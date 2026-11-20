O‘zbekistonda yigitning qulog‘idan hasharot chiqdi: LOR shifokori ko‘rigidagi tasvir tarqaldi
Oddiy tibbiy ko‘rik vaqtida kutilmagan holat aniqlandi. Maxsus kamera orqali tekshirilgan yigitning qulog‘i ichida tirik hasharot borligi ma’lum bo‘ldi. Holat aks etgan tasvirlar esa ko‘pchilikning e’tiborini tortdi.
O‘zbekistonda yosh yigit LOR shifokori qabuliga murojaat qilganida, uning qulog‘i ichida kutilmagan «mehmon» borligi aniqlandi. Shifokor maxsus kamera yordamida quloq yo‘lini tekshirish jarayonida u yerda hasharot borligini ko‘rdi.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan tasvirlarda tibbiyot xodimi bemorning qulog‘ini maxsus endoskopik uskuna yordamida tekshirayotgani aks etgan. Monitordagi tasvirda esa quloq ichidagi begona jism — hasharotni ko‘rish mumkin.
Kadrlardan shifokorning maxsus asbob yordamida hasharotni olib chiqishga harakat qilayotganini ham ilg‘ash mumkin. Biroq uning to‘liq olib tashlangani va bemorning keyingi ahvoli haqida ma’lumot berilmagan.
Quloqqa hasharot kirib qolishi xavflimi?
Quloq yo‘liga hasharot kirib qolishi kam uchraydigan, ammo jiddiy noqulaylik tug‘dirishi mumkin bo‘lgan holatlardan biridir. Bunday vaziyatda quloqda g‘imirlash, shovqin, og‘riq, qichishish va eshitishning vaqtincha pasayishi kuzatilishi mumkin.
Eng muhimi, bunday paytda hasharotni mustaqil ravishda barmoq, paxtali tayoqcha yoki boshqa buyumlar bilan olib chiqishga urinmaslik kerak. Bu hasharotning yanada ichkariga kirib ketishi yoki quloq yo‘liga zarar yetkazishiga sabab bo‘lishi mumkin.
Mutaxassislar bunday holatda LOR shifokoriga murojaat qilishni tavsiya etadi. Shifokor maxsus uskunalar yordamida quloqni tekshirib, begona jismni xavfsiz olib tashlash usulini tanlaydi.
Ushbu holat esa quloq bilan bog‘liq kutilmagan muammolarni o‘zboshimchalik bilan hal qilishga urinmaslik kerakligini yana bir bor eslatadi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…