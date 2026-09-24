Xiaomi kompaniyasi Wi-Fi 6 qoʻllab-quvvatlovchi arzon aqlli rozetkani chiqardi

·34·Texno
Xiaomi kompaniyasi Wi-Fi 6 qoʻllab-quvvatlovchi arzon aqlli rozetkani chiqardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xiaomi kompaniyasi Wi-Fi 6 texnologiyasini qoʻllab-quvvatlovchi va Xiaomi Hyper Smart Connect ekotizimiga integratsiya qilingan Xiaomi Smart Socket 4 nomli yangi aqlli rozetkani taqdim etdi.
  • Ushbu qurilma 59 yuan (taxminan 9 dollar) narxda sotuvga chiqarildi va foydalanuvchilarga Mi Home ilovasi orqali ulangan maishiy texnikalarni masofadan boshqarish imkonini beradi.

Xitoyning Xiaomi texnologiya giganti uy sharoitidagi odatiy maishiy texnikalarni hech qanday qiyinchiliksiz zamonaviy “aqlli” qurilmalarga aylantirish imkonini beruvchi navbatdagi yangi qurilmani taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi Xiaomi Smart Socket 4 bozorda 59 yuan yoki taxminan 9 dollar ekvivalentidagi hamyonbop narxda sotuvga chiqarildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur yangi avlod rozetkasi eng zamonaviy Wi-Fi 6 texnologiyasini qoʻllab-quvvatlashi va Xiaomi Hyper Smart Connect ekotizimiga toʻgʻridan-toʻgʻri integratsiya qilinishi bilan ahamiyatlidir. Foydalanuvchilar Mi Home ilovasi yordamida uyda boʻlmagan taqdirda ham ulangan qurilmalarni masofadan turib boshqarishi, ularning holatini nazorat qilishi hamda turli avtomatlashtirilgan ssenariylarni oʻrnatishi mumkin boʻladi.

Imkoniyatlar va texnik xususiyatlar

Qurilmaning asosiy afzalliklaridan biri shundaki, u eskirgan ventilyatorlar, oddiy stol chiroqlari va boshqa maishiy asboblarni yangisiga almashtirmasdan turib “aqlli” boshqaruv tizimiga ulash imkonini beradi. Rozetka taymerlar va orqaga hisoblash funksiyalarini mukammal bajaradi.

Shuningdek, oldindan belgilab qoʻyilgan ssenariylar hatto uyda internet vaqtincha uzilib qolganda ham lokal tarzda muammosiz bajarilaveradi. Qurilmaning jismoniy tugmasini ikki marta bosish orqali quvvatni oʻchirish vaqtini belgilash funksiyasini sozlash imkoniyati ham mavjud.

Energiya nazorati va xavfsizlik

Yangi qurilma isteʼmol qilinayotgan elektr energiyasini hisoblab boruvchi maxsus oʻrnatilgan hisoblagich bilan jihozlangan. Ushbu funksiya orqali foydalanuvchilar kunlik, haftalik va oylik statistika maʼlumotlarini kuzatib borishlari mumkin.

Mi Home ilovasi yordamida esa 100 dan 2500 vattgacha boʻlgan quvvat chegarasini oʻrnatish imkoniyati taqdim etiladi. Bu uy tarmogʻining ortiqcha yuklanishining oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xavfsizlik masalasiga ham alohida eʼtibor qaratilgan boʻlib, qurilma qizib ketishdan, kuchlanish sakrashlaridan, ortiqcha yuklama hamda oqimdan ishonchli himoyalangan. Shuningdek, oilada yosh bolalar boʻlgan xonadonlar uchun maxsus bolalardan himoya qilish bloki ham koʻzda tutilgan.

Model yangi milliy standartlarga muvofiq ishlab chiqilgan boʻlib, uning vilkalarida qoʻshimcha izolyatsion qatlam mavjud. Korpusining oʻlchamlari 52 × 41 × 57,6 millimetrni tashkil etib, bu avvalgi avlod qurilmalariga qaraganda ancha ixcham ekanini koʻrsatadi.

XiaomiSmart SocketWi-Fi 6TexnologiyaAqlli uy
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi oʻzining yangi aqlli oʻchirgichini erkin savdoga chiqardiXiaomi oʻzining yangi aqlli oʻchirgichini erkin savdoga chiqardi21 sentabr 12:58Xiaomi kompaniyasi yangi Smart Switch 2 aqlli ornatgichini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Smart Switch 2 aqlli ornatgichini taqdim etdi7 sentabr 14:27Xiaomi yuqori samaradorlikka ega yangi gaz suv isitgichini chiqardiXiaomi yuqori samaradorlikka ega yangi gaz suv isitgichini chiqardi31 avgust 14:55Huawei yangi Mobile WiFi 6 Pro routerini taqdim etdiHuawei yangi Mobile WiFi 6 Pro routerini taqdim etdi9 sentabr 08:56Xiaomi avtomatik tortish kuchiga ega yangi aqlli oshxona vytyajkasini chiqardiXiaomi avtomatik tortish kuchiga ega yangi aqlli oshxona vytyajkasini chiqardi20 avgust 22:23Xiaomi kompaniyasi Mijia Smart Fish Tank 2 Pro aqlli akvariumini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi Mijia Smart Fish Tank 2 Pro aqlli akvariumini taqdim etdi7 sentabr 11:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi