Shavkat Mirziyoyev Baliqchi tumanidagi Sun’iy intellekt markaziga bordi (video)

·40·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev Baliqchi tumanidagi Sun’iy intellekt markaziga bordi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Prezident Shavkat Mirziyoyev Andijon viloyatidagi Baliqchi tumanida ochilgan zamonaviy Sun’iy intellekt markaziga tashrif buyurdi.
  • "Akademiya IT Star" tashabbusi bilan 15 milliard so‘mga bunyod etilgan ushbu markazda 100 ta yangi ish o‘rni yaratildi va 500 dan ortiq tadbirkorlik subyektiga 8,5 milliard so‘mlik IT-xizmatlar ko‘rsatildi.

O‘zbekiston hududlarida raqamli transformatsiya va innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish poytaxt chegarasidan chiqib, chekka tuman va qishloqlar qamroviga jadal kirib bormoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev Andijon viloyatiga tashrifi doirasida Baliqchi tumanida faoliyat boshlagan zamonaviy Sun’iy intellekt markaziga tashrif buyurdi hamda mahalliy yoshlar tomonidan ishlab chiqilgan istiqbolli startap loyihalari bilan shaxsan tanishdi. “Akademiya IT Star” korxonasi tashabbusi bilan, davlatimiz rahbarining 2024 yil 26 fevraldagi raqamlashtirish sohasida xizmatlar eksportini rivojlantirishga oid qarori asosida bunyod etilgan ushbu majmua qishloq yoshlarining katta shaharlarga ketmasdan, o‘z yashash joyida dunyo talab qilayotgan eng ilg‘or IT-kasblarni egallashi uchun beqiyos platforma yaratdi.

Umumiy qiymati 15 milliard so‘mlik ushbu loyiha natijasida 100 ta yuqori daromadli yangi ish o‘rni tashkil qilindi. Markazda dasturlash, robototexnika, sun’iy intellekt va raqamli marketing bo‘yicha ta’lim olayotgan yoshlar nafaqat bilim olmoqda, balki real iqtisodiyot bilan hamnafas ishlamoqda: muassasa tomonidan hozirga qadar 500 dan ortiq tadbirkorlik subyektiga sun’iy intellekt yordamida biznesni avtomatlashtirish bo‘yicha naq 8,5 milliard so‘mlik amaliy IT-xizmatlar ko‘rsatildi. Andijon viloyatidagi 65 mingta biznes subyektining ayni paytdagi 129 mingdan ortiq raqamli mutaxassislarga bo‘lgan talabini qoplashda mazkur markaz bosh ko‘prikka aylanmoqda.

Xo‘sh, tumanda ochilgan Sun’iy intellekt markazi qishloq yoshlarini qanday qilib dollarlik daromadga olib chiqmoqda, sun’iy intellekt mahalliy biznesga qanday milliardlarni tejamoqda va startaplar nima uchun Prezident e’tirofiga sazovor bo‘ldi?

Shavkat Mirziyoyev Baliqchi tumanidagi Sun’iy intellekt markaziga bordi (video)

«129 ming kadrlik ehtiyoj, 8,5 milliardlik xizmat va 100 ta ish o‘rni»: Baliqchi markazining 5 ta asosiy nuqtasi

Davlatimiz rahbari tanishgan Sun’iy intellekt markazidan eng muhim raqam va ko‘rsatkichlar:

  • Qishloq yoshlari uchun mahalliy IT-makon: Baliqchi yigit-qizlari Toshkent yoki xorijga bormasdan, tumanning o‘zida eng ilg‘or sun’iy intellekt va dasturlash ko‘nikmalarini egallamoqda;

  • 15 milliard so‘mlik investitsiya va 100 ta ish o‘rni: “Akademiya IT Star” loyihasi doirasida yuqori maoshli mutaxassislar uchun 100 ta yangi ish o‘rni barpo etildi;

  • Biznes uchun 8,5 milliard so‘mlik amaliy yechim: Markaz tomonidan 500 dan ortiq mahalliy tadbirkorga sun’iy intellekt va raqamli texnologiyalar bo‘yicha 8,5 mlrd so‘mlik xizmatlar ko‘rsatildi;

  • Viloyatdagi 129 minglik bozor nishoni: Andijondagi 65 ming tadbirkorning SMM, mobilografiya, dizayn va AI mutaxassislariga bo‘lgan ehtiyoji to‘liq hisobga olinib, o‘quv dasturlari shunga moslandi;

  • Prezident bilan startaplar muloqoti: Shavkat Mirziyoyev yosh dasturchilarning startaplarini ko‘zdan kechirib, ularning tashabbuslarini kengaytirish bo‘yicha qo‘shimcha ko‘rsatmalar berdi.

