Sirdaryoda Cobalt kanalga tushib ketdi: hodisa aks etgan video tarqaldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Sirdaryo viloyatida Chevrolet Cobalt avtomobili kanalga tushib ketib, gidrotexnik inshootning beton to‘sig‘iga tiqilib qoldi.
- Hodisa oqibatlari, avtomobil ichidagi shaxslarning ahvoli va avariya sabablari bo‘yicha hozircha rasmiy ma’lumot berilmadi.
- Tarqalgan videolavhalar voqeaning qanday sodir bo‘lganini to‘liq aniqlash imkonini bermayapti.
- Tegishli idoralar tomonidan rasmiy izoh taqdim etilishi kutilmoqda.
Ijtimoiy tarmoqlarda kanalga tushib ketgan va beton to‘siqqa tiqilib qolgan Cobalt tasvirlangan lavhalar paydo bo‘ldi. Hodisa yuzasidan hozircha rasmiy izoh berilmagan.
Sirdaryo viloyatida Chevrolet Cobalt avtomobili kanalga tushib ketdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolavhada avtomobil suvga tushib, gidrotexnik inshoot to‘g‘oni yaqinidagi beton to‘siqqa tiqilib qolgani aks etgan.
Hodisaning qanday sodir bo‘lgani, avtomobil ichida qancha kishi bo‘lgani va ularning ahvoli haqida hozircha rasmiy ma’lumot mavjud emas. Shuningdek, avariya sabablari ham ma’lum qilinmagan.
Sirdaryodagi hodisa tafsilotlari hozircha noma’lum
Ijtimoiy tarmoqlarda e’lon qilingan kadrlarda Cobalt kanalga tushib ketganidan keyin beton konstruksiyaga kelib tiqilib qolganini ko‘rish mumkin. Biroq videolavhalar hodisaning to‘liq jarayonini aks ettirgani yoki avtomobil qanday sharoitda kanalga tushib ketgani haqida aniq xulosa chiqarish imkonini bermaydi.
Hozircha haydovchi va ehtimoliy jabrlanganlar haqida ma’lumot berilmagan. Hodisa yuzasidan tegishli idoralar rasmiy ma’lumot taqdim etsa, tafsilotlar oydinlashishi mumkin.
Bir necha kun oldin ham Cobalt daryoga tushib ketgan edi
Sirdaryodagi hodisa avtomobil kanalga tushib ketgani bilan bog‘liq so‘nggi kunlardagi yagona holat emas.
2026 yil 18 noyabr kuni Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanida ham Chevrolet Cobalt haydovchisi boshqaruvni yo‘qotib, avtomobil Chirchiq daryosiga tushib ketgan edi.
O‘sha hodisada haydovchi avtomobildan mustaqil ravishda chiqib olgan va tan jarohati olmagan. Avtomobil esa Favqulodda vaziyatlar vazirligi qutqaruvchilari tomonidan daryodan olib chiqilgan.
Sirdaryodagi hodisaning oqibatlari va sabablari bo‘yicha rasmiy ma’lumotlar e’lon qilinishi kutilmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…