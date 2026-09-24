Shavkat Mirziyoyev Baliqchi tumanidagi Sun’iy intellekt markaziga bordi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Prezident Shavkat Mirziyoyev Andijon viloyatidagi Baliqchi tumanida ochilgan zamonaviy Sun’iy intellekt markaziga tashrif buyurdi.
- "Akademiya IT Star" tashabbusi bilan 15 milliard so‘mga bunyod etilgan ushbu markazda 100 ta yangi ish o‘rni yaratildi va 500 dan ortiq tadbirkorlik subyektiga 8,5 milliard so‘mlik IT-xizmatlar ko‘rsatildi.
O‘zbekiston hududlarida raqamli transformatsiya va innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish poytaxt chegarasidan chiqib, chekka tuman va qishloqlar qamroviga jadal kirib bormoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev Andijon viloyatiga tashrifi doirasida Baliqchi tumanida faoliyat boshlagan zamonaviy Sun’iy intellekt markaziga tashrif buyurdi hamda mahalliy yoshlar tomonidan ishlab chiqilgan istiqbolli startap loyihalari bilan shaxsan tanishdi. “Akademiya IT Star” korxonasi tashabbusi bilan, davlatimiz rahbarining 2024 yil 26 fevraldagi raqamlashtirish sohasida xizmatlar eksportini rivojlantirishga oid qarori asosida bunyod etilgan ushbu majmua qishloq yoshlarining katta shaharlarga ketmasdan, o‘z yashash joyida dunyo talab qilayotgan eng ilg‘or IT-kasblarni egallashi uchun beqiyos platforma yaratdi.
Umumiy qiymati 15 milliard so‘mlik ushbu loyiha natijasida 100 ta yuqori daromadli yangi ish o‘rni tashkil qilindi. Markazda dasturlash, robototexnika, sun’iy intellekt va raqamli marketing bo‘yicha ta’lim olayotgan yoshlar nafaqat bilim olmoqda, balki real iqtisodiyot bilan hamnafas ishlamoqda: muassasa tomonidan hozirga qadar 500 dan ortiq tadbirkorlik subyektiga sun’iy intellekt yordamida biznesni avtomatlashtirish bo‘yicha naq 8,5 milliard so‘mlik amaliy IT-xizmatlar ko‘rsatildi. Andijon viloyatidagi 65 mingta biznes subyektining ayni paytdagi 129 mingdan ortiq raqamli mutaxassislarga bo‘lgan talabini qoplashda mazkur markaz bosh ko‘prikka aylanmoqda.
Xo‘sh, tumanda ochilgan Sun’iy intellekt markazi qishloq yoshlarini qanday qilib dollarlik daromadga olib chiqmoqda, sun’iy intellekt mahalliy biznesga qanday milliardlarni tejamoqda va startaplar nima uchun Prezident e’tirofiga sazovor bo‘ldi?
«129 ming kadrlik ehtiyoj, 8,5 milliardlik xizmat va 100 ta ish o‘rni»: Baliqchi markazining 5 ta asosiy nuqtasi
Davlatimiz rahbari tanishgan Sun’iy intellekt markazidan eng muhim raqam va ko‘rsatkichlar:
Qishloq yoshlari uchun mahalliy IT-makon: Baliqchi yigit-qizlari Toshkent yoki xorijga bormasdan, tumanning o‘zida eng ilg‘or sun’iy intellekt va dasturlash ko‘nikmalarini egallamoqda;
15 milliard so‘mlik investitsiya va 100 ta ish o‘rni: “Akademiya IT Star” loyihasi doirasida yuqori maoshli mutaxassislar uchun 100 ta yangi ish o‘rni barpo etildi;
Biznes uchun 8,5 milliard so‘mlik amaliy yechim: Markaz tomonidan 500 dan ortiq mahalliy tadbirkorga sun’iy intellekt va raqamli texnologiyalar bo‘yicha 8,5 mlrd so‘mlik xizmatlar ko‘rsatildi;
Viloyatdagi 129 minglik bozor nishoni: Andijondagi 65 ming tadbirkorning SMM, mobilografiya, dizayn va AI mutaxassislariga bo‘lgan ehtiyoji to‘liq hisobga olinib, o‘quv dasturlari shunga moslandi;
Prezident bilan startaplar muloqoti: Shavkat Mirziyoyev yosh dasturchilarning startaplarini ko‘zdan kechirib, ularning tashabbuslarini kengaytirish bo‘yicha qo‘shimcha ko‘rsatmalar berdi.
