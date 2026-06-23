Mahallalar budjetiga qo‘shimcha 300 mlrd so‘m yo‘naltiriladi

·1·O‘zbekiston
Mahallalar budjetiga qo‘shimcha 300 mlrd so‘m yo‘naltiriladi

O‘zbekistonda mahallalar uchun qo‘shimcha daromad manbalari yaratilmoqda. Yangi tartibga ko‘ra, yer va mol-mulk solig‘idan mahalliy budjetlarga yo‘naltiriladigan ulush 10 foizdan 15 foizga oshiriladi.

Shuningdek, mahalla hududida sanitariya qoidalarini buzish va noqonuniy qurilish uchun undirilgan ayrim jarimalarning bir qismi ham mahalla budjetiga o‘tkaziladi.

Bo‘sh turgan maydonlarni ijaraga berish va ayrim binolarni sotishdan tushgan daromadlar ham qo‘shimcha moliya manbai bo‘ladi. Ushbu choralar hisobiga mahallalar budjetlari jami 300 mlrd so‘mga to‘ldirilishi kutilmoqda.

Yig‘ilgan mablag‘lar ichki yo‘llarni ta’mirlash, bolalar va sport maydonchalarini qurish, sayilgohlar barpo etish hamda ehtiyojmand oilalar bandligini qo‘llab-quvvatlashga sarflanadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maktab va shifoxonalar yaqinidagi AYOQSHlar xavfsiz hududlarga ko‘chirilishi mumkinMaktab va shifoxonalar yaqinidagi AYOQSHlar xavfsiz hududlarga ko‘chirilishi mumkinBugun, 15:12Vetnamga boruvchi o‘zbekistonliklar uchun yangi talab joriy etildiVetnamga boruvchi o‘zbekistonliklar uchun yangi talab joriy etildiBugun, 14:59Namangan aeroportida 175 million dollarlik yangi terminal qurilmoqdaNamangan aeroportida 175 million dollarlik yangi terminal qurilmoqdaBugun, 12:52Bu hafta qaysi hududlarda yomg‘ir yog‘adi?Bu hafta qaysi hududlarda yomg‘ir yog‘adi?Bugun, 11:40O‘zbekistonda tekshiruvlar kuchaydi: yuzlab zapravkalar yopildiO‘zbekistonda tekshiruvlar kuchaydi: yuzlab zapravkalar yopildiKecha, 19:54Maktab, bog‘cha, shifoxonaga yaqin joylashgan gaz va yoqilg‘i quyish shahobchalari ko‘chiriladiMaktab, bog‘cha, shifoxonaga yaqin joylashgan gaz va yoqilg‘i quyish shahobchalari ko‘chiriladiKecha, 17:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
O‘zbekiston bo‘ylab Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
O‘zbekiston bo‘ylab Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
Namangan tarix yozdi: Gullar festivali Ginnes rekordiga kirdi (video)
Namangan tarix yozdi: Gullar festivali Ginnes rekordiga kirdi (video)
O‘zbekistonda alkogol savdosiga yangi qoida kiritiladi
O‘zbekistonda alkogol savdosiga yangi qoida kiritiladi