O‘zbekiston va Qirg‘iziston yer almashdi: Yangi chegaralar qanday bo‘ladi?
Ikki qo‘shni davlat — O‘zbekiston va Qirg‘iziston o‘rtasida chegarani demarkatsiya qilish (ya’ni yakuniy aniq chegara chiziqlarini belgilash) jarayoni doirasida muhim qadam tashlandi. Bu galgi bosqichda tomonlar ba’zi yer uchastkalarini o‘zaro almashishga kelishib oldilar. Bu haqda Qirg‘iziston prezidenti matbuot kotibi Askat Alag‘ozov ma’lum qildi.
Xo‘sh, qaysi yerlar almashdi va bu aholiga qanday qulayliklar olib keladi? Batafsil quyida tanishamiz.
Qaysi qishloqlar Qirg‘iziston tarkibiga o‘tdi?
Kelishuvga binoan, avval O‘zbekiston hududi hisoblangan ikkita qishloq Qirg‘iziston tarkibiga o‘tkazildi:
Cho‘ng‘ara qishlog‘i;
Tosh-Tobo qishlog‘i.
Ma’lumot uchun: Ushbu aholi punktlarida jami 2,5 mingga yaqin aholi istiqomat qiladi va ularning aksariyat qismini etnik qirg‘izlar tashkil etadi. Shu sababli ushbu qaror mahalliy aholi uchun juda qulay bo‘ldi.
O‘zbekistonga qaysi yerlar beriladi?
Chegaralarni belgilashdagi xalqaro qoidalarga va o‘zaro do‘stlik tamoyillariga asosan, bu jarayon tengma-teng olib boriladi. O‘z navbatida, Qirg‘iziston tomoni ham O‘zbekistonga chegara hududidan ayni shuncha miqdordagi (teng hajmli) yer uchastkalarini taqdim etadi. Bayonotda aynan qaysi hududlar O‘zbekistonga o‘tkazilayotgani hozircha ochiqlanmagan.
Masofani 4 barobarga qisqartiruvchi yangi yo‘l
Ushbu uchrashuv va kelishuvning eng katta xushxabarlaridan biri yo‘l infratuzilmasi bilan bog‘liq. Barchaga qulaylik yaratish maqsadida Say va Tayan qishloqlari o‘rtasida yangi avtomobil yo‘li qurilishi rejalashtirilmoqda.
Almashinuv hajmi: Yangi yo‘l loyihasini amalga oshirish uchun tomonlar umumiy maydoni 236 gektar bo‘lgan yer uchastkalarini o‘zaro almashdilar.
Muhim yutuq: Ushbu yangi yo‘l ishga tushgach, Botken viloyati aholisi uchun Aydarkendan Botken shahrigacha bo‘lgan masofa naqd 225 kilometrdan taxminan 55 kilometrgacha qisqaradi!
Bu degani, fuqarolarning yo‘lga sarflaydigan vaqti va mablag‘i qariyb 4 barobarga tejaladi. Chegaralarning tinch va do‘stona yo‘l bilan hal etilishi ikki birodar xalqning farovonligiga xizmat qilishda davom etadi.
…