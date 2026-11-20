Miyagi 9 yillik tanaffusdan so‘ng ijtimoiy tarmoqlarga qaytdi
Mashhur reper Miyagi qariyb to‘qqiz yillik tanaffusdan so‘ng ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasini ochdi. Shuningdek, u dekabr oyida SUSPENSE nomli yangi yakkaxon albomini taqdim etishini e’lon qildi.
San’atkorning yangi sahifasida kelajakdagi albomga kiritiladigan «Na dne» qo‘shig‘idan qisqa parcha ham joylashtirildi. Keyinchalik «Ruini» kompozitsiyasidan ham parcha e’lon qilindi.
Yangi albom Miyagi'ning 2019 yil iyun oyida chiqqan Buster Keaton plastinkasidan keyingi ilk yakkaxon ishi bo‘ladi. Hozircha SUSPENSE albomining aniq taqdimot sanasi, treklar ro‘yxati va unda boshqa ijrochilar ishtirok etishi haqida ma’lumot berilmagan.
Qayd etish joiz, reper 2017 yildan beri shaxsiy ijtimoiy tarmoqlarini faol yuritmagan. Yangi rasmiy sahifani esa u faoliyat yuritadigan Hajime Records leybli jamoasi boshqarishi ma’lum qilingan.
Shu bilan birga, Miyagi 2026 yil mart oyida Endshpil bilan hamkorlikda ANABIOS nomli albomni ham taqdim etgan edi. Biroq SUSPENSE uning yetti yildan ortiq vaqt ichidagi ilk yakkaxon albomi bo‘ladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…