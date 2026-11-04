«MYU» 0:2 hisobini 3:2 ga aylantirdi, Gasperini jismoniy holat va pressingni tan oldi

·45·Sport
«MYU» 0:2 hisobini 3:2 ga aylantirdi, Gasperini jismoniy holat va pressingni tan oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropa Chempionlar ligasining 4-turida «Manchester Yunayted» o‘z maydonida «Roma» ustidan 3:2 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi.
  • Dastlab rimliklar Matias Soule va Doniyell Malenning gollari evaziga 2:0 hisobida oldinda borishgan bo‘lsa-da, ikkinchi bo‘limda Brunu Fernandesh va dubl qayd etgan Mateus Kunya o‘yin taqdirini o‘zgartirdi.

Yevropa Chempionlar ligasi umumiy bosqichining 4-turi doirasida kechgan markaziy bahslardan birida «Manchester Yunayted» o‘z maydonida «Roma» ustidan irodali va dramatik g‘alabani qo‘lga kiritdi. Uchrashuv avvalida rimliklar 2:0 hisobida oldinda borayotgan bo‘lsa-da, yakunda mankunianliklar hisobni tenglashtiribgina qolmay, muhim 3 ochkoni ilib ketishdi.

Jan Pero Gasperini: «Ikkinchi bo‘limda kuchimiz yetmadi»

«Roma» bosh murabbiyi Jan Pero Gasperini TuttoMercatoWeb nashriga bergan intervyusida o‘yindagi o‘zgarishlar, shogirdlarining funksional holati hamda raqibning faol harakatlariga to‘xtalib o‘tdi:

«Bu boshqacha bahs bo‘ldi. O‘sha o‘yinda hammasi standart vaziyatlardan keyingi 7–8 daqiqa ichida hal bo‘lgandi. Bugun esa penaltidan keyin bunday holat kuzatilmadi. Biz o‘yinga kerakli sur’atni bera olmadik. Birinchi bo‘limga nisbatan ikkinchi bo‘limda kuchimiz yetishmadi. Raqibning birinchi goli penaltidan, ikkinchisi esa jarohat bilan bog‘liq vaziyatdan keyin, o‘yin muvozanatga kelgan pallada urildi. Ushbu bahs bizga «Real» bilan o‘yinga qaraganda ko‘proq ma’lumot berdi. Bundan kelgusida albatta foydalanishimiz kerak.»

Italiyalik mutaxassis, shuningdek, ikkinchi 45 daqiqalikda «MYU»ning kuchaytirilgan yuqori bosimiga jamoasi to‘g‘ri javob qaytara olmaganini ochiq aytdi:

«Raqibning yo‘qotadigan narsasi qolmagandi va ular yuqori pressing qo‘lladi. Bu kutilgan holat edi. Biz boshqacha harakat qilishimiz, uzun uzatmalardan foydalanishimiz kerak edi. Ammo raqibning yetakchi futbolchilarini to‘xtata olmadik. Balki ko‘proq yakkakurashlarga kirishishimiz kerak edi. Penaltidan keyin, hisob 2:2 bo‘lganida bosim yanada kuchaydi. Bu g‘alabani saqlab qolishimizga imkon bermadi.»

«Manchester Yunayted» — «Roma» (3:2) uchrashuvi tafsilotlari

Ko‘rsatkichlar

«Manchester Yunayted»

«Roma»

Yakuniy hisob

3

2

1-bo‘lim natijasi

0

2

Gollar mualliflari

Brunu Fernandesh 58' (pen.),

Mateus Kunya 83', 86'

Matias Soule 11',

Doniyell Malen 17' (pen.)

Musobaqa bosqichi

YECHL 2026/27 umumiy bosqichi, 4-tur

YECHL 2026/27 umumiy bosqichi, 4-tur

Jadvaldagi o‘rni

17-o‘rin (6 ochko)

19-o‘rin (4 ochko)

Kunyaning benefisi va turnir jadvalidagi holat

Ikkinchi bo‘limda o‘yin tizginini o‘z qo‘liga olgan inglizlar 58-daqiqada Brunu Fernandeshning 11 metrlik jarima zarbasidan urgan goli evaziga hisobni qisqartirdi. Bellashuv qahramoniga aylangan braziliyalik hujumchi Mateus Kunya esa uch daqiqa ichida (83 va 86-daqiqalarda) ikkita to‘p kiritib, «Old Trafford» stadionini larzaga keltirdi.

Ushbu muhim g‘alabadan keyin «Manchester Yunayted» YECHL umumiy jadvalida ochkolari sonini 6 taga yetkazib, 17-pog‘onaga ko‘tarildi. Alamli mag‘lubiyatga uchragan «Roma» esa 4 ochko bilan 19-o‘rinda qolmoqda.

Sizningcha, «Roma»ning 2:0 hisobini boy berishiga Gasperini taktikasining pala-partishligi sabab bo‘ldimi yoki «MYU»ning pressingi va Kunyaning individual mahorati hal qiluvchi rol o‘ynadimi?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol ixlosmandlariga ushbu dramatik o‘yin tahlilini darhol ulashing!

Yevropa Chempionlar ligasiManchester YunaytedRomaMateus Kunya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dahshatli kambek: “Manchester Yunayted” 0:2 ni 3:2 ga aylantirib, “Roma”ni mag‘lub etdiDahshatli kambek: “Manchester Yunayted” 0:2 ni 3:2 ga aylantirib, “Roma”ni mag‘lub etdiBugun 07:10Vinisiusdan dubl: Braziliya Shotlandiyani yirik hisobda yengdi (video)Vinisiusdan dubl: Braziliya Shotlandiyani yirik hisobda yengdi (video)25 iyun 08:36Manchester Yunayted Manu Kone transferi borasida Arsenalni ortda qoldirmoqdaManchester Yunayted Manu Kone transferi borasida Arsenalni ortda qoldirmoqda21 iyul 02:31Sammervill uchun yangi da’vogar: “Al-Hilol” kurashga kirdiSammervill uchun yangi da’vogar: “Al-Hilol” kurashga kirdi15 iyul 10:47Gasperini Paulo Dibala va Nahuel Molinaning Argentina uchun safariga qarshi chiqdiGasperini Paulo Dibala va Nahuel Molinaning Argentina uchun safariga qarshi chiqdi5 oktabr 19:113:1 dan 3:4 gacha: Gasperini “Real” bilan o‘yindagi alamli mag‘lubiyat sabablarini aytdi3:1 dan 3:4 gacha: Gasperini “Real” bilan o‘yindagi alamli mag‘lubiyat sabablarini aytdi15 oktabr 09:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi