidagi jiddiy muammolar va og‘riqlar sababli 2026 yilgi tennis mavsumini muddatidan oldin yakunlaganini e’lon qilgan edi;
Ochkolarni himoya qilolmaslik: Sinnerning kortga chiqa olmasligi va turnirlarda qatnashmasligi ortidan unga tegishli bo‘lgan yetakchilik o‘rni mavsum davomida barqaror o‘yin ko‘rsatgan Zverevga o‘tdi.
Faoliyatdagi eng yorqin mavsum: «Rolan Garros» va US Open triumfi
2026 yil Aleksandr Zverev uchun haqiqiy burilish va zafarlar yiliga aylandi:
Fransiyadagi ilk shlem: Germaniyalik sportchi o‘z karyerasida birinchi marta «Katta dubulg‘a» turkumiga kiruvchi turnirda g‘olib chiqib, tuproq kortlarda kechgan «Rolan Garros» (Roland Garros) chempioniga aylandi;
Nyu-Yorkdagi ikkinchi g‘alaba: Oradan atigi uch oy o‘tib, u US Open finalida ham beqiyos matonat ko‘rsatib, faoliyatidagi ikkinchi «Katta dubulg‘a» sovrinini qo‘lga kiritdi;
Mutlaq cho‘qqi: Yil davomidagi ketma-ket ikki yirik chempionlik va barqaror o‘yinlar uni qonuniy ravishda jahon tennis cho‘qqisiga — birinchi raqamli maqomga olib chiqdi.
Aleksandr Zverevning ushbu tarixiy yutug‘i Germaniya tennisi uchun ham ulkan voqelik bo‘lib, u Boris Bekker davridan buyon dunyo reytingida peshqadamlikni qo‘lga kiritgan sanoqli nemis chavandozlari qatoridan munosib joy oldi.
Izohlar 0
…