Shavkat Mirziyoyev Baliqchi tumanidagi Sun’iy intellekt markaziga bordi (video)

Raqamli ta’lim va bozor ehtiyoji: Eski o‘quv kurslari va Baliqchidagi Sun’iy intellekt markazi taqqosi

Hududiy IT-markazning amaliy afzalliklari va mehnat bozoriga ta’siri tahlili:

Mezonlar va yo‘nalishlar

An’anaviy nazariy o‘quv kurslari

Baliqchi tumanidagi Sun’iy intellekt markazi

Ta’lim va amaliyot muvozanati

Faqat nazariya, real buyurtmalar bilan ishlamaydi

Talabalar jarayonning o‘zida real startaplar va tijoriy loyihalar yaratadi

Biznes bilan hamkorlik

Tadbirkorlar talabidan uzilgan dasturlar

500 dan ortiq korxonaga 8,5 mlrd so‘mlik AT va AI xizmatlari ko‘rsatilgan

Mehnat bozoriga moslashuv

Umumiy kompyuter savodxonligi

Viloyatdagi 129 minglik ehtiyoj (SMM, dizayner, AI mutaxassisi)ga yo‘naltirilgan

Loyiha ko‘lami va ish o‘rni

Kichik guruhlar, cheklangan sharoit

15 milliard so‘mlik majmua, 100 ta yangi doimiy yuqori texnologik ish o‘rni

O‘qitiladigan yo‘nalishlar

Odatiy ofis dasturlari

Sun’iy intellekt, robototexnika, dasturlash va raqamli marketing

Hududiy cheklovlarning yo‘qolishi

Yoshlar yaxshi maosh uchun poytaxtga ketishga majbur

O‘z yashash joyida — Baliqchida turib xalqaro va ichki bozorga ishlash imkoni

Shavkat Mirziyoyev Baliqchi tumanidagi Sun’iy intellekt markaziga bordi (video)

Texnologik va iqtisodiy ekspertiza: Nega chekka hududlardagi AI markazlari milliy daromadni oshiradi?

Axborot texnologiyalari bo‘yicha ekspertlar va iqtisodchilarning xulosalari:

  • «Eksport xizmati — kon xomashyosidan qimmat»: Axborot texnologiyalari va sun’iy intellekt mahsulotlari logistika xarajatlarini, chegara bojlarini talab qilmaydi; Baliqchilik yoshlar yaratgan dasturiy kod yoki AI algoritmi internet orqali butun dunyoga sotilib, mamlakatga sof valyuta oqimini ta’minlaydi;

  • Mahalliy biznesni sun’iy intellekt bilan kuchaytirish: 500 ta tadbirkorning 8,5 milliard so‘mlik IT-xizmat olgani — bu korxonalarda hisob-kitob, marketing va mijozlarga xizmat ko‘rsatish sun’iy intellektga topshirilganini anglatadi; bu xarajatlarni keskin qisqartirib, raqobatbardoshlikni oshiradi;

  • 129 ming kadrlik «kadrlar bo‘shlig‘i»ni to‘ldirish: Andijon sanoat va savdoda yetakchi viloyatlardan biri bo‘lib, korxonalar raqamlashmasa rivojlana olmaydi; mahalliy bozorning 129 ming mutaxassisga bo‘lgan chanqog‘ini mana shunday ixtisoslashgan markazlar orqali tezkor qoplash iqtisodiy o‘sishni kamida 10–15 foizga tezlashtiradi;

  • Yoshlar o‘rtasidagi intellektual sakrash: Markazdagi sharoitlar chekka qishloq bolasida «men dunyoning istalgan dasturchisi bilan raqobatlasha olaman» degan yuksak ishonchni shakllantiradi, bu esa milliy startap ekotizimining poydevoridir.

Shavkat Mirziyoyev Baliqchi tumanidagi Sun’iy intellekt markaziga bordi (video)

Davlatimiz rahbarining Baliqchidagi ushbu tashabbusi O‘zbekistonda sun’iy intellekt va raqamli iqtisodiyot har bir hududning asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylanayotganini ko‘rsatdi.

Sizningcha, chekka tumanlarda bunday zamonaviy Sun’iy intellekt markazlarining ochilishi qishloq yoshlarining hayotini qanchalik o‘zgartira oladi? Mahalliy tadbirkorlarning sun’iy intellektdan foydalanishga o‘tayotganiga qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va yurtimizdagi raqamli inqilobga bag‘ishlangan ushbu muhim tahliliy maqolani barcha zamondoshlaringiz bilan baham ko‘ring!

Shavkat MirziyoyevAndijonBaliqchi sun’iy intellekt markaziAkademiya IT Star
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prezident Asakadagi 192 gektarlik yangi ekoturizm markaziga bordi — «Uzum bog‘i» mo‘jizasiPrezident Asakadagi 192 gektarlik yangi ekoturizm markaziga bordi — «Uzum bog‘i» mo‘jizasiBugun 13:31Shavkat Mirziyoyev tungi Andijonda piyoda yurdi: yurakni to‘lqinlantiruvchi eksklyuziv kadrlarShavkat Mirziyoyev tungi Andijonda piyoda yurdi: yurakni to‘lqinlantiruvchi eksklyuziv kadrlarKecha 23:20Shavkat Mirziyoyev Andijonda bir yo‘la 206 ta yangi gigant sanoat loyihasiga start berdiShavkat Mirziyoyev Andijonda bir yo‘la 206 ta yangi gigant sanoat loyihasiga start berdiKecha 17:26Andijonda 31 mingdan ortiq aholi uchun kanalizatsiya tarmog‘i yangilanmoqdaAndijonda 31 mingdan ortiq aholi uchun kanalizatsiya tarmog‘i yangilanmoqda27 iyun 22:55O‘zbekistonda baliq ovlash tartibi raqamlashtiriladi: endi joylar oldindan bron qilinadiO‘zbekistonda baliq ovlash tartibi raqamlashtiriladi: endi joylar oldindan bron qilinadi22 sentabr 21:48Shavkat Mirziyoyev Baliqchidagi noyob forel klasteri bilan tanishdi (video)Shavkat Mirziyoyev Baliqchidagi noyob forel klasteri bilan tanishdi (video)Bugun 13:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari