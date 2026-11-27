Ertaga qaysi hududlarda yomg‘ir va qor yog‘ishi kutilmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 28 noyabr, juma kuni O‘zbekistonning aksariyat hududlarida yog‘ingarchilik kutilmaydi, faqat tog‘li hududlarda kechasi va ertalab yomg‘ir hamda qor yog‘ishi mumkin.
- Mamlakat bo‘ylab havo o‘zgaruvchan bo‘lib, ayrim joylarda tuman tushishi ehtimoli bor.
- Toshkent shahrida harorat kechasi 4-6 daraja, kunduzi 13-15 daraja iliq bo‘lishi prognoz qilinmoqda.
- Tog‘li hududlarda esa harorat kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo‘lishi kutilmoqda.
O‘zgidromet 28 noyabr, juma kuni O‘zbekiston hududida kuzatiladigan ob-havo ma’lumotlarini e’lon qildi. Prognozga ko‘ra, aksariyat hududlarda havo o‘zgaruvchan bo‘lib, yog‘ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarda esa kechasi va ertalab tuman tushishi ehtimoli bor.
Toshkent shahrida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi. Yog‘ingarchilik kutilmaydi, biroq kechasi va ertalab tuman tushishi mumkin. Shamol shimoli-sharqdan sekundiga 3-8 metr tezlikda esadi. Harorat kechasi 4-6 daraja iliq, kunduzi esa 13-15 daraja iliq bo‘lishi kutilmoqda.
Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Xorazm viloyatida ham havo o‘zgaruvchan bo‘ladi. Yog‘ingarchilik kuzatilmaydi, ba’zi joylarda tuman tushishi ehtimoli bor. Shamol shimoli-sharqdan 7-12 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 3 daraja sovuqdan 2 daraja iliqqacha, kunduzi 7-12 daraja iliq bo‘ladi.
Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o‘zgaruvchan bo‘lib, yog‘ingarchilik kutilmaydi. Ayrim hududlarda tuman tushishi mumkin. Shamol shimoli-sharqdan 7-12 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 3 daraja sovuqdan 2 daraja iliqqacha, kunduzi 10-15 daraja iliqni tashkil etadi.
Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida ham o‘zgaruvchan ob-havo kuzatiladi. Yog‘ingarchilik bo‘lishi kutilmaydi, ba’zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol shimoli-sharqdan 7-12 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo‘ladi.
Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o‘zgaruvchan bo‘lishi prognoz qilinmoqda. Hududlarda yog‘ingarchilik kutilmaydi, ayrim joylarga tuman tushishi ehtimoli mavjud. Shamol shimoli-sharqdan 7-12 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi esa 15-20 daraja iliq bo‘lishi kutilmoqda.
Andijon, Namangan va Farg‘ona viloyatlarida ham havo o‘zgaruvchan xarakterda bo‘ladi. Yog‘ingarchilik kutilmaydi, ba’zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol shimoli-sharqdan 5-10 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq atrofida bo‘ladi.
Respublikaning tog‘li hududlarida esa biroz boshqacha ob-havo kuzatiladi. Bu yerlarda kechasi va ertalab ayrim joylarda yomg‘ir va qor ko‘rinishida yog‘ingarchilik bo‘ladi. Kunduzi yog‘ingarchilik kutilmaydi. Shuningdek, ba’zi hududlarda tuman tushishi mumkin. Shamol shimoli-sharqdan 7-12 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo‘lishi kutilmoqda.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…