Hokim yordamchilari uchun o‘quv markazi tashkil etiladi

·27·O‘zbekiston
Hokim yordamchilari uchun o‘quv markazi tashkil etiladi

Hokim yordamchilarini “loyihabay” ishlash tizimiga o‘qitish uchun ikki oy ichida maxsus o‘quv markazi tashkil etiladi. Bu haqda Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadovning Telegram kanalida ma’lum qilindi.

Markazda hokim yordamchilari hududlardagi imkoniyat va ehtiyojlardan kelib chiqib, aniq loyihalar bilan ishlashga o‘rgatiladi. O‘quv jarayoniga xorijdan mutaxassislarni jalb qilish ham rejalashtirilgan.

Viloyat shtablari yil yakuniga qadar har bir tumandan eng yaxshi ikki nafar hokim yordamchisini Xitoy, Yaponiya va Turkiyaga malaka oshirish uchun yuborishi belgilangan.

Shuningdek, eng namunaviy faoliyat ko‘rsatgan hokim yordamchilariga alohida malaka darajasi beriladi. Ularga lavozim maoshiga 50 foizgacha ustama to‘lanishi ko‘zda tutilmoqda.

Mahallalarda faoliyat yurituvchi bank xodimlarini ham shu tartibda o‘qitish va ular uchun xorijiy stajirovkalar tashkil etish topshirildi.

Bosh prokuraturaga esa bank xodimlari va hokim yordamchilarining mustaqil qaror qabul qilishiga to‘sqinlik qilayotgan omillarni bartaraf etishga ko‘maklashish vazifasi yuklatildi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistondan xorijga $10 minggacha deklaratsiya talab etilmaydiO‘zbekistondan xorijga $10 minggacha deklaratsiya talab etilmaydiBugun, 13:34O‘zbekiston iqtisodiyotining 7 oylik manzarasi ochiqlandi — raqamlar nimadan dalolat beradi?O‘zbekiston iqtisodiyotining 7 oylik manzarasi ochiqlandi — raqamlar nimadan dalolat beradi?Bugun, 09:55O‘zbekistonning kelgusi yillardagi 7 ta strategik dasturi belgilandi...O‘zbekistonning kelgusi yillardagi 7 ta strategik dasturi belgilandi...Bugun, 09:20Bankka borishga chek qo‘yildi: Ba’zi nafaqalar endi «Baraka» ijtimoiy kartasiga avtomatik tushadiBankka borishga chek qo‘yildi: Ba’zi nafaqalar endi «Baraka» ijtimoiy kartasiga avtomatik tushadiBugun, 09:14Yakka tartibdagi sarguzashtlar uchun eng yaxshi yo‘nalishlar: O‘zbekiston nechanchi o‘rinda?Yakka tartibdagi sarguzashtlar uchun eng yaxshi yo‘nalishlar: O‘zbekiston nechanchi o‘rinda?Bugun, 08:58Tarixiy lahza: Modi Mirziyoyevga Sindarovning qo‘lyozma blankasini sovg‘a qildiTarixiy lahza: Modi Mirziyoyevga Sindarovning qo‘lyozma blankasini sovg‘a qildiKecha, 23:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi