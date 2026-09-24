Starlink Yaponiyada Mini toʻplamini bepul taqdim eta boshladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Starlink kompaniyasi Yaponiyaning ayrim hududlarida oʻz foydalanuvchilari uchun Starlink Mini uy jihozlari toʻplamini boshlangʻich toʻlovsiz, yaʼni bepul ijara asosida taqdim eta boshladi.
- Bu tashabbus yuqori tezlikdagi sunʼiy yoʻldosh internetiga ulanish istaganlar uchun dastlabki moliyaviy xarajatlarni kamaytirishga qaratilgan.
- Mazkur yangilik olis va togʻli hududlarda yashovchi aholi hamda kichik biznes vakillari uchun ayniqsa qoʻl kelishi kutilmoqda.
Sunʼiy yoʻldosh orqali internet xizmatlarini koʻrsatuvchi Starlink kompaniyasi Yaponiya bozorida oʻz foydalanuvchilari uchun muhim qadam tashladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mamlakatning ayrim hududlarida Starlink Mini uy jihozlari toʻplami boshlangʻich toʻlovsiz, yaʼni bepul ijara asosida taqdim etila boshlandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur tashabbus yuqori tezlikdagi sunʼiy yoʻldosh internetiga ulanishni istaganlar uchun dastlabki moliyaviy xarajatlarni sezilarli darajada kamaytirishga qaratilgan. Yangi shartlar foydalanuvchilarga zamonaviy texnologiyalarga oʻtish jarayonini sezilarli darajada osonlashtiradi va qulayliklar yaratadi.
Qulay shart-sharoitlar va tezkor oʻrnatishKompaniya tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Yaponiya hududining aksariyat qismida uskunani oʻrnatish jarayoni juda qisqa vaqtni oladi. Foydalanuvchilar qisqa muddat ichida yuqori unumdorlikka ega barqaror tarmoqqa ulanish imkoniyatiga ega boʻladilar.
Shuningdek, Starlink mijozlarga xizmat koʻrsatish sifatini oshirishga alohida eʼtibor qaratmoqda. Xususan, buyurtma berishdan tortib jihozlarni oʻrnatish hamda xizmatdan foydalanishning keyingi bosqichlarigacha toʻliq yapon tilidagi qoʻllab-quvvatlash xizmati yoʻlga qoʻyilgan.
Yangi tarif siyosati ayniqsa olis va togʻli hududlarda yashovchi aholi hamda kichik biznes vakillari uchun qoʻl kelishi kutilmoqda. Globallashuv davrida sifatli internet bilan taʼminlanmagan hududlarda mazkur texnologiya asosiy aloqa vositasiga aylanib bormoqda.
Mutaxassislarning fikricha, boshlangʻich toʻlovning olib tashlanishi kompaniyaning Yaponiya telekommunikatsiya bozoridagi oʻrnini yanada mustahkamlaydi. Raqobat kuchayib borayotgan bir sharoitda bunday qadamlar isteʼmolchilar eʼtiborini jalb qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.
Hozircha ushbu aksiya faqat Yaponiya bozorining ayrim hududlarini qamrab olgan boʻlib, kelgusida uning geografiyasi kengaytirilishi yoki boshqa mamlakatlarda ham joriy etilishi haqida hozircha rasmiy maʼlumot berilmagani aytilmoqda.
Izohlar 0
…