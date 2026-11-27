Shavkat Mirziyoyev Osiyo velosport konfederatsiyasining oliy mukofoti bilan taqdirlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev velosportni rivojlantirishga qo‘shgan hissasi uchun Osiyo velosport konfederatsiyasining oliy faxriy mukofoti bilan taqdirlandi.
- Xalqaro velosipedchilar ittifoqi prezidenti David Lappartyan bilan uchrashuvda mamlakatimizda sport infratuzilmasini yaxshilash va yoshlarni jalb qilish masalalari muhokama qilindi.
2026 yil 27 noyabr kuni O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xalqaro velosipedchilar ittifoqi (UCI) prezidenti David Lappartyanni qabul qildi. Uchrashuv davomida O‘zbekiston va ushbu nufuzli xalqaro sport tashkiloti o‘rtasidagi sheriklikni yanada kengaytirish masalalari atroflicha muhokama qilindi.
O‘zbekistondagi islohotlar e’tirofi va qo‘shma rejalar
Muzokaralar chog‘ida David Lappartyan mamlakatimizda velosport va paravelosport yo‘nalishlarida qo‘lga kiritilayotgan yutuqlarga yuksak baho berdi. Shuningdek, zamonaviy sport infratuzilmasini barpo etish hamda yoshlarni velosportga keng jalb qilish borasida amalga oshirilayotgan ishlarni alohida e’tirof etdi.
Uchrashuvda tomonlar kelgusidagi hamkorlikning asosiy ustuvor yo‘nalishlarini belgilab oldilar:
Yo‘nalish
Muhokama qilingan asosiy tashabbuslar va rejalar
Kadrlar va sportchilar tayyorlash
Sportchilarni professional tayyorlash va murabbiylar malakasini oshirish bo‘yicha qo‘shma dasturlarni yo‘lga qo‘yish
Mintaqaviy markaz ochish
Toshkent shahrida Jahon velosport markazining mintaqaviy filialini ochish istiqbollarini ko‘rib chiqish
Xalqaro musobaqalar
Qo‘shma «yo‘l xaritasi» doirasida O‘zbekistonda yirik xalqaro velosport tadbirlari va musobaqalarini o‘tkazish
Osiyo velosport konfederatsiyasining oliy faxriy mukofoti
Uchrashuv yakunida O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev velosportni rivojlantirish va ommalashtirishga qo‘shgan katta hissasi uchun Osiyo velosport konfederatsiyasining oliy faxriy mukofoti — «Prezident mukofoti»ni qabul qilib oldi.
Sizningcha, Toshkentda Jahon velosport markazining mintaqaviy filiali ochilishi o‘zbek velosportini jahon miqyosida yangi bosqichga olib chiqa oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek sportining xalqaro maydondagi yutuqlarini kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…