Raqamli ta’lim va bozor ehtiyoji: Eski o‘quv kurslari va Baliqchidagi Sun’iy intellekt markazi taqqosi
Hududiy IT-markazning amaliy afzalliklari va mehnat bozoriga ta’siri tahlili:
Mezonlar va yo‘nalishlar
An’anaviy nazariy o‘quv kurslari
Baliqchi tumanidagi Sun’iy intellekt markazi
Ta’lim va amaliyot muvozanati
Faqat nazariya, real buyurtmalar bilan ishlamaydi
Talabalar jarayonning o‘zida real startaplar va tijoriy loyihalar yaratadi
Biznes bilan hamkorlik
Tadbirkorlar talabidan uzilgan dasturlar
500 dan ortiq korxonaga 8,5 mlrd so‘mlik AT va AI xizmatlari ko‘rsatilgan
Mehnat bozoriga moslashuv
Umumiy kompyuter savodxonligi
Viloyatdagi 129 minglik ehtiyoj (SMM, dizayner, AI mutaxassisi)ga yo‘naltirilgan
Loyiha ko‘lami va ish o‘rni
Kichik guruhlar, cheklangan sharoit
15 milliard so‘mlik majmua, 100 ta yangi doimiy yuqori texnologik ish o‘rni
O‘qitiladigan yo‘nalishlar
Odatiy ofis dasturlari
Sun’iy intellekt, robototexnika, dasturlash va raqamli marketing
Hududiy cheklovlarning yo‘qolishi
Yoshlar yaxshi maosh uchun poytaxtga ketishga majbur
O‘z yashash joyida — Baliqchida turib xalqaro va ichki bozorga ishlash imkoni
Texnologik va iqtisodiy ekspertiza: Nega chekka hududlardagi AI markazlari milliy daromadni oshiradi?
Axborot texnologiyalari bo‘yicha ekspertlar va iqtisodchilarning xulosalari:
«Eksport xizmati — kon xomashyosidan qimmat»: Axborot texnologiyalari va sun’iy intellekt mahsulotlari logistika xarajatlarini, chegara bojlarini talab qilmaydi; Baliqchilik yoshlar yaratgan dasturiy kod yoki AI algoritmi internet orqali butun dunyoga sotilib, mamlakatga sof valyuta oqimini ta’minlaydi;
Mahalliy biznesni sun’iy intellekt bilan kuchaytirish: 500 ta tadbirkorning 8,5 milliard so‘mlik IT-xizmat olgani — bu korxonalarda hisob-kitob, marketing va mijozlarga xizmat ko‘rsatish sun’iy intellektga topshirilganini anglatadi; bu xarajatlarni keskin qisqartirib, raqobatbardoshlikni oshiradi;
129 ming kadrlik «kadrlar bo‘shlig‘i»ni to‘ldirish: Andijon sanoat va savdoda yetakchi viloyatlardan biri bo‘lib, korxonalar raqamlashmasa rivojlana olmaydi; mahalliy bozorning 129 ming mutaxassisga bo‘lgan chanqog‘ini mana shunday ixtisoslashgan markazlar orqali tezkor qoplash iqtisodiy o‘sishni kamida 10–15 foizga tezlashtiradi;
Yoshlar o‘rtasidagi intellektual sakrash: Markazdagi sharoitlar chekka qishloq bolasida «men dunyoning istalgan dasturchisi bilan raqobatlasha olaman» degan yuksak ishonchni shakllantiradi, bu esa milliy startap ekotizimining poydevoridir.
Davlatimiz rahbarining Baliqchidagi ushbu tashabbusi O‘zbekistonda sun’iy intellekt va raqamli iqtisodiyot har bir hududning asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylanayotganini ko‘rsatdi.
Sizningcha, chekka tumanlarda bunday zamonaviy Sun’iy intellekt markazlarining ochilishi qishloq yoshlarining hayotini qanchalik o‘zgartira oladi? Mahalliy tadbirkorlarning sun’iy intellektdan foydalanishga o‘tayotganiga qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va yurtimizdagi raqamli inqilobga bag‘ishlangan ushbu muhim tahliliy maqolani barcha zamondoshlaringiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…