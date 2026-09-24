Starlink Yaponiyada Mini toʻplamini bepul taqdim eta boshladi

·9·Texno
Starlink Yaponiyada Mini toʻplamini bepul taqdim eta boshladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Starlink kompaniyasi Yaponiyaning ayrim hududlarida oʻz foydalanuvchilari uchun Starlink Mini uy jihozlari toʻplamini boshlangʻich toʻlovsiz, yaʼni bepul ijara asosida taqdim eta boshladi.
  • Bu tashabbus yuqori tezlikdagi sunʼiy yoʻldosh internetiga ulanish istaganlar uchun dastlabki moliyaviy xarajatlarni kamaytirishga qaratilgan.
  • Mazkur yangilik olis va togʻli hududlarda yashovchi aholi hamda kichik biznes vakillari uchun ayniqsa qoʻl kelishi kutilmoqda.

Sunʼiy yoʻldosh orqali internet xizmatlarini koʻrsatuvchi Starlink kompaniyasi Yaponiya bozorida oʻz foydalanuvchilari uchun muhim qadam tashladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mamlakatning ayrim hududlarida Starlink Mini uy jihozlari toʻplami boshlangʻich toʻlovsiz, yaʼni bepul ijara asosida taqdim etila boshlandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur tashabbus yuqori tezlikdagi sunʼiy yoʻldosh internetiga ulanishni istaganlar uchun dastlabki moliyaviy xarajatlarni sezilarli darajada kamaytirishga qaratilgan. Yangi shartlar foydalanuvchilarga zamonaviy texnologiyalarga oʻtish jarayonini sezilarli darajada osonlashtiradi va qulayliklar yaratadi.

Qulay shart-sharoitlar va tezkor oʻrnatish

Kompaniya tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Yaponiya hududining aksariyat qismida uskunani oʻrnatish jarayoni juda qisqa vaqtni oladi. Foydalanuvchilar qisqa muddat ichida yuqori unumdorlikka ega barqaror tarmoqqa ulanish imkoniyatiga ega boʻladilar.

Shuningdek, Starlink mijozlarga xizmat koʻrsatish sifatini oshirishga alohida eʼtibor qaratmoqda. Xususan, buyurtma berishdan tortib jihozlarni oʻrnatish hamda xizmatdan foydalanishning keyingi bosqichlarigacha toʻliq yapon tilidagi qoʻllab-quvvatlash xizmati yoʻlga qoʻyilgan.

Yangi tarif siyosati ayniqsa olis va togʻli hududlarda yashovchi aholi hamda kichik biznes vakillari uchun qoʻl kelishi kutilmoqda. Globallashuv davrida sifatli internet bilan taʼminlanmagan hududlarda mazkur texnologiya asosiy aloqa vositasiga aylanib bormoqda.

Mutaxassislarning fikricha, boshlangʻich toʻlovning olib tashlanishi kompaniyaning Yaponiya telekommunikatsiya bozoridagi oʻrnini yanada mustahkamlaydi. Raqobat kuchayib borayotgan bir sharoitda bunday qadamlar isteʼmolchilar eʼtiborini jalb qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Hozircha ushbu aksiya faqat Yaponiya bozorining ayrim hududlarini qamrab olgan boʻlib, kelgusida uning geografiyasi kengaytirilishi yoki boshqa mamlakatlarda ham joriy etilishi haqida hozircha rasmiy maʼlumot berilmagani aytilmoqda.

StarlinkYaponiyaStarlink MiniInternetTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX Starlink Mini qurilmasini yana bepul taqdim eta boshladiSpaceX Starlink Mini qurilmasini yana bepul taqdim eta boshladi9 avgust 17:27Starlink Mini uchun oʻziga xos shtatibli PeakDo payurbanki taqdim etildiStarlink Mini uchun oʻziga xos shtatibli PeakDo payurbanki taqdim etildi28 avgust 01:23Austrian Airlines samolyotlarida Starlink interneti ishga tushirildiAustrian Airlines samolyotlarida Starlink interneti ishga tushirildi8 sentabr 15:57Starlink BAAda rasman ish boshladi: sunʼiy yoʻldosh interneti narxlari maʼlumStarlink BAAda rasman ish boshladi: sunʼiy yoʻldosh interneti narxlari maʼlum3 sentabr 14:20SpaceX kichik kemalar uchun yangi Starlink tarifini joriy qildiSpaceX kichik kemalar uchun yangi Starlink tarifini joriy qildi28 avgust 14:58Starlink oʻzining taklif qilish dasturini yangilab, pul mukofotlarini joriy etdiStarlink oʻzining taklif qilish dasturini yangilab, pul mukofotlarini joriy etdi27 avgust 20:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi