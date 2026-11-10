Toshkentga uchish oldidan Moskva aeroportida Matvey Safonovning bagaji yo‘qolib qoldi

·0·Dunyo
Toshkentga uchish oldidan Moskva aeroportida Matvey Safonovning bagaji yo‘qolib qoldi

Fransiyaning grand klubi «PSJ» va Rossiya milliy terma jamoasi darvozaboni Matvey Safonov xalqaro o‘rtoqlik o‘yinlari uchun milliy jamoa lageriga yetib kelganidan so‘ng noxush va kutilmagan holatga duch keldi.

Darvozabon o‘zining rasmiy Telegram-kanali orqali videomurojaat e’lon qilib, Moskva aeroportida yuklari yo‘qolib qolgani va Toshkentga bo‘lajak safari tufayli yuzaga kelgan g‘alati muammoni ochiqladi.

«Qanaqa ahmoqona vaziyat»: Moskvadagi tungi sarsongarchilik

Safonov Fransiyadan Moskvaga yetib kelib, terma jamoa qarorgohiga tun yarmida joylashganini va aeroportda vaqt yo‘qotganini ochiqladi:

  • Butsalar omon qoldi: «Ishonasizmi-yo‘qmi, hozir soat to‘rtlar atrofi... Tun yarmida uchib keldim, bazada yuribman. Qanaqa ahmoqona vaziyat deysiz… Bagajni yo‘qotishdi. Bittasini. Yaxshiki, butsalar unga tushmagan, hech bo‘lmasa mashg‘ulotga kiyadigan narsam bor»;

  • Byurokratiya va kutish: «Oxirigacha chemodan chiqmasligini tushundik, lekin bizga “kutinglar” deyishdi. Kutdik, ariza va hujjatlarni to‘ldirdik»;

  • Toshkentga parvoz va yuzaga kelgan muammo: «Endi nima bo‘ldi? Bagajni faqat yukni rasmiylashtirgan odamning o‘zi olishi mumkin ekan. “Yetkazib beramiz, muammo emas, ikki kun ichida”, deyishyapti. Lekin men ungacha allaqachon O‘zbekistonga uchib ketaman, Marisha (rafiqasi) esa Krasnodarga ketadi. Unda chemodanni kim qabul qilib oladi? Qisqasi, yig‘in shu tarzda boshlandi. Rahmat-da, endi».

Voqea tafsilotlari va safar rejasi

Mezon / Holat

Tafsilotlar

Oqibatlari

Jabrlanuvchi

Matvey Safonov («PSJ» va Rossiya TJ)

Shaxsiy yukidan ayrildi

Hodisa joyi va vaqti

Moskva aeroporti, tungi soat 04:00 atrofi

Ortiqcha charchoq va qog‘ozbozlik

Yo‘qolgan buyumlar

Bitta katta chemodan (sport ekipirovkalari)

Mashg‘ulot butsalari qo‘l yukida omon qolgan

Asosiy muammo

Aeroport yetkazib berishni 2 kunda va’da qilmoqda

Safonov ungacha O‘zbekistonga uchib keladi

12 noyabr: Toshkentda muhim sinov

Darvozabonning kayfiyatini tushirgan ushbu noqulaylikka qaramay, Rossiya terma jamoasi tig‘iz grafik asosida tayyorgarlikni davom ettirmoqda:

  • O‘zbekistonga qarshi markaziy bahs: 12 noyabr kuni Toshkentda O‘zbekiston va Rossiya milliy terma jamoalari o‘rtasidagi markaziy nazorat o‘yini bo‘lib o‘tadi;

  • Keyingi manzil: 17 noyabrda esa Valeriy Karpin jamoasi Krasnodar shahriga qaytib, Venesuela terma jamoasiga qarshi bahs olib boradi.

Toshkentdagi o‘yin oldidan yuzaga kelgan bunday tushunmovchilik rossiyaliklarning yetakchi posboni mashg‘ulot jarayoniga qanchalik ta’sir qilishi yaqin kunlarda oydinlashadi.

Matvey SafonovPSJRossiya milliy terma jamoasiO‘zbekiston-Rossiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda katta futbol: Karpin shogirdlari O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan nimalar dedi?Toshkentda katta futbol: Karpin shogirdlari O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan nimalar dedi?Bugun 00:07Toshkentda futbol: O‘zbekiston Rossiyaga qarshi eng kuchli tarkib bilan maydonga tushadimi?Toshkentda futbol: O‘zbekiston Rossiyaga qarshi eng kuchli tarkib bilan maydonga tushadimi?27 oktabr 20:35Valeriy Karpin Toshkentdagi bahs oldidan nimalarni ochiqladi?Valeriy Karpin Toshkentdagi bahs oldidan nimalarni ochiqladi?6 noyabr 20:19Rossiya termasining O‘zbekistonga qarshi maydonga tushadigan tarkibi e’lon qilindiRossiya termasining O‘zbekistonga qarshi maydonga tushadigan tarkibi e’lon qilindi6 noyabr 18:32Maksim Glushenkov terma jamoadan bosh tortdi: O‘zbekiston bilan bahsda maydonga tushmaydiMaksim Glushenkov terma jamoadan bosh tortdi: O‘zbekiston bilan bahsda maydonga tushmaydi30 oktabr 00:08Karpindan kutilgan ro‘yxat: Rossiyaning Toshkentdagi o‘yini uchun 36 nafar futbolchi tanlandiKarpindan kutilgan ro‘yxat: Rossiyaning Toshkentdagi o‘yini uchun 36 nafar futbolchi tanlandi27 oktabr 21:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda