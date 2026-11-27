Xalqaro velosipedchilar ittifoqi prezidenti David Lappartyan Toshkentga tashrif buyurdi
Xalqaro velosipedchilar ittifoqi (UCI) prezidenti David Lappartyan bugun tunda rasmiy tashrif bilan O‘zbekiston poytaxtiga yetib keldi. Yuqori martabali mehmonni Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroportida Sport vazirligi, Milliy Olimpiya qo‘mitasi hamda O‘zbekiston velosiped sporti federatsiyasi mas’ullari tantanali ravishda kutib olishdi.
Tashrif dasturi va hamkorlik istiqbollari
Safar davomida UCI rahbarining mamlakatimizda ushbu sport turini ommalashtirish borasidagi islohotlar bilan yaqindan tanishishi hamda muhim muzokaralar o‘tkazishi belgilangan:
Yo‘nalish
Rejalashtirilgan tadbirlar va maqsadlar
Infratuzilma bilan tanishuv
O‘zbekistonda velosportni rivojlantirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlar va yaratilgan zamonaviy sport inshootlarini ko‘zdan kechirish
Xalqaro hamkorlik
O‘zbekiston va Xalqaro velosipedchilar ittifoqi o‘rtasidagi sheriklikni yanada mustahkamlashga qaratilgan rasmiy uchrashuvlar o‘tkazish
Yangi tashabbuslar
Toshkent shahrida Jahon velosport markazining mintaqaviy filialini tashkil etish va qo‘shma loyihalarni amalga oshirish masalalarini muhokama qilish
Sizningcha, Xalqaro velosipedchilar ittifoqi bilan hamkorlikning kengayishi o‘zbekistonlik velosportchilarning xalqaro musobaqalardagi natijalariga qanday turtki beradi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek sporti hamda jahon velosportidagi eng muhim yangiliklarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…