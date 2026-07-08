Shavkat Mirziyoyev BlackRock vakili bilan AI investitsiyalarini muhokama qildi

·18·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev BlackRock vakili bilan AI investitsiyalarini muhokama qildi

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 7 iyul kuni BlackRock kompaniyasi direktorlar kengashi a’zosi va katta boshqaruvchi direktori Adebayo Ogunlesini qabul qildi.

Uchrashuvda strategik sheriklikni kengaytirish, xususan, yoqilg‘i-energetika sohasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlash masalalari muhokama qilindi.

Asosiy e’tibor energetika sohasiga qaratildi

Muloqot davomida BlackRock kompaniyasining O‘zbekistonda amalga oshirayotgan loyihalari faol davom etayotgani mamnuniyat bilan qayd etildi.

Tomonlar yoqilg‘i-energetika sohasidagi hamkorlikni yanada chuqurlashtirishni strategik sheriklikning muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida ko‘rib chiqdi.

Hamkorlikning yangi yo‘nalishlari belgilandi

Davlat rahbari BlackRock bilan hamkorlikning ustuvor yo‘nalishlarini belgilab berdi.

Shavkat Mirziyoyev BlackRock vakili bilan AI investitsiyalarini muhokama qildi

Ular orasida xususiylashtirish jarayonlarida sheriklikni kengaytirish, O‘zbekistonning investitsiyaviy jozibadorligini oshirish va moliya bozorini rivojlantirish masalalari bor.

Neft-kimyo va sun’iy intellekt ham kun tartibida

Uchrashuvda neft-kimyo tarmog‘idagi istiqbolli loyihalarni ilgari surish masalasi ham muhokama qilindi.

Shuningdek, sun’iy intellekt texnologiyalariga qo‘shma investitsiya kiritish imkoniyatlari ham ko‘rib chiqildi. Bu yo‘nalish O‘zbekiston uchun yangi texnologik bosqichga chiqish imkoniyatini berishi mumkin.

Shavkat Mirziyoyev BlackRock vakili bilan AI investitsiyalarini muhokama qildi

BlackRock qanday kompaniya?

BlackRock aktivlar va jamg‘armalarni boshqarish, shuningdek, moliyaviy xizmatlar ko‘rsatishga ixtisoslashgan yirik investitsiya kompaniyasi hisoblanadi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, 2026 yilda kompaniya boshqaruvidagi aktivlar hajmi 14 trillion dollarga yetgan.

O‘zbekistonning yirik xalqaro moliyaviy institutlar bilan muloqoti investitsiya, energetika va sun’iy intellekt kabi strategik sohalarda yangi imkoniyatlar ochishi kutilmoqda.

Shavkat MirziyoyevO'zbekistonBlackRockAdebayo Ogunlesi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jarima maydonchasidan avtomobilni olish tartibi keskin o‘zgaradiJarima maydonchasidan avtomobilni olish tartibi keskin o‘zgaradiBugun, 13:29Oltin arzonlashdi: O‘zbekiston zaxirasi keskin kamaydiOltin arzonlashdi: O‘zbekiston zaxirasi keskin kamaydiBugun, 13:26Tilla soxtami yoki haqiqiy? Endi buni telefon aytib beradiTilla soxtami yoki haqiqiy? Endi buni telefon aytib beradiBugun, 13:25O‘zbekistonda 1,27 million gektar maydonda yangi o‘rmon barpo etiladiO‘zbekistonda 1,27 million gektar maydonda yangi o‘rmon barpo etiladiBugun, 12:43Makkayi mukarramadagi "Masjid al-Harom" bosh imomi O‘zbekistonga tashrif buyurdiMakkayi mukarramadagi "Masjid al-Harom" bosh imomi O‘zbekistonga tashrif buyurdiBugun, 12:38Toshkentda 1,3 mlrd so‘mdan ortiq gaz talon-toroj qilingani aniqlandiToshkentda 1,3 mlrd so‘mdan ortiq gaz talon-toroj qilingani aniqlandiBugun, 11:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi