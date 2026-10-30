Bosh homiy ketganidan so‘ng: Toshkent shahar hokimligi “Paxtakor”ga 5 mlrd so‘m ajratmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkent shahar hokimligi huzuridagi jamg‘arma mablag‘lari hisobidan «Paxtakor» futbol klubiga 5 milliard so‘m miqdorida moliyaviy yordam ajratilishi rejalashtirilmoqda.
- Ushbu qaror klubning bosh homiysi bilan hamkorlik to‘xtatilganidan so‘ng yuzaga kelgan moliyaviy qiyinchiliklarni bartaraf etish maqsadida qabul qilindi.
- Toshkent shahar hokimining birinchi o‘rinbosari D.
Toshkent shahar hokimligi huzuridagi Toshkent shahrini rivojlantirish jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan poytaxtning «Paxtakor» futbol klubiga 5 milliard so‘m miqdorida moliyaviy mablag‘ ajratilishi rejalashtirilmoqda. Mazkur tashabbus yuzasidan tegishli qaror 2026 yil 29 oktyabr kuni qabul qilindi.
Ushbu moliyaviy ko‘mak jamoaning bosh homiysi bilan yuzaga kelgan kutilmagan vaziyat va klub atrofidagi o‘zgarishlar fonida amalga oshirilmoqda.
Tashabbus tafsilotlari va qaror mexanizmi
Klubga mablag‘ ajratish jarayoni quyidagi tartibda ilgari surilgan:
Rasmiy taklif: Toshkent shahar hokimining birinchi o‘rinbosari D. Xudaybergenov Toshkent shahrini rivojlantirish jamg‘armasi hisobidan 5 000 000 000 so‘mni «Paxtakor» futbol klubi hisob raqamiga o‘tkazish bo‘yicha taklif kiritgan;
Kengash ko‘rib chiqishi: Mazkur moliyaviy tashabbus tasdiqlash uchun «Toshkent Invest kompaniyasi» AJning kuzatuv kengashiga taqdim etilgan;
Maqsad: Ajratilayotgan mablag‘ klubning joriy xarajatlarini qoplash, moliyaviy barqarorligini saqlab qolish va musobaqalardagi uzluksiz ishtirokini ta’minlashga xizmat qiladi.
Moliyaviy ko‘mak sababi: Bosh homiy bilan xayrlashuv
«Paxtakor» klubining mahalliy budjet va jamg‘arma ko‘magiga ehtiyoj sezishiga klub atrofidagi so‘nggi voqealar sabab bo‘ldi:
Hamkorlikning to‘xtatilishi: Avvalroq poytaxtning sobiq hokimi va tadbirkor Jahongir Ortiqxo‘jayev klub bilan hamkorlikni to‘xtatganini e’lon qilgan edi;
Hakamlar qarori va mojaro: Ma’lumotlarga ko‘ra, bahsli uchrashuvdagi hakamlar qaroridan so‘ng bosh homiy o‘z faoliyatini to‘xtatishga qaror qilgan va oqibatda jamoa yirik moliyaviy ko‘mak manbaidan mahrum bo‘lgan edi;
Klubning mavqeyi: O‘zbekistonning eng sovrindor va yetakchi klublaridan biri bo‘lgan «Paxtakor»ning qiyin vaziyatda qolib ketmasligi uchun shahar ma’muriyati vaqtinchalik moliyaviy yordam paketini shakllantirdi.
Toshkent shahri jamg‘armasi tomonidan ajratilayotgan 5 milliard so‘m klubning milliy chempionat va xalqaro maydondagi muhim o‘yinlari oldidan jamoa ichidagi muhitni barqarorlashtirishga qaratilgan muhim qadam bo‘ldi.
Izohlar 0
…