Italiya U-17 bosh murabbiyi O‘zbekiston U-17 ustidan qozonilgan g‘alaba haqida gapirdi
Qatarda o‘tkazilayotgan o‘smirlar o‘rtasidagi jahon chempionatining 3-turi doirasida O‘zbekiston U-17 terma jamoasini 3:1 hisobida mag‘lub etgan Italiya U-17 bosh murabbiyi Daniele Francheskini uchrashuvdan so‘ng o‘z taassurotlari bilan o‘rtoqlashdi. Italiya futbol federatsiyasi rasmiy saytining xabar berishicha, mutaxassis jamoasining birinchi bo‘limdagi o‘yinidan to‘liq qoniqish hosil qilgan, biroq tanaffusdan keyingi chetlatish o‘yin ssenariysini o‘zgartirib yuborganini ta’kidlagan.
«Qiyin vaziyatga tushib qolsak-da, g‘alabani saqlab qoldik»
Daniele Francheskini guruh bosqichini yuz foizlik natija bilan yakunlaganidan faxrlanishini bildirdi:
«Erishgan natijamiz va guruhda barcha o‘yinlarda g‘alaba qozonib, birinchi o‘rinni egallaganimizdan juda faxrlanamiz. Bugun birinchi bo‘limni ajoyib o‘tkazdik, o‘z o‘yinimizni namoyish etib, uchrashuvni istaganimizdek yo‘naltira oldik. Biroq ikkinchi bo‘limdagi qizil kartochka rejalarimizni murakkablashtirdi. Bu bizni qiyin vaziyatga tushirib qo‘ydi. Shunga qaramay, g‘alabani saqlab qoldik. Umuman olganda, o‘tkazilgan uchta uchrashuvdagi ishtirokimizdan juda mamnunmiz», — dedi Daniele Francheskini.
Uchrashuv xronologiyasi va O‘zbekistonning ikkinchi bo‘limdagi bosimi
Birinchi taymda italiyaliklar ustunlikka erishgan bo‘lsa, ikkinchi bo‘limda Sergey Chigodayev shogirdlari raqib darvozasi oldida qator xavfli vaziyatlar yaratdi:
7-daqiqa (1:0): Tommazo Kazagrande Italiya terma jamoasini hisobda oldinga olib chiqdi.
31-daqiqa (2:0): Federiko Krochi belgilangan penaltini aniq amalga oshirdi.
45+2-daqiqa (3:0): Birinchi bo‘limga qo‘shib berilgan daqiqalarda Tomas Korilyano hisobni yiriklashtirdi.
66-daqiqa (Chetlatish): Italiya yarim himoyachisi Rikkardo Kassano ikkinchi sariq kartochkani olib, maydondan chetlatildi.
75-daqiqa (3:1): Ravshanbekovning o‘ng qanotdan uzatmasini Suhrob Sodirjonov bosh bilan darvozaga yo‘llab, hisobni qisqartirdi.
So‘nggi daqiqalardagi keskinlik: Italiya futbol federatsiyasi hisobotida qayd etilishicha, goldan keyin o‘zbekistonlik futbolchilar yanada faollashgan — 78-daqiqada Erkinovning zarbasini raqib darvozaboni qaytargan bo‘lsa, 90+4-daqiqada O‘ktamboyevning bosh bilan bergan xavfli zarbasini posbon Karlo Galliyera katta qiyinchilik bilan bartaraf etgan.
Uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi sifatida Italiya terma jamoasi yarim himoyachisi Joele Jammattei e’tirof etildi.
«E» guruhidagi yakuniy vaziyat va pley-off imkoniyatlari
O‘rin
Terma jamoa
To‘plagan ochkosi
Guruh bosqichi yakuni
1
Italiya
9 ochko
1/16 finalga to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘l oldi
2
Kot-d'Ivuar
6 ochko
1/16 finalga to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘l oldi
3
O‘zbekiston
3 ochko
To‘plar nisbati 8:7 — pley-off taqdiri boshqa guruhlar natijasiga bog‘liq
4
Yamayka
0 ochko
Musobaqa bilan xayrlashdi
Musobaqa reglamentiga ko‘ra, 12 ta guruhning har biridan birinchi va ikkinchi o‘rinni egallagan jamoalar, shuningdek, uchinchi o‘rin sohiblari orasidan eng yaxshi natija ko‘rsatgan sakkizta terma jamoa 1/16 finalga chiqadi. O‘zbekiston o‘smirlar terma jamoasining keyingi bosqichga chiqish masalasi bugun, 27 noyabr kuni guruh bosqichining qolgan uchrashuvlari yakunlangach uzil-kesil aniq bo‘ladi.
Sizningcha, 8:7 to‘plar nisbati va 3 ochkoga ega O‘zbekiston U-17 terma jamoasi eng yaxshi uchinchi o‘rin egalari qatorida 1/16 finalga chiqa oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futboli hamda Qatardagi jahon chempionati yangiliklarini kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…