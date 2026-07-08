Shavkat Mirziyoyev BlackRock vakili bilan AI investitsiyalarini muhokama qildi
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 7 iyul kuni BlackRock kompaniyasi direktorlar kengashi a’zosi va katta boshqaruvchi direktori Adebayo Ogunlesini qabul qildi.
Uchrashuvda strategik sheriklikni kengaytirish, xususan, yoqilg‘i-energetika sohasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlash masalalari muhokama qilindi.
Asosiy e’tibor energetika sohasiga qaratildi
Muloqot davomida BlackRock kompaniyasining O‘zbekistonda amalga oshirayotgan loyihalari faol davom etayotgani mamnuniyat bilan qayd etildi.
Tomonlar yoqilg‘i-energetika sohasidagi hamkorlikni yanada chuqurlashtirishni strategik sheriklikning muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida ko‘rib chiqdi.
Hamkorlikning yangi yo‘nalishlari belgilandi
Davlat rahbari BlackRock bilan hamkorlikning ustuvor yo‘nalishlarini belgilab berdi.
Ular orasida xususiylashtirish jarayonlarida sheriklikni kengaytirish, O‘zbekistonning investitsiyaviy jozibadorligini oshirish va moliya bozorini rivojlantirish masalalari bor.
Neft-kimyo va sun’iy intellekt ham kun tartibida
Uchrashuvda neft-kimyo tarmog‘idagi istiqbolli loyihalarni ilgari surish masalasi ham muhokama qilindi.
Shuningdek, sun’iy intellekt texnologiyalariga qo‘shma investitsiya kiritish imkoniyatlari ham ko‘rib chiqildi. Bu yo‘nalish O‘zbekiston uchun yangi texnologik bosqichga chiqish imkoniyatini berishi mumkin.
BlackRock qanday kompaniya?
BlackRock aktivlar va jamg‘armalarni boshqarish, shuningdek, moliyaviy xizmatlar ko‘rsatishga ixtisoslashgan yirik investitsiya kompaniyasi hisoblanadi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, 2026 yilda kompaniya boshqaruvidagi aktivlar hajmi 14 trillion dollarga yetgan.
O‘zbekistonning yirik xalqaro moliyaviy institutlar bilan muloqoti investitsiya, energetika va sun’iy intellekt kabi strategik sohalarda yangi imkoniyatlar ochishi kutilmoqda.
…