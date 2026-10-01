Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘zgidromet 2 oktyabr kuni O‘zbekistonda kuzatiladigan ob-havo haqida ma’lumot berdi.
Toshkentda havo o‘zgaruvchan bo‘lib, yog‘ingarchilik kutilmaydi. Kechasi 13–15, kunduzi 25–27 daraja iliq bo‘ladi.
Qoraqalpog‘istonda kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarda yomg‘ir yog‘ishi mumkin. Xorazm, Buxoro va Navoiyda esa yog‘ingarchilik kutilmaydi.
Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida harorat kunduzi 23–28 daraja atrofida bo‘ladi. Qashqadaryo va Surxondaryoda esa havo 27–32 darajagacha isiydi.
Andijon, Namangan va Farg‘onada kechasi hamda ertalab ayrim joylarda yomg‘ir yog‘ishi, ba’zi hududlarda kuchli bo‘lishi mumkin.
Tog‘ oldi va tog‘li hududlarda ham yomg‘ir, momaqaldiroq kuzatiladi. Baland tog‘larda yog‘ingarchilik qorga aylanishi ehtimoli bor. Ayrim joylarda sel-suv toshqini xavfi yuzaga kelishi mumkin.
Shamol respublika bo‘ylab 7–12 m/s tezlikda esadi, tog‘li hududlarda ayrim paytlarda 15–20 m/s gacha kuchayishi mumkin.
Izohlar 0
…