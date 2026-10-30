Qonga belangan yuzlar va kiyimlar: Armaniston parlamentidagi to‘polon tafsiloti (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Armaniston Milliy Majlisida hukmron «Fuqarolik shartnomasi» partiyasi va muxolifatdagi «Kuchli Armaniston» fraksiyasi deputatlari o‘rtasida ommaviy mushtlashuv yuz berdi.
- 2026 yil 29 oktyabr kuni deputat Taron Chaxoyanning nutqi vaqtida boshlangan og‘zaki tortishuv vitse-spiker Vaagn Aleksanyanning stul uloqtirishi ortidan jismoniy to‘qnashuvga aylanib ketdi.
Armaniston Milliy Majlisida siyosiy bahs yana mushtlashuv va ommaviy tartibsizlikka aylanib ketdi. Hukmron partiya hamda muxolifat vakillari o‘rtasida boshlangan shiddatli janjal majlislar zali bilan cheklanmay, xavfsizlik xodimlarining qarshiligiga qaramay parlament koridorlarida ham davom etdi.
Janjal oqibatida deputatlardan birining burni qonab, boshqasining kiyimlari yirtilgan, parlament majlisi esa favqulodda to‘xtatilgan.
Tortishuv qanday boshlandi?
2026 yil 29 oktyabr kungi ertalabki yalpi majlis avvalida vaziyat keskinlashdi:
Ishtirokchi tomonlar: To‘qnashuvda hukmron «Fuqarolik shartnomasi» partiyasi hamda muxolifatdagi «Kuchli Armaniston» fraksiyasi deputatlari ishtirok etdi;
Kelishmovchilik sababi: Minbarda deputat Taron Chaxoyanning nutqi davom etayotgan paytda muxolifat vakillari bilan og‘zaki aytishuv boshlangan va u bir necha soniya ichida ochiqdan-ochiq to‘qnashuvga aylangan;
Vitse-spikerning harakati: Tortishuv avjiga chiqqan mahalda parlament vitse-spikeri Vaagn Aleksanyan vaziyatni bosish o‘rniga muxolifatchi deputatlar tomonga stul uloqtirgan.
Yo‘lakdagi davom va jarohatlar
Xavfsizlik xizmati xodimlari voqeaga aralashib, deputatlarni ajratishga uringan bo‘lsa-da, to‘polon to‘xtamadi:
Koridordagi mushtlashuv: Majlislar zalidan chiqarib yuborilgan deputatlar binoning yo‘lagida yana bir-biriga tashlanib, mushtlashishda davom etdi;
Jarohatlanganlar: Mushtlashuv chog‘ida deputatlardan birining burni sinib, qonab ketdi, boshqa bir xalq vakilining esa rasmiy kostyum-kiyimlari yirtildi;
Majlisning to‘xtatilishi: Vaziyatni nazorat ostiga olishning imkoni bo‘lmagach, rayosat parlamentning navbatdagi majlisini vaqtincha to‘xtatishga majbur bo‘ldi.
Armaniston siyosiy doiralaridagi bunday keskinlik va parlament devorlari ichidagi jismoniy kuch ishlatish holatlari jamoatchilik hamda ekspertlar tomonidan keskin tanqid ostiga olinmoqda.
Izohlar 0
…