«To‘qqiz dumli tulki» yulduzi Li Don Uk 44 yoshda: aktyor nega hanuz oila qurmagan?

·40·Madaniyat
«To‘qqiz dumli tulki» yulduzi Li Don Uk 44 yoshda: aktyor nega hanuz oila qurmagan?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «To‘qqiz dumli tulki» seriali yulduzi Li Don Uk 44 yoshda bo‘lishiga qaramay, hali ham oila qurmagan.
  • Aktyor yolg‘iz yashashga o‘rganib qolgani va munosabat boshlash uchun zarur bo‘lgan vaqt hamda kuchni sarflash unga qiyin tuyulayotganini ta’kidlagan.
  • Uning 2018 yilda xonanda va aktrisa Syuzi bilan bo‘lgan munosabati bandlik sababli to‘rt oy ichida yakun topgan.

«To‘qqiz dumli tulki» seriali orqali tomoshabinlarga yaxshi tanish bo‘lgan janubiy koreyalik aktyor Li Don Uk 44 yoshda. Shunga qaramay, san’atkor hanuz oila qurmagan. U turli intervyularida yolg‘iz yashashga o‘rganib qolgani va yangi munosabat boshlash unchalik oson emasligini yashirmagan.

Aktyor 2023 yilda «Single in Seoul» filmi taqdimoti chog‘ida yolg‘izlik haqidagi fikrlari bilan o‘rtoqlashgan. Uning aytishicha, bir o‘zi bo‘lish unga ancha qulay, ba’zan yolg‘izlikni his qilsa-da, kim bilandir uchrashib, munosabat qurish haqida ham o‘ylab turadi. Hatto sevish qobiliyati susayib borayotgandek tuyulishini ham hazil aralash aytgan.

2024 yilda esa Li Don Uk munosabat boshlashga avvalgidek ishtiyoqi yo‘qligini tan olgan. Uning fikricha, bir-biriga yaqinlashish uchun vaqt va kuch sarflash kerak, bu esa hozir unga ancha qiyin tuyuladi. Aktyor uyda yolg‘iz qolib, istagan filmi yoki dasturini tomosha qilishni ham yaxshi ko‘rishini aytgan.

Li Don Ukning ommaga ma’lum bo‘lgan munosabatlaridan biri xonanda va aktrisa Syuzi bilan bo‘lgan. Juftlik 2018 yil mart oyida uchrashayotganini tasdiqlagan. Biroq ularning munosabati uzoq davom etmagan: to‘rt oydan so‘ng ajrashgani ma’lum qilingan. Syuzining agentligi bunga ikki san’atkorning band jadvali va bir-biriga yetarlicha vaqt ajrata olmaganini sabab qilib ko‘rsatgan.

Koreyalik aktyor Li Don Vuk va aktrisa Suzi alohida kadrda tasvirlangan.

Aktyorning yaqin do‘stlaridan biri esa yana bir mashhur koreyalik yulduz — Gon Yu. Ular «Tobutdagi jin» («Goblin») serialida birga suratga tushganidan keyin yaqinlashgan. Ikki san’atkor do‘stona munosabatlarini hanuz davom ettirib, bo‘sh vaqtlarida baliq ovlashga ham borib turishadi.

Ikki koreyalik aktyor, Gon Yu va Li Don Uk, studiya kreslolarida o‘tiribdi.
Li Don UkSyuziGon YuTobutdagi jin
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

40 yoshli xitoylik aktyor nega 12 yoshli bolaga o‘xshaydi?40 yoshli xitoylik aktyor nega 12 yoshli bolaga o‘xshaydi?17 oktabr 00:58Bollivudning afsonaviy yulduzlari yillar o‘tib qanday o‘zgardi?Bollivudning afsonaviy yulduzlari yillar o‘tib qanday o‘zgardi?9 oktabr 13:2424 nafar Kapur, Ginnes rekordlari va Bollivudning sirli olami24 nafar Kapur, Ginnes rekordlari va Bollivudning sirli olami25 oktabr 12:48«Cho‘pon va shaharlik qiz»ning 2-qismi suratga olinmoqda: Mardon tirikmi?«Cho‘pon va shaharlik qiz»ning 2-qismi suratga olinmoqda: Mardon tirikmi?25 oktabr 16:32Yangi jahon rekordi!: Tom Xolland dunyo kino tarixidagi eng kassabop aktyor deb topildiYangi jahon rekordi!: Tom Xolland dunyo kino tarixidagi eng kassabop aktyor deb topildi15 sentabr 10:18O‘lik holda topilgan aktyor: sevgilisining gaplari shubha uyg‘otdiO‘lik holda topilgan aktyor: sevgilisining gaplari shubha uyg‘otdi11 sentabr 00:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari