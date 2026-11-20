O‘zbekiston U-17 terma jamoasi Jahon chempionatini mag‘lubiyat bilan boshladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Doha shahrida o‘tayotgan o‘smirlar o‘rtasidagi jahon chempionatida O‘zbekiston terma jamoasi Kot-d'Ivuarga qarshi bahsda 1:2 hisobida mag‘lubiyatga uchradi.
- Sergey Chigodayev shogirdlari safida 51-daqiqada Muhammad Hakimov gol urib, hisobni tenglashtirgan bo‘lsa-da, 88-daqiqada o‘tkazib yuborilgan gol jamoani mag‘lubiyatga yetakladi.
- O‘zbekistonlik o‘smirlar guruh bosqichidagi navbatdagi uchrashuvini 23 noyabr kuni Yamayka terma jamoasiga qarshi o‘tkazadi.
Qatar poytaxti Doha shahrida o‘tkazilayotgan o‘smirlar o‘rtasidagi jahon chempionatida O‘zbekiston terma jamoasi uchun ilk uchrashuv omadsiz yakunlandi. Sergey Chigodayev shogirdlari Kot-d'Ivuarga qarshi bahsda hisobni tenglashtirishga muvaffaq bo‘lgan bo‘lsa-da, o‘yinning so‘nggi daqiqalarida o‘tkazib yuborilgan gol tufayli 1:2 hisobida mag‘lubiyatga uchradi.
O‘zbekistonlik o‘smirlar hisobni tenglashtirdi, ammo g‘alabani saqlab qola olmadi
Uchrashuv afrikalik futbolchilar uchun muvaffaqiyatli boshlandi. Kot-d'Ivuar terma jamoasi 7-daqiqada Yaoning goli evaziga hisobni ochib, o‘z ustunligini o‘rnatdi.
Shundan so‘ng o‘zbekistonlik futbolchilar hisobni tenglashtirish uchun harakat qildi. Ikkinchi bo‘lim boshlanganidan keyin esa jamoamiz o‘z imkoniyatidan foydalandi. 51-daqiqada Muhammad Hakimov raqib darvozasini ishg‘ol qilib, hisobni 1:1 ko‘rinishiga keltirdi.
Bu goldan keyin uchrashuvdagi kurash yanada qizg‘in tus oldi. Har ikki jamoa g‘alaba uchun harakat qildi. Biroq bahsning hal qiluvchi lahzasi 88-daqiqada yuz berdi. Diarrassuba tomonidan kiritilgan gol Kot-d'Ivuarga g‘alabani taqdim etdi.
Shu tariqa, O‘zbekiston o‘smirlar terma jamoasi Jahon chempionatidagi birinchi uchrashuvida 1:2 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
O‘zbekistonni navbatdagi turda Yamayka bilan muhim bahs kutmoqda
Sergey Chigodayev shogirdlari uchun guruh bosqichidagi keyingi uchrashuv 23 noyabr kuni bo‘lib o‘tadi. Unda o‘smirlarimiz Yamayka terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
Mazkur uchrashuv jamoamiz uchun turnirdagi ilk ochkolarni qo‘lga kiritish imkoniyati bo‘ladi.
U-17 Jahon chempionati. 1-tur
Kot-d'Ivuar – O‘zbekiston 2:1
Gollar: Yao, 7 (1:0), Muhammad Hakimov, 51 (1:1), Diarrassuba, 88 (2:1).
O‘zbekiston: Shomurodov, Rahimov, Hakimov, Erkinov, Ravshanov, Aliyev, Murodov (Mamatov, 74), Sadirjonov (Abduraimov, 46), Anvarov, O‘ktamboyev (Abdunabiyev, 46; Ro‘ziboyev, 83), Ravshanbekov (Tohirov, 70).
Keyingi uchrashuv: 23 noyabr. O‘zbekiston – Yamayka.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…