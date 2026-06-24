O‘zbekiston va Qirg‘iziston yer almashdi: Yangi chegaralar qanday bo‘ladi?

·22·O‘zbekiston
O‘zbekiston va Qirg‘iziston yer almashdi: Yangi chegaralar qanday bo‘ladi?

Ikki qo‘shni davlat — O‘zbekiston va Qirg‘iziston o‘rtasida chegarani demarkatsiya qilish (ya’ni yakuniy aniq chegara chiziqlarini belgilash) jarayoni doirasida muhim qadam tashlandi. Bu galgi bosqichda tomonlar ba’zi yer uchastkalarini o‘zaro almashishga kelishib oldilar. Bu haqda Qirg‘iziston prezidenti matbuot kotibi Askat Alag‘ozov ma’lum qildi.

Xo‘sh, qaysi yerlar almashdi va bu aholiga qanday qulayliklar olib keladi? Batafsil quyida tanishamiz.

Qaysi qishloqlar Qirg‘iziston tarkibiga o‘tdi?

Kelishuvga binoan, avval O‘zbekiston hududi hisoblangan ikkita qishloq Qirg‘iziston tarkibiga o‘tkazildi:

  • Cho‘ng‘ara qishlog‘i;

  • Tosh-Tobo qishlog‘i.

Ma’lumot uchun: Ushbu aholi punktlarida jami 2,5 mingga yaqin aholi istiqomat qiladi va ularning aksariyat qismini etnik qirg‘izlar tashkil etadi. Shu sababli ushbu qaror mahalliy aholi uchun juda qulay bo‘ldi.

O‘zbekiston va Qirg‘iziston yer almashdi: Yangi chegaralar qanday bo‘ladi?

O‘zbekistonga qaysi yerlar beriladi?

Chegaralarni belgilashdagi xalqaro qoidalarga va o‘zaro do‘stlik tamoyillariga asosan, bu jarayon tengma-teng olib boriladi. O‘z navbatida, Qirg‘iziston tomoni ham O‘zbekistonga chegara hududidan ayni shuncha miqdordagi (teng hajmli) yer uchastkalarini taqdim etadi. Bayonotda aynan qaysi hududlar O‘zbekistonga o‘tkazilayotgani hozircha ochiqlanmagan.

Masofani 4 barobarga qisqartiruvchi yangi yo‘l

Ushbu uchrashuv va kelishuvning eng katta xushxabarlaridan biri yo‘l infratuzilmasi bilan bog‘liq. Barchaga qulaylik yaratish maqsadida Say va Tayan qishloqlari o‘rtasida yangi avtomobil yo‘li qurilishi rejalashtirilmoqda.

  • Almashinuv hajmi: Yangi yo‘l loyihasini amalga oshirish uchun tomonlar umumiy maydoni 236 gektar bo‘lgan yer uchastkalarini o‘zaro almashdilar.

  • Muhim yutuq: Ushbu yangi yo‘l ishga tushgach, Botken viloyati aholisi uchun Aydarkendan Botken shahrigacha bo‘lgan masofa naqd 225 kilometrdan taxminan 55 kilometrgacha qisqaradi!

Bu degani, fuqarolarning yo‘lga sarflaydigan vaqti va mablag‘i qariyb 4 barobarga tejaladi. Chegaralarning tinch va do‘stona yo‘l bilan hal etilishi ikki birodar xalqning farovonligiga xizmat qilishda davom etadi.

O'zbekistonQirg'izistonAskat Alag'ozovBotken
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda shunday shahar borki, aholisi 9,5 ming nafar xolos!O‘zbekistonda shunday shahar borki, aholisi 9,5 ming nafar xolos!Bugun, 16:08Andijon polkasi Ginnes rekordi sari: Andijondagi 20 ming kishilik raqs dunyo e’tiboridaAndijon polkasi Ginnes rekordi sari: Andijondagi 20 ming kishilik raqs dunyo e’tiboridaBugun, 15:331 sentyabrdan ayrim avtomobillarga gaz quyishga cheklov joriy etiladi1 sentyabrdan ayrim avtomobillarga gaz quyishga cheklov joriy etiladiBugun, 14:27Soliq qo‘mitasi kartaga tushgan yirik pullarga izoh berdiSoliq qo‘mitasi kartaga tushgan yirik pullarga izoh berdiBugun, 14:23Toshkent va olti hududda kuchli shamol hamda chang kuzatiladiToshkent va olti hududda kuchli shamol hamda chang kuzatiladiBugun, 09:35Shavkat Mirziyoyev Gullar festivalida qatnashdi va Namanganning yangi rekordini ko‘rdiShavkat Mirziyoyev Gullar festivalida qatnashdi va Namanganning yangi rekordini ko‘rdiKecha, 19:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
O‘zbekiston bo‘ylab Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
O‘zbekiston bo‘ylab Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
O‘zbekistonda alkogol savdosiga yangi qoida kiritiladi
O‘zbekistonda alkogol savdosiga yangi qoida kiritiladi
Bayram arafasida 9 hududda sel kelishi mumkin
Bayram arafasida 9 hududda sel kelishi mumkin