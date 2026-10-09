Bollivudning afsonaviy yulduzlari yillar o‘tib qanday o‘zgardi?

·52·Madaniyat
Bollivudning afsonaviy yulduzlari yillar o‘tib qanday o‘zgardi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Hayotda nimadir bo'ladi» filmi aktyorlarining suratga olish paytidagi yoshlik qiyofasi va bugungi ko'rinishi aks etgan suratlari ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, muxlislarni hayratga solmoqda.
  • Filmda kichkina Anjali rolini ijro etgan Sana Said hozirda 38 yoshda bo'lib, aktrisa va model sifatida faoliyat yuritmoqda, yulduz sanagan Parzan Dastur esa 39 yoshda va salobatli erkak qiyofasiga kirgan.

1998 yilda ekran yuzini ko‘rib, butun dunyo, jumladan, o‘zbek tomoshabinlarining ham qalbidan chuqur joy olgan afsonaviy «Hayotda nimadir bo‘ladi» (Kuch Kuch Hota Hai) filmi namoyish etilganiga ham chorak asrdan oshdi. Filmdagi har bir qahramon, ularning xatti-harakatlari va musiqalari bir necha avlodning shirin bolalik xotiralariga aylanib ulgurgan.

Ijtimoiy tarmoqlarda mazkur kult film aktyorlarining suratga olish paytidagi yoshlik qiyofasi va bugungi ko‘rinishi solishtirilgan nostalgik kadrlar tarqalib, millionlab muxlislarni hayratga solmoqda. Yillar ularning tashqi ko‘rinishini o‘zgartirgan bo‘lsa-da, yaratgan obrazlari hamon millionlar yodida yashamoqda.

Bolalar ulg‘aydi: Kichkina Anjali va yulduzli bolakay

Filmda samimiyligi va beg‘uborligi bilan tomoshabin mehrini qozongan mitti qahramonlar bugun mutlaqo tanib bo‘lmas darajada ulg‘aygan:

  • Sana Said (kichkina Anjali): Filmda bosh qahramon Rahul va Tinaning qizalog‘i rolini mahorat bilan ijro etgan Sana Said bugun 38 yoshni qarshilagan. U go‘zal, zamonaviy aktrisa va model sifatida faoliyatini davom ettirmoqda;

  • Parzan Dastur (yulduz sanagan soqov bolakay): Lagerda kechalari samoga boqib yulduz sanaydigan va «Sen ketma...» deya barchani yig‘latgan shiringina sikx bolakay obrazini yaratgan Parzan Dastur hozirda 39 yoshda bo‘lib, salobatli erkak qiyofasiga kirgan.

Sevimli ustozlar va yorqin komedik obrazlar

Filmning kulgili va mehrli lahzalarini taqdim etgan katta avlod aktyorlari ham faxriy yoshga yetib keldi:

  • Himani Shivpuri (Rifat bibi): Qizlar yotoqxonasining mehribon va jonkuyar nazoratchisi rolini o‘ynagan taniqli aktrisa bugun 64 yoshda bo‘lib, hamon turli film va teleloyihalarda suratga tushib kelmoqda;

  • Anupam Kher (direktor Malhotra): Filmning eng kulgili va esda qolarli qahramonlaridan biri — maktab direktori janob Malhotra obrazini gavdalantirgan Hindistonning milliy artisti Anupam Kher hozirda 71 yoshda;

  • Jonni Lever (polkovnik Almeyda): Yozgi oromgoh boshlig‘i bo‘lgan sho‘x polkovnik rolini qoyillatgan komediya qiroli Jonni Lever 69 yoshni qarshiladi;

  • Farida Jalol (Rahulning onasi): Hind kinosining eng mehribon onasi va buvisi timsoliga aylangan mahoratli aktrisa Farida Jalol ayni paytda 77 yoshda bo‘lib, Bollivudning tirik afsonasi sanaladi.

Bosh yulduzlar: Sehrli uchlik bugun necha yoshda?

Filmning muhabbat uchburchagini yaratgan bosh qahramonlar bugun ham Bollivudning eng nufuzli va yuqori pog‘onadagi yulduzlari bo‘lib qolmoqda:

  • Rani Mukerji (Tina): Nafis va latofatli Tina obrazi bilan millionlar qalbini zabt etgan mashhur aktrisa bugun 48 yoshda bo‘lib, hamon o‘zining betakror jozibasini saqlab qolgan;

  • Kajol (katta Anjali): Filmda avval o‘g‘il boladek sho‘x, keyin esa nafis sari kiygan go‘zal ayolga aylangan bosh qahramon Kajol hozirda 52 yoshda va kino olamidagi faolligini susaytirmagan;

  • Shahruhxon (Rahul): Bollivudning tengsiz qiroli, muhabbat ramzi bo‘lgan Rahul rolini ijro etgan Shahruhxon bugun 61 yoshda! U hamon jahon kinematografiyasida rekordlarni yangilab, yoshlarga xos shijoat va ekstravagant uslubda porlab kelmoqda.

Vaqt o‘tishi bilan ekran qahramonlari ham, ularni tomosha qilib ulg‘aygan muxlislar ham ulg‘aydi, biroq «Hayotda nimadir bo‘ladi» filmi ulashgan beg‘ubor his-tuyg‘ular kino ixlosmandlari yuragida hamon o‘sha-o‘sha qadrli va e’zozdadir.

Kuch Kuch Xota XayShahruhxonRani MukerjiFaridja Jalol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rani Mukerji onasidan ayrildi: yulduzlar hamdardlik bildirdiRani Mukerji onasidan ayrildi: yulduzlar hamdardlik bildirdi23 sentabr 18:39Rani Mukerjiga faxriy doktorlik berildi: aktrisa ko‘z yoshlarini tiya olmadi!Rani Mukerjiga faxriy doktorlik berildi: aktrisa ko‘z yoshlarini tiya olmadi!16 avgust 17:17Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshdaKapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda22 sentabr 10:07Bollivud qiroli Shohrux Xon O‘zbekistonga kelishi mumkinBollivud qiroli Shohrux Xon O‘zbekistonga kelishi mumkin1 sentabr 09:01Anil Kapur: “Bir paytlar qarindoshimiz Raj Kapurning garajida yashaganmiz”Anil Kapur: “Bir paytlar qarindoshimiz Raj Kapurning garajida yashaganmiz”6 avgust 12:46Amir Xon nega Juhi Chavla bilan 7 yil gaplashmagan?Amir Xon nega Juhi Chavla bilan 7 yil gaplashmagan?25 iyul 15:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi