MLS yangi davrga qadam qoʻymoqda: Christian Pulisic va Antoine Griezmann AQSHga yoʻl oladimi?
Shimoliy Amerika futbolida yangi davr boshlanmoqda. AQSH, Kanada va Meksika mezbonligida oʻtgan 2026-yilgi Jahon chempionati yakunlangach, Major League Soccer (MLS) rahbariyati ligani jahonning yetakchi chempionatlari qatoriga olib chiqish boʻyicha ulkan rejalarni eʼlon qildi. Komissar Don Garber boshchiligidagi mutasaddilar va taniqli futbolchilar ishtirokida oʻtgan “The Next Chapter” tadbirida liganing kelgusi strategiyasi va yulduz futbolchilar transferi asosiy mavzuga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Don Garber oʻz nutqida AQSHning 2022-yilgi mundial mezbonligini qoʻldan boy bergani, aslida, uzoq muddatli istiqbolda foydali boʻlganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, oʻtgan vaqt davomida MLS infratuzilmani yaxshilash, yangi klublarni tashkil etish va ayollar futbolini rivojlantirishga muvaffaq boʻldi. Goal.com nashrining xabar berishicha, endilikda liga rahbariyati asosiy eʼtiborni nafaqat yosh iqtidorlarni kashf etishga, balki Yevropada toʻp surayotgan jahon yulduzlarini jalb qilishga qaratmoqda.
Yulduzlar nigohi: Christian Pulisic va Antoine GriezmannTadbirning eng shov-shuvli yangiliklaridan biri bu “Milan” hujumchisi Christian Pulisic bilan bogʻliq boʻldi. “New York City” klubi vakillari AQSH terma jamoasi sardorini oʻz saflarida koʻrishga qiziqish bildirayotganini rasman tasdiqladi. Christian Pulisic faoliyatini Yevropada davom ettirayotgan boʻlsa-da, uning oʻz vataniga qaytish istagi borligi ligadagi raqobatbardoshlikni yanada oshirishi kutilmoqda.
Shuningdek, “Atletiko Madrid” afsonasi Antoine Griezmann ham MLSga oʻtish niyatini yashirmayapti. Fransiyalik hujumchi “Orlando City” loyihasiga qiziqish bildirgan va AQSHdagi hayot hamda sport muhiti uni oʻziga jalb qilayotganini maʼlum qilgan. Bu kabi transferlar MLSning nufuzini Lionel Messi kelganidan keyingi yangi bosqichga olib chiqishi shubhasiz.
Infratuzilma va kelajak rejalariMLS rahbariyati jahon chempionatidan keyingi yetti haftalik tanaffusdan unumli foydalanib, liganing tijoriy va sport salohiyatini qayta koʻrib chiqdi. Kelgusida quyidagi yoʻnalishlarga urgʻu berilishi koʻzda tutilgan:
- Yosh mahalliy iqtidorlarni Yevropa top-klublariga tayyorlash tizimini takomillashtirish;
- Stadionlardagi texnologik imkoniyatlarni kengaytirish va muxlislar uchun qulayliklarni oshirish;
- Translyatsiya huquqlari orqali liganing global auditoriyasini kengaytirish;
- Yevropaning top-5 ligalaridan tajribali yulduzlarni jalb qilishni davom ettirish.
…