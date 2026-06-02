Yuventus, Milan va Roma Alejandro Garnacho uchun kurashga qoʻshildi
Alejandro Garnacho Manchester Yunayteddan shov-shuvli transfer bilan kelganidan bir yil oʻtib, Chelsi jamoasini tark etishi mumkin. Argentinalik futbolchi Londonda kutilgan oʻyinni namoyish eta olmadi, bu esa "koʻklar" rahbariyatini uni sotuvga qoʻyish haqida oʻylashga majbur qildi. Madridda tugʻilgan vinger Stamford Bridge yoritgichlari ostidagi hayotga moslashishda qiynaldi va klub iyerarxiyasi tezkor chiqish strategiyasini koʻrib chiqmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Xabarlarga koʻra, Chelsi oʻzining yuqori narxiga mos kelmagan kampaniyadan soʻng Alejandro Garnacho uchun xaridor qidirmoqda. Futbolchi oʻtgan yozda taxminan 47 million yevro evaziga transfer qilingan edi, biroq investitsiya oʻzini oqlamadi. Vinger barcha musobaqalarda atigi sakkizta gol urdi, shundan faqat bittasi Angliya Premer-ligasi va bittasi Chempionlar ligasi hisobiga toʻgʻri keladi.
Angliyadagi muvaffaqiyatsizliklarga qaramay, Garnachoning Italiyadagi nufuzi hali ham yuqori. Napoli anchadan beri yosh iqtidor egasiga qiziqish bildirib kelmoqda. Antonio Conte uni Khvicha Kvaratskhelia uchun munosib oʻrinbosar sifatida koʻrgan edi. Endilikda vaziyat oʻzgardi va Diego Armando Maradona stadioniga koʻchib oʻtish imkoniyati yanada realroq koʻrinmoqda.
Napoli bu poygada yolgʻiz emas. ASRomaLive nashrining yozishicha, Italiyaning boshqa gigantlari — Yuventus, Milan va Roma ham vinger boʻyicha maʼlumotlar toʻplashgan. Har uchala klub hujumning qanotlarini kuchaytirish niyatida va bir paytlar jahon futbolining eng yorqin isteʼdodlaridan biri sanalgan futbolchini qayta kashf etish istagida.
Har qanday kelashuv Chelsi qoʻyadigan narxga bogʻliq boʻladi. Agar London klubi bir yil oldin toʻlangan 47 million yevroni toʻliq qaytarib olishni istasa, Italiya klublari uchun bu bitim qiyinlashadi. A Seriya vakillari omadsiz mavsumdan qaytgan futbolchi uchun katta mablagʻ sarflashda ehtiyotkorlik bilan harakat qilishmoqda.
…