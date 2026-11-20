Mareska «Manchester Siti»ning chempionlik imkoniyatlari haqida gapirishni istamadi
«Siti» bosh murabbiyi mavsumning uzoq muddatli rejalari yoki bahordagi natijalar haqida emas, faqat navbatdagi uchrashuv haqida o‘ylayotganini ta’kidladi.
«Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska Angliya Premer-ligasining navbatdagi turida «Fulhem»ga qarshi bo‘lib o‘tadigan uchrashuv oldidan jamoaning maqsadlari va mavsumga bo‘lgan yondashuvi haqida fikr bildirdi. Italyan mutaxassisi hozircha fevral yoki mart oylaridagi vaziyatni muhokama qilishni istamasligini, uning asosiy e’tibori navbatdagi o‘yinga qaratilganini aytdi.
«Mening asosiy maqsadim — shanba kuni “Fulhem” ustidan g‘alaba qozonish. Har bir o‘yinni alohida ko‘rib chiqishni afzal bilaman. Fevral yoki mart oylari haqida o‘ylashni yoqtirmayman. Keyingi uchrashuvga e’tibor qaratishni ma’qul ko‘raman. Mavsum yakunida esa qayerda bo‘lishimizni ko‘ramiz», — dedi Mareska. Uning so‘zlari «Manchester Siti» klubining rasmiy saytida keltirilgan.
«Siti» chempionlik poygasidagi vaziyatni hozircha muhokama qilmoqchi emas
Mareskaning bu bayonoti jamoa mavsumning har bir bosqichiga alohida yondashishni rejalashtirayotganini anglatadi. Bosh murabbiy hozirdanoq bir necha oy keyingi natijalarni prognoz qilish yoki turnir jadvalidagi yakuniy o‘rin haqida fikr yuritishdan ko‘ra, navbatdagi raqibni yengish muhimligini ta’kidladi.
Angliya chempionatining 10 turidan keyin «Manchester Siti» 21 ochko bilan turnir jadvalida uchinchi o‘rinni egallab turibdi. «Shaharliklar»ning navbatdagi raqibi «Fulhem» bo‘ladi.
«Manchester Siti» – «Fulhem» uchrashuvi qachon?
Angliya Premer-ligasining navbatdagi turi doirasida «Manchester Siti» va «Fulhem» o‘rtasidagi bahs 21 noyabr kuni bo‘lib o‘tadi.
«Siti» uchun ushbu uchrashuv turnir jadvalidagi mavqeini yaxshilash va chempionlik poygasidagi raqiblariga bosimni saqlab qolish nuqtayi nazaridan muhim ahamiyat kasb etadi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…