Xiaomi kompaniyasi Wi-Fi 6 qoʻllab-quvvatlovchi arzon aqlli rozetkani chiqardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xiaomi kompaniyasi Wi-Fi 6 texnologiyasini qoʻllab-quvvatlovchi va Xiaomi Hyper Smart Connect ekotizimiga integratsiya qilingan Xiaomi Smart Socket 4 nomli yangi aqlli rozetkani taqdim etdi.
- Ushbu qurilma 59 yuan (taxminan 9 dollar) narxda sotuvga chiqarildi va foydalanuvchilarga Mi Home ilovasi orqali ulangan maishiy texnikalarni masofadan boshqarish imkonini beradi.
Xitoyning Xiaomi texnologiya giganti uy sharoitidagi odatiy maishiy texnikalarni hech qanday qiyinchiliksiz zamonaviy “aqlli” qurilmalarga aylantirish imkonini beruvchi navbatdagi yangi qurilmani taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi Xiaomi Smart Socket 4 bozorda 59 yuan yoki taxminan 9 dollar ekvivalentidagi hamyonbop narxda sotuvga chiqarildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur yangi avlod rozetkasi eng zamonaviy Wi-Fi 6 texnologiyasini qoʻllab-quvvatlashi va Xiaomi Hyper Smart Connect ekotizimiga toʻgʻridan-toʻgʻri integratsiya qilinishi bilan ahamiyatlidir. Foydalanuvchilar Mi Home ilovasi yordamida uyda boʻlmagan taqdirda ham ulangan qurilmalarni masofadan turib boshqarishi, ularning holatini nazorat qilishi hamda turli avtomatlashtirilgan ssenariylarni oʻrnatishi mumkin boʻladi.
Imkoniyatlar va texnik xususiyatlarQurilmaning asosiy afzalliklaridan biri shundaki, u eskirgan ventilyatorlar, oddiy stol chiroqlari va boshqa maishiy asboblarni yangisiga almashtirmasdan turib “aqlli” boshqaruv tizimiga ulash imkonini beradi. Rozetka taymerlar va orqaga hisoblash funksiyalarini mukammal bajaradi.
Shuningdek, oldindan belgilab qoʻyilgan ssenariylar hatto uyda internet vaqtincha uzilib qolganda ham lokal tarzda muammosiz bajarilaveradi. Qurilmaning jismoniy tugmasini ikki marta bosish orqali quvvatni oʻchirish vaqtini belgilash funksiyasini sozlash imkoniyati ham mavjud.
Energiya nazorati va xavfsizlikYangi qurilma isteʼmol qilinayotgan elektr energiyasini hisoblab boruvchi maxsus oʻrnatilgan hisoblagich bilan jihozlangan. Ushbu funksiya orqali foydalanuvchilar kunlik, haftalik va oylik statistika maʼlumotlarini kuzatib borishlari mumkin.
Mi Home ilovasi yordamida esa 100 dan 2500 vattgacha boʻlgan quvvat chegarasini oʻrnatish imkoniyati taqdim etiladi. Bu uy tarmogʻining ortiqcha yuklanishining oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi.
Xavfsizlik masalasiga ham alohida eʼtibor qaratilgan boʻlib, qurilma qizib ketishdan, kuchlanish sakrashlaridan, ortiqcha yuklama hamda oqimdan ishonchli himoyalangan. Shuningdek, oilada yosh bolalar boʻlgan xonadonlar uchun maxsus bolalardan himoya qilish bloki ham koʻzda tutilgan.
Model yangi milliy standartlarga muvofiq ishlab chiqilgan boʻlib, uning vilkalarida qoʻshimcha izolyatsion qatlam mavjud. Korpusining oʻlchamlari 52 × 41 × 57,6 millimetrni tashkil etib, bu avvalgi avlod qurilmalariga qaraganda ancha ixcham ekanini koʻrsatadi.
Izohlar 0
…