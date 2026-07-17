MLS yangi davrga qadam qoʻymoqda: Christian Pulisic va Antoine Griezmann AQSHga yoʻl oladimi?

·30·Sport
MLS yangi davrga qadam qoʻymoqda: Christian Pulisic va Antoine Griezmann AQSHga yoʻl oladimi?

Shimoliy Amerika futbolida yangi davr boshlanmoqda. AQSH, Kanada va Meksika mezbonligida oʻtgan 2026-yilgi Jahon chempionati yakunlangach, Major League Soccer (MLS) rahbariyati ligani jahonning yetakchi chempionatlari qatoriga olib chiqish boʻyicha ulkan rejalarni eʼlon qildi. Komissar Don Garber boshchiligidagi mutasaddilar va taniqli futbolchilar ishtirokida oʻtgan “The Next Chapter” tadbirida liganing kelgusi strategiyasi va yulduz futbolchilar transferi asosiy mavzuga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Don Garber oʻz nutqida AQSHning 2022-yilgi mundial mezbonligini qoʻldan boy bergani, aslida, uzoq muddatli istiqbolda foydali boʻlganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, oʻtgan vaqt davomida MLS infratuzilmani yaxshilash, yangi klublarni tashkil etish va ayollar futbolini rivojlantirishga muvaