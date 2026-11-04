«MYU» 0:2 hisobini 3:2 ga aylantirdi, Gasperini jismoniy holat va pressingni tan oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa Chempionlar ligasining 4-turida «Manchester Yunayted» o‘z maydonida «Roma» ustidan 3:2 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi.
- Dastlab rimliklar Matias Soule va Doniyell Malenning gollari evaziga 2:0 hisobida oldinda borishgan bo‘lsa-da, ikkinchi bo‘limda Brunu Fernandesh va dubl qayd etgan Mateus Kunya o‘yin taqdirini o‘zgartirdi.
Yevropa Chempionlar ligasi umumiy bosqichining 4-turi doirasida kechgan markaziy bahslardan birida «Manchester Yunayted» o‘z maydonida «Roma» ustidan irodali va dramatik g‘alabani qo‘lga kiritdi. Uchrashuv avvalida rimliklar 2:0 hisobida oldinda borayotgan bo‘lsa-da, yakunda mankunianliklar hisobni tenglashtiribgina qolmay, muhim 3 ochkoni ilib ketishdi.
Jan Pero Gasperini: «Ikkinchi bo‘limda kuchimiz yetmadi»
«Roma» bosh murabbiyi Jan Pero Gasperini TuttoMercatoWeb nashriga bergan intervyusida o‘yindagi o‘zgarishlar, shogirdlarining funksional holati hamda raqibning faol harakatlariga to‘xtalib o‘tdi:
«Bu boshqacha bahs bo‘ldi. O‘sha o‘yinda hammasi standart vaziyatlardan keyingi 7–8 daqiqa ichida hal bo‘lgandi. Bugun esa penaltidan keyin bunday holat kuzatilmadi. Biz o‘yinga kerakli sur’atni bera olmadik. Birinchi bo‘limga nisbatan ikkinchi bo‘limda kuchimiz yetishmadi. Raqibning birinchi goli penaltidan, ikkinchisi esa jarohat bilan bog‘liq vaziyatdan keyin, o‘yin muvozanatga kelgan pallada urildi. Ushbu bahs bizga «Real» bilan o‘yinga qaraganda ko‘proq ma’lumot berdi. Bundan kelgusida albatta foydalanishimiz kerak.»
Italiyalik mutaxassis, shuningdek, ikkinchi 45 daqiqalikda «MYU»ning kuchaytirilgan yuqori bosimiga jamoasi to‘g‘ri javob qaytara olmaganini ochiq aytdi:
«Raqibning yo‘qotadigan narsasi qolmagandi va ular yuqori pressing qo‘lladi. Bu kutilgan holat edi. Biz boshqacha harakat qilishimiz, uzun uzatmalardan foydalanishimiz kerak edi. Ammo raqibning yetakchi futbolchilarini to‘xtata olmadik. Balki ko‘proq yakkakurashlarga kirishishimiz kerak edi. Penaltidan keyin, hisob 2:2 bo‘lganida bosim yanada kuchaydi. Bu g‘alabani saqlab qolishimizga imkon bermadi.»
«Manchester Yunayted» — «Roma» (3:2) uchrashuvi tafsilotlari
Ko‘rsatkichlar
«Manchester Yunayted»
«Roma»
Yakuniy hisob
3
2
1-bo‘lim natijasi
0
2
Gollar mualliflari
Brunu Fernandesh 58' (pen.),
Mateus Kunya 83', 86'
Matias Soule 11',
Doniyell Malen 17' (pen.)
Musobaqa bosqichi
YECHL 2026/27 umumiy bosqichi, 4-tur
YECHL 2026/27 umumiy bosqichi, 4-tur
Jadvaldagi o‘rni
17-o‘rin (6 ochko)
19-o‘rin (4 ochko)
Kunyaning benefisi va turnir jadvalidagi holat
Ikkinchi bo‘limda o‘yin tizginini o‘z qo‘liga olgan inglizlar 58-daqiqada Brunu Fernandeshning 11 metrlik jarima zarbasidan urgan goli evaziga hisobni qisqartirdi. Bellashuv qahramoniga aylangan braziliyalik hujumchi Mateus Kunya esa uch daqiqa ichida (83 va 86-daqiqalarda) ikkita to‘p kiritib, «Old Trafford» stadionini larzaga keltirdi.
Ushbu muhim g‘alabadan keyin «Manchester Yunayted» YECHL umumiy jadvalida ochkolari sonini 6 taga yetkazib, 17-pog‘onaga ko‘tarildi. Alamli mag‘lubiyatga uchragan «Roma» esa 4 ochko bilan 19-o‘rinda qolmoqda.
Sizningcha, «Roma»ning 2:0 hisobini boy berishiga Gasperini taktikasining pala-partishligi sabab bo‘ldimi yoki «MYU»ning pressingi va Kunyaning individual mahorati hal qiluvchi rol o‘ynadimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol ixlosmandlariga ushbu dramatik o‘yin tahlilini darhol ulashing!
Izohlar 0
…