Qonga belangan yuzlar va kiyimlar: Armaniston parlamentidagi to‘polon tafsiloti (video)

·60·Dunyo
Qonga belangan yuzlar va kiyimlar: Armaniston parlamentidagi to‘polon tafsiloti (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Armaniston Milliy Majlisida hukmron «Fuqarolik shartnomasi» partiyasi va muxolifatdagi «Kuchli Armaniston» fraksiyasi deputatlari o‘rtasida ommaviy mushtlashuv yuz berdi.
  • 2026 yil 29 oktyabr kuni deputat Taron Chaxoyanning nutqi vaqtida boshlangan og‘zaki tortishuv vitse-spiker Vaagn Aleksanyanning stul uloqtirishi ortidan jismoniy to‘qnashuvga aylanib ketdi.

Armaniston Milliy Majlisida siyosiy bahs yana mushtlashuv va ommaviy tartibsizlikka aylanib ketdi. Hukmron partiya hamda muxolifat vakillari o‘rtasida boshlangan shiddatli janjal majlislar zali bilan cheklanmay, xavfsizlik xodimlarining qarshiligiga qaramay parlament koridorlarida ham davom etdi.

Janjal oqibatida deputatlardan birining burni qonab, boshqasining kiyimlari yirtilgan, parlament majlisi esa favqulodda to‘xtatilgan.

Tortishuv qanday boshlandi?

2026 yil 29 oktyabr kungi ertalabki yalpi majlis avvalida vaziyat keskinlashdi:

  • Ishtirokchi tomonlar: To‘qnashuvda hukmron «Fuqarolik shartnomasi» partiyasi hamda muxolifatdagi «Kuchli Armaniston» fraksiyasi deputatlari ishtirok etdi;

  • Kelishmovchilik sababi: Minbarda deputat Taron Chaxoyanning nutqi davom etayotgan paytda muxolifat vakillari bilan og‘zaki aytishuv boshlangan va u bir necha soniya ichida ochiqdan-ochiq to‘qnashuvga aylangan;

  • Vitse-spikerning harakati: Tortishuv avjiga chiqqan mahalda parlament vitse-spikeri Vaagn Aleksanyan vaziyatni bosish o‘rniga muxolifatchi deputatlar tomonga stul uloqtirgan.

Yo‘lakdagi davom va jarohatlar

Xavfsizlik xizmati xodimlari voqeaga aralashib, deputatlarni ajratishga uringan bo‘lsa-da, to‘polon to‘xtamadi:

  • Koridordagi mushtlashuv: Majlislar zalidan chiqarib yuborilgan deputatlar binoning yo‘lagida yana bir-biriga tashlanib, mushtlashishda davom etdi;

  • Jarohatlanganlar: Mushtlashuv chog‘ida deputatlardan birining burni sinib, qonab ketdi, boshqa bir xalq vakilining esa rasmiy kostyum-kiyimlari yirtildi;

  • Majlisning to‘xtatilishi: Vaziyatni nazorat ostiga olishning imkoni bo‘lmagach, rayosat parlamentning navbatdagi majlisini vaqtincha to‘xtatishga majbur bo‘ldi.

Armaniston siyosiy doiralaridagi bunday keskinlik va parlament devorlari ichidagi jismoniy kuch ishlatish holatlari jamoatchilik hamda ekspertlar tomonidan keskin tanqid ostiga olinmoqda.

Armaniston parlamentiFuqarolik shartnomasiTaron ChaxoyanVaagn Aleksanyan
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Armaniston arzon rus gazidan voz kechishga tayyorligini e’lon qildi — Yerevanning keskin demarshiArmaniston arzon rus gazidan voz kechishga tayyorligini e’lon qildi — Yerevanning keskin demarshi25 sentabr 10:00Nikol Pashinyan Gyumridagi 102-sonli Rossiya harbiy bazasi bo‘yicha keskin shart qo‘ydiNikol Pashinyan Gyumridagi 102-sonli Rossiya harbiy bazasi bo‘yicha keskin shart qo‘ydi17 sentabr 21:29Hindistonda og‘ir yuk tashishga majburlangan fil to‘polon ko‘tardi: Oltin but sindi (video)Hindistonda og‘ir yuk tashishga majburlangan fil to‘polon ko‘tardi: Oltin but sindi (video)23 oktabr 08:56FlyDubai bortidagi qonli fojia: Uchuvchi samolyotni qulatmoqchi bo‘ldi (video)FlyDubai bortidagi qonli fojia: Uchuvchi samolyotni qulatmoqchi bo‘ldi (video)30 sentabr 15:13«Moskvada muhim sinov»: Pashinyan Putin bilan temir yo‘l taqdirini hal qiladi!«Moskvada muhim sinov»: Pashinyan Putin bilan temir yo‘l taqdirini hal qiladi!20 sentabr 11:28Siyosiy nayrang: Pashinyan Putin bilan uchrashuvda YEIga intilish «strategik tanlov emas»ligini aytdiSiyosiy nayrang: Pashinyan Putin bilan uchrashuvda YEIga intilish «strategik tanlov emas»ligini aytdi2 sentabr 20:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda