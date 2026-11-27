Xitoyda imtihonda ko‘chirishga qarshi g‘ayrioddiy usul qo‘llanmoqda (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xitoy ta'lim muassasalarida imtihon jarayonida ko'chirishning oldini olish uchun o'quvchilarni yuqori qavatdagi shaffof shisha shift orqali kuzatish usuli sinovdan o'tkazilmoqda.
- Ushbu tizim nazoratchilarga butun auditoriyani to'liq ko'rish va o'quvchilarning shpargalkalardan foydalanish imkoniyatini deyarli nolga tushirish imkonini beradi.
Xitoy ta’lim muassasalarida imtihon jarayonlarida ko‘chirishning oldini olish maqsadida nihoyatda noodatiy va qat’iy nazorat usuli sinovdan o‘tkazilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolavhalarda xitoylik o‘quvchilar sinfxonada imtihon topshirayotgan bir paytda nazoratchi o‘qituvchilar ularni yuqori qavatdagi shaffof shisha pol (shift) orqali kuzatib turgani aks etgan.
Yangi kuzatuv tizimining asosiy xususiyatlari
Ushbu antiqa yondashuv o‘quvchilarning har bir harakatini to‘liq nazorat qilish va qoidabuzarlik ehtimolini deyarli nolga tushirishga qaratilgan:
To‘liq va yashirin nazorat: Shaffof shift o‘qituvchilarga butun auditoriyani bir vaqtning o‘zida kaftdek ko‘rish hamda o‘quvchilarning qo‘l harakatlarini sezdirmasdan kuzatish imkonini beradi.
Shpargalkalardan foydalanishni cheklash: Yuqoridan to‘g‘ridan to‘g‘ri kuzatuv olib borilganda, o‘quvchilarning yashirincha mobil telefon, qog‘oz shpargalka yoki boshqa yordamchi vositalardan foydalanishi deyarli imkonsiz bo‘lib qoladi.
Jamoatchilik munosabati: Internet foydalanuvchilari ushbu noodatiy me’moriy va pedagogik yechimni qizg‘in muhokama qilmoqda. Ko‘pchilik bu usul yaqin kelajakdagi imtihon nazorati tizimining doimiy bir qismiga aylanishi mumkinligini taxmin qilmoqda.
Xitoy ta’lim tizimidagi avvalgi noodatiy choralar
Ma’lumki, Xitoyda imtihonlarning shaffof va halol o‘tishiga juda jiddiy e’tibor qaratiladi va bu borada ilgari ham turli antiqa usullar qo‘llanilgan:
Qo‘llanilgan chora
Asosiy maqsadi
Gazetadan yasalgan maxsus bosh kiyimlar
O‘quvchilar yon-atrofga va qo‘shni partadagilarning daftariga qaray olmasligi uchun keng soyabonli moslamalardan foydalanilgan
Sun’iy intellekt kameralari
Auditoriyadagi shubhali harakatlarni avtomatik tarzda aniqlash va qayd etish
Biometrik tekshiruvlar
Imtihonga kiruvchilarning shaxsini yuz va barmoq izi orqali qat’iy identifikatsiya qilish
Sizningcha, imtihonlarda shaffof shisha shift orqali kuzatish kabi qat’iy usullar o‘quvchilarning bilim olish mas’uliyatini oshiradimi yoki ortiqcha ruhiy bosim yuklaydimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ta’lim tizimidagi eng qiziqarli yangiliklarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…