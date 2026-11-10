Toshkentga uchish oldidan Moskva aeroportida Matvey Safonovning bagaji yo‘qolib qoldi
Fransiyaning grand klubi «PSJ» va Rossiya milliy terma jamoasi darvozaboni Matvey Safonov xalqaro o‘rtoqlik o‘yinlari uchun milliy jamoa lageriga yetib kelganidan so‘ng noxush va kutilmagan holatga duch keldi.
Darvozabon o‘zining rasmiy Telegram-kanali orqali videomurojaat e’lon qilib, Moskva aeroportida yuklari yo‘qolib qolgani va Toshkentga bo‘lajak safari tufayli yuzaga kelgan g‘alati muammoni ochiqladi.
«Qanaqa ahmoqona vaziyat»: Moskvadagi tungi sarsongarchilik
Safonov Fransiyadan Moskvaga yetib kelib, terma jamoa qarorgohiga tun yarmida joylashganini va aeroportda vaqt yo‘qotganini ochiqladi:
Butsalar omon qoldi: «Ishonasizmi-yo‘qmi, hozir soat to‘rtlar atrofi... Tun yarmida uchib keldim, bazada yuribman. Qanaqa ahmoqona vaziyat deysiz… Bagajni yo‘qotishdi. Bittasini. Yaxshiki, butsalar unga tushmagan, hech bo‘lmasa mashg‘ulotga kiyadigan narsam bor»;
Byurokratiya va kutish: «Oxirigacha chemodan chiqmasligini tushundik, lekin bizga “kutinglar” deyishdi. Kutdik, ariza va hujjatlarni to‘ldirdik»;
Toshkentga parvoz va yuzaga kelgan muammo: «Endi nima bo‘ldi? Bagajni faqat yukni rasmiylashtirgan odamning o‘zi olishi mumkin ekan. “Yetkazib beramiz, muammo emas, ikki kun ichida”, deyishyapti. Lekin men ungacha allaqachon O‘zbekistonga uchib ketaman, Marisha (rafiqasi) esa Krasnodarga ketadi. Unda chemodanni kim qabul qilib oladi? Qisqasi, yig‘in shu tarzda boshlandi. Rahmat-da, endi».
Voqea tafsilotlari va safar rejasi
Mezon / Holat
Tafsilotlar
Oqibatlari
Jabrlanuvchi
Matvey Safonov («PSJ» va Rossiya TJ)
Shaxsiy yukidan ayrildi
Hodisa joyi va vaqti
Moskva aeroporti, tungi soat 04:00 atrofi
Ortiqcha charchoq va qog‘ozbozlik
Yo‘qolgan buyumlar
Bitta katta chemodan (sport ekipirovkalari)
Mashg‘ulot butsalari qo‘l yukida omon qolgan
Asosiy muammo
Aeroport yetkazib berishni 2 kunda va’da qilmoqda
Safonov ungacha O‘zbekistonga uchib keladi
12 noyabr: Toshkentda muhim sinov
Darvozabonning kayfiyatini tushirgan ushbu noqulaylikka qaramay, Rossiya terma jamoasi tig‘iz grafik asosida tayyorgarlikni davom ettirmoqda:
O‘zbekistonga qarshi markaziy bahs: 12 noyabr kuni Toshkentda O‘zbekiston va Rossiya milliy terma jamoalari o‘rtasidagi markaziy nazorat o‘yini bo‘lib o‘tadi;
Keyingi manzil: 17 noyabrda esa Valeriy Karpin jamoasi Krasnodar shahriga qaytib, Venesuela terma jamoasiga qarshi bahs olib boradi.
Toshkentdagi o‘yin oldidan yuzaga kelgan bunday tushunmovchilik rossiyaliklarning yetakchi posboni mashg‘ulot jarayoniga qanchalik ta’sir qilishi yaqin kunlarda oydinlashadi.
Izohlar 0
…