Toshkentda isitish tizimi dekabr oyida yoqiladimi?

·46·O‘zbekiston
Toshkentda isitish tizimi dekabr oyida yoqiladimi?

Toshkentda ko‘p qavatli uylarni isitish tizimiga ulash muddati ob-havo sharoitidan kelib chiqib belgilanadi. Amaldagi qoidaga ko‘ra, sutkalik o‘rtacha havo harorati ketma-ket besh kun davomida +8 darajadan past bo‘lsa, isitish mavsumini boshlash uchun asos yuzaga keladi. Yakuniy qaror esa Toshkent shahar hokimligi tomonidan qabul qilinadi.

Ob-havo prognozlariga ko‘ra, yaqin kunlarda poytaxtda nisbatan iliq havo saqlanib qolishi kutilmoqda. Shu bois isitish tizimini ishga tushirish biroz kechikishi mumkin. Biroq isitish faqat dekabr oyida yoqiladi, deb xulosa chiqarish hozircha erta.

Isitish mavsumining boshlanishi taqvimdagi sanaga emas, avvalo, amaldagi ob-havo sharoitiga bog‘liq. Bir oylik prognoz ham isitish tizimi aynan dekabrda ishga tushirilishini kafolatlamaydi.

Agar havo harorati belgilangan mezondan pastlab, sovuq bir necha kun davomida saqlanib qolsa, isitish mavsumining boshlanish sanasi ham o‘zgarishi mumkin. Shu sababli poytaxt aholisiga isitish tizimi qachon yoqilishi haqidagi rasmiy xabarlarni kuzatib borish tavsiya etiladi.

Toshkent shahar hokimligiisitish mavsumiissiqlik ta’minoti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda qulagan devor qabr toshlariga zarar yetkazdiToshkentda qulagan devor qabr toshlariga zarar yetkazdi23 oktabr 14:46Toshkentda isitish mavsumi qachon boshlanadi?Toshkentda isitish mavsumi qachon boshlanadi?8 oktabr 04:34O‘zbekistonda kommunal to‘lovlar narxi oshishi kutilmoqdaO‘zbekistonda kommunal to‘lovlar narxi oshishi kutilmoqda14 oktabr 08:08O‘zbekistonda isitish va issiq suv tariflari 30 foizga oshirilishi mumkinO‘zbekistonda isitish va issiq suv tariflari 30 foizga oshirilishi mumkin14 oktabr 08:43Harorat keskin pasayadi: Hafta davomida kechalari -2 darajagacha sovuq bo‘lishi kutilmoqdaHarorat keskin pasayadi: Hafta davomida kechalari -2 darajagacha sovuq bo‘lishi kutilmoqdaBugun 13:22O‘zbekistonda tarixiy yangilik: ilk islomiy bank litsenziyasi Open bank'ga berildiO‘zbekistonda tarixiy yangilik: ilk islomiy bank litsenziyasi Open bank'ga berildiBugun 12:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Vazirlikda yangi boshqaruv jamoasi: Erkinjon Turdimovning 4 nafar o‘rinbosari kimlar?
Vazirlikda yangi boshqaruv jamoasi: Erkinjon Turdimovning 4 nafar o‘rinbosari kimlar?