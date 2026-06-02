Yuventus, Milan va Roma Alejandro Garnacho uchun kurashga qoʻshildi

·46·Sport
Yuventus, Milan va Roma Alejandro Garnacho uchun kurashga qoʻshildi

Alejandro Garnacho Manchester Yunayteddan shov-shuvli transfer bilan kelganidan bir yil oʻtib, Chelsi jamoasini tark etishi mumkin. Argentinalik futbolchi Londonda kutilgan oʻyinni namoyish eta olmadi, bu esa "koʻklar" rahbariyatini uni sotuvga qoʻyish haqida oʻylashga majbur qildi. Madridda tugʻilgan vinger Stamford Bridge yoritgichlari ostidagi hayotga moslashishda qiynaldi va klub iyerarxiyasi tezkor chiqish strategiyasini koʻrib chiqmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Xabarlarga koʻra, Chelsi oʻzining yuqori narxiga mos kelmagan kampaniyadan soʻng Alejandro Garnacho uchun xaridor qidirmoqda. Futbolchi oʻtgan yozda taxminan 47 million yevro evaziga transfer qilingan edi, biroq investitsiya oʻzini oqlamadi. Vinger barcha musobaqalarda atigi sakkizta gol urdi, shundan faqat bittasi Angliya Premer-ligasi va bittasi Chempionlar ligasi hisobiga toʻgʻri keladi.

Angliyadagi muvaffaqiyatsizliklarga qaramay, Garnachoning Italiyadagi nufuzi hali ham yuqori. Napoli anchadan beri yosh iqtidor egasiga qiziqish bildirib kelmoqda. Antonio Conte uni Khvicha Kvaratskhelia uchun munosib oʻrinbosar sifatida koʻrgan edi. Endilikda vaziyat oʻzgardi va Diego Armando Maradona stadioniga koʻchib oʻtish imkoniyati yanada realroq koʻrinmoqda.

Napoli bu poygada yolgʻiz emas. ASRomaLive nashrining yozishicha, Italiyaning boshqa gigantlari — Yuventus, Milan va Roma ham vinger boʻyicha maʼlumotlar toʻplashgan. Har uchala klub hujumning qanotlarini kuchaytirish niyatida va bir paytlar jahon futbolining eng yorqin isteʼdodlaridan biri sanalgan futbolchini qayta kashf etish istagida.

Har qanday kelashuv Chelsi qoʻyadigan narxga bogʻliq boʻladi. Agar London klubi bir yil oldin toʻlangan 47 million yevroni toʻliq qaytarib olishni istasa, Italiya klublari uchun bu bitim qiyinlashadi. A Seriya vakillari omadsiz mavsumdan qaytgan futbolchi uchun katta mablagʻ sarflashda ehtiyotkorlik bilan harakat qilishmoqda.

Alejandro GarnachoChelsiTransferlarItaliya A SeriyasiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09Angliya Premer-ligasining eng qimmatbaho o‘n nafar futbolchisiBugun, 12:53Abduqodir Husanovning transfer bahosi 50 million yevroga yetdiBugun, 12:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi