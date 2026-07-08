Toshkentda 1,3 mlrd so‘mdan ortiq gaz talon-toroj qilingani aniqlandi

·29·O‘zbekiston
Toshkentda 1,3 mlrd so‘mdan ortiq gaz talon-toroj qilingani aniqlandi

Toshkent shahrining Yashnobod va Yunusobod tumanlarida tabiiy gazdan noqonuniy foydalanish holatlari aniqlandi. Bosh prokuratura ma’lumotiga ko‘ra, davlat manfaatlariga yetkazilgan umumiy zarar 1,3 mlrd so‘mdan oshgan.

Yashnobod tumanida «O. F.» MCHJga qarashli noturar bino tekshirilganda, gaz hisoblagich ishiga aralashilgani ma’lum bo‘lgan. Dastlabki hisob-kitoblarga ko‘ra, ushbu holat orqali 956 mln so‘mlik zarar yetkazilgan.

Shu tumandagi «A. F.» MCHJga tegishli do‘konda ham shunga o‘xshash qoidabuzarlik qayd etilgan. Bu yerda tabiiy gazdan noqonuniy foydalanish oqibatida 331 mln so‘mlik zarar hisoblangan.

Yunusobod tumanida esa fuqaro V. A. o‘ziga tegishli obyektni gaz tarmog‘iga o‘zboshimchalik bilan ulagani aniqlangan. Bu holat bo‘yicha noqonuniy iste’mol qilingan gaz qiymati 84 mln so‘m deb baholangan.

Har bir holat yuzasidan nazorat tadbirlari va huquqiy baholash ishlari davom etmoqda.

ToshkentYashnobodYunusobodBosh prokuraturaTabiiy gazGaz hisoblagich
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildiVodiyda yarim tunda zilzila kuzatildiBugun, 04:37Toshkentdagi elektr uzilishlari bo‘yicha komissiya ish boshladiToshkentdagi elektr uzilishlari bo‘yicha komissiya ish boshladiKecha, 19:39Toshkentda renovatsiya: aholi qayerga ko‘chirilishi aytildiToshkentda renovatsiya: aholi qayerga ko‘chirilishi aytildiKecha, 19:29O‘zbekistonda milliy navigatsiya tizimi yaratiladi: Muhim o‘zgarishlar...O‘zbekistonda milliy navigatsiya tizimi yaratiladi: Muhim o‘zgarishlar...Kecha, 16:49O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindiO‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindiKecha, 15:54Toshkent shahrida chang-to‘zonli shamol kuzatilishi kutilmoqdaToshkent shahrida chang-to‘zonli shamol kuzatilishi kutilmoqdaKecha, 15:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi