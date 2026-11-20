Dengizdan chiqarilgan ulkan akula videosi hammani hayratga soldi
Indoneziyaning Lombok orolida baliqchilar dengizdan ulkan akula qoldiqlarini sohilga olib chiqdi. G‘ayrioddiy topilma mahalliy aholi va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarini hayratda qoldirdi. Jonivorni sohilga tashish uchun to‘rt nafar erkak uni ikkita daraxt tanasiga bog‘lab ko‘tarishga majbur bo‘lgan.
Voqea aks etgan video 17 noyabr kuni dengiz jonivorlarini muhofaza qilish bilan shug‘ullanuvchi Project Hiu tashkiloti tomonidan e’lon qilindi. Tashkilot akulalarni ovlaydigan baliqchilarga ekoturizm sohasiga o‘tish va muqobil daromad manbalarini topishda yordam beradi.
Dastlab ayrim internet foydalanuvchilari videoni sun’iy intellekt yordamida yaratilgan deb hisobladi. Biroq tashkilot bu gumonlarni rad etib, tasvirlar haqiqiy ekanini tasdiqladi.
Ma’lum bo‘lishicha, videoda tumshuqburun olti jabrali akula tasvirlangan. Ularning uzunligi 4,6 metrdan, vazni esa 900 kilogrammdan oshishi mumkin.
Project Hiu vakillari ushbu jonivorlarning hayot tarzi haqida ham ma’lumot berdi. Kuzatuv tadqiqotlariga ko‘ra, bunday akulalar kunduzi dengiz sathidan taxminan 450 metr chuqurlikda harakatlanadi, tunda esa 200 metr atrofiga ko‘tariladi. Olimlar bu jarayonni «sutkalik vertikal migratsiya» deb ataydi.
Tashkilot vakili olti jabrali akulalarni qadimiy va o‘ziga xos dengiz jonivorlari sifatida ta’riflab, baliqchilar uchun muqobil daromad manbalarini yaratish orqali ularni muhofaza qilish mumkinligini ta’kidladi.
G‘ayrioddiy topilma aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, tomoshabinlarni hayratga soldi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…