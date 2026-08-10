Markaziy Osiyo turizmi dunyoda rekord o‘rnatdi: O‘zbekiston mintaqada yetakchi

·65·O‘zbekiston
Markaziy Osiyo turizmi dunyoda rekord o‘rnatdi: O‘zbekiston mintaqada yetakchi
Qisqacha

2025 yil yakunlariga ko'ra, Markaziy Osiyo turizmning iqtisodiy o'sishi va eksport ko'rsatkichlari bo'yicha dunyoda birinchi o'rinni egalladi. Mintaqada turizmning YAIMga umumiy hissasi real hisobda 17,7 foizga, to'g'ridan to'g'ri hissasi 19,6 foizga oshib, turizm xizmatlari eksporti 9,9 milliard dollarni tashkil etdi va 26,4 foizga o'sdi.

Markaziy Osiyoda turizm sohasi misli ko‘rilmagan darajada shiddat bilan rivojlanmoqda. 2025 yil yakunlariga ko‘ra, mintaqa turizmning iqtisodiy o‘sish va eksport ko‘rsatkichlari bo‘yicha dunyoda birinchi o‘rinni egalladi. Ushbu tarixiy zafarning markazida esa O‘zbekiston turibdi.

Bu haqda Butunjahon turizm va sayohat kengashi (WTTC) tomonidan «Oxford Economics» tadqiqot markazi bilan hamkorlikda tayyorlangan nufuzli hisobotda ma’lum qilindi.

Global rekord va milliardlab eksport

Hisobot ma’lumotlariga ko‘ra, 2025 yilda turizm sohasining Markaziy Osiyo mamlakatlari yalpi ichki mahsulotiga (YAIM) qo‘shgan umumiy hissasi real hisobda 17,7 foizga, to‘g‘ridan to‘g‘ri hissasi esa 19,6 foizga oshgan.

Eng quvonarlisi, mintaqada turizm xizmatlari eksporti 9,9 milliard dollarni tashkil etib, o‘sish ko‘rsatkichi 26,4 foizga yetdi. Mazkur uchta muhim ko‘rsatkich bo‘yicha Markaziy Osiyo sayyohlik sohasida o‘sish sur’atlari bo‘yicha jahonda mutlaq yetakchiga aylandi.

Turizm eksportining teng yarmi O‘zbekiston hissasiga to‘g‘ri kelmoqda

Markaziy Osiyoga tashrif buyurayotgan xorijiy sayyohlarning asosiy oqimi aynan O‘zbekistonga to‘g‘ri kelmoqda. Mintaqadagi umumiy turizm eksportining deyarli yarmi (50% ga yaqini) aynan mamlakatimiz hissasiga to‘g‘ri keldi.

Shuningdek, O‘zbekiston mintaqa aholisi uchun eng mashhur va jozibador sayohat yo‘nalishi sifatida e’tirof etildi:

  • O‘zbekiston — barcha sayyohlik sayohatlarining 25 foizi;

  • Qozog‘iston23 foiz;

  • Qirg‘iziston18 foiz;

  • Rossiya16 foiz;

  • Turkiya6 foiz.

Xorijiy sayyohlar xarajati va porloq kelajak prognozi

2025 yilgi tahlillarga ko‘ra, sohadagi barcha moliyaviy xarajatlarning 64,3 foizi xorijiy sayyohlar, 35,7 foizi esa ichki turizm hissasiga to‘g‘ri kelgan. Xalqaro sayyohlar tomonidan qilingan xarajatlarning a’zam qismi — 84,5 foizi bevosita dam olish va hordiq chiqarish, 15,5 foizi esa xizmat safarlari hamda biznes-turizm bilan bog‘liqdir.

WTTC tomonidan taqdim etilgan uzoq muddatli prognozga ko‘ra, 2036 yilga borib turizm sohasining Markaziy Osiyo iqtisodiyotiga qo‘shadigan umumiy hissasi 29,7 milliard dollarga yetadi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

O'zbekistonQozog'istonQirg'izistonRossiyaTurkiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

11-sinf bitiruvchilari uchun texnikumlarga qabul boshlandi11-sinf bitiruvchilari uchun texnikumlarga qabul boshlandiBugun, 18:29Toshkent viloyatida qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq bo‘lishi mumkinToshkent viloyatida qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq bo‘lishi mumkinBugun, 12:197,5 ming kishi javobgarlikka tortildi, 2,9 trln so‘m zarar: dahshatli raqamlar ochiqlandi7,5 ming kishi javobgarlikka tortildi, 2,9 trln so‘m zarar: dahshatli raqamlar ochiqlandiBugun, 09:18Bugun O‘zbekistonda «Avtomobilsiz kun»: Amaldorlarga mashina haydash taqiqlanadi!Bugun O‘zbekistonda «Avtomobilsiz kun»: Amaldorlarga mashina haydash taqiqlanadi!Bugun, 09:13O‘zbekistonda o‘zidan katta ayolga uylangan erkaklar soni 11 mingdan oshdiO‘zbekistonda o‘zidan katta ayolga uylangan erkaklar soni 11 mingdan oshdiBugun, 05:45Qonun Konstitutsiyaga zid bo‘lsa, sud ishi to‘xtaydi — yangi tartibQonun Konstitutsiyaga zid bo‘lsa, sud ishi to‘xtaydi — yangi tartibKecha, 15:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi