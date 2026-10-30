Bosh homiy ketganidan so‘ng: Toshkent shahar hokimligi “Paxtakor”ga 5 mlrd so‘m ajratmoqda

·80·Sport
Bosh homiy ketganidan so‘ng: Toshkent shahar hokimligi “Paxtakor”ga 5 mlrd so‘m ajratmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkent shahar hokimligi huzuridagi jamg‘arma mablag‘lari hisobidan «Paxtakor» futbol klubiga 5 milliard so‘m miqdorida moliyaviy yordam ajratilishi rejalashtirilmoqda.
  • Ushbu qaror klubning bosh homiysi bilan hamkorlik to‘xtatilganidan so‘ng yuzaga kelgan moliyaviy qiyinchiliklarni bartaraf etish maqsadida qabul qilindi.
  • Toshkent shahar hokimining birinchi o‘rinbosari D.

Toshkent shahar hokimligi huzuridagi Toshkent shahrini rivojlantirish jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan poytaxtning «Paxtakor» futbol klubiga 5 milliard so‘m miqdorida moliyaviy mablag‘ ajratilishi rejalashtirilmoqda. Mazkur tashabbus yuzasidan tegishli qaror 2026 yil 29 oktyabr kuni qabul qilindi.

Ushbu moliyaviy ko‘mak jamoaning bosh homiysi bilan yuzaga kelgan kutilmagan vaziyat va klub atrofidagi o‘zgarishlar fonida amalga oshirilmoqda.

Tashabbus tafsilotlari va qaror mexanizmi

Klubga mablag‘ ajratish jarayoni quyidagi tartibda ilgari surilgan:

  • Rasmiy taklif: Toshkent shahar hokimining birinchi o‘rinbosari D. Xudaybergenov Toshkent shahrini rivojlantirish jamg‘armasi hisobidan 5 000 000 000 so‘mni «Paxtakor» futbol klubi hisob raqamiga o‘tkazish bo‘yicha taklif kiritgan;

  • Kengash ko‘rib chiqishi: Mazkur moliyaviy tashabbus tasdiqlash uchun «Toshkent Invest kompaniyasi» AJning kuzatuv kengashiga taqdim etilgan;

  • Maqsad: Ajratilayotgan mablag‘ klubning joriy xarajatlarini qoplash, moliyaviy barqarorligini saqlab qolish va musobaqalardagi uzluksiz ishtirokini ta’minlashga xizmat qiladi.

Moliyaviy ko‘mak sababi: Bosh homiy bilan xayrlashuv

«Paxtakor» klubining mahalliy budjet va jamg‘arma ko‘magiga ehtiyoj sezishiga klub atrofidagi so‘nggi voqealar sabab bo‘ldi:

  • Hamkorlikning to‘xtatilishi: Avvalroq poytaxtning sobiq hokimi va tadbirkor Jahongir Ortiqxo‘jayev klub bilan hamkorlikni to‘xtatganini e’lon qilgan edi;

  • Hakamlar qarori va mojaro: Ma’lumotlarga ko‘ra, bahsli uchrashuvdagi hakamlar qaroridan so‘ng bosh homiy o‘z faoliyatini to‘xtatishga qaror qilgan va oqibatda jamoa yirik moliyaviy ko‘mak manbaidan mahrum bo‘lgan edi;

  • Klubning mavqeyi: O‘zbekistonning eng sovrindor va yetakchi klublaridan biri bo‘lgan «Paxtakor»ning qiyin vaziyatda qolib ketmasligi uchun shahar ma’muriyati vaqtinchalik moliyaviy yordam paketini shakllantirdi.

Toshkent shahri jamg‘armasi tomonidan ajratilayotgan 5 milliard so‘m klubning milliy chempionat va xalqaro maydondagi muhim o‘yinlari oldidan jamoa ichidagi muhitni barqarorlashtirishga qaratilgan muhim qadam bo‘ldi.

PaxtakorToshkent shahar hokimligiToshkent Invest kompaniyasiJahongir Ortiqxo‘jayev
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda 100 ta jamoat hojatxonasi quriladigan manzillar ma’lum bo‘ldiToshkentda 100 ta jamoat hojatxonasi quriladigan manzillar ma’lum bo‘ldi27 oktabr 22:29Toshkentda isitish tizimi dekabr oyida yoqiladimi?Toshkentda isitish tizimi dekabr oyida yoqiladimi?26 oktabr 12:55Toshkentda qulagan devor qabr toshlariga zarar yetkazdiToshkentda qulagan devor qabr toshlariga zarar yetkazdi23 oktabr 14:46«Paxtakor» uchun «Al Hussayn»ga qarshi bahs: Yangi murabbiy nimalar dedi?«Paxtakor» uchun «Al Hussayn»ga qarshi bahs: Yangi murabbiy nimalar dedi?10 avgust 21:49«Paxtakor»da kutilmagan burilish: Ortiqxo‘jayev klubni tark etyaptimi?«Paxtakor»da kutilmagan burilish: Ortiqxo‘jayev klubni tark etyaptimi?24 avgust 19:23Flamarionning benefisi!: «Paxtakor» G‘uzorda kamchilikda o‘ynab «Mash’al»ni taslim etdiFlamarionning benefisi!: «Paxtakor» G‘uzorda kamchilikda o‘ynab «Mash’al»ni taslim etdi19 sentabr 20:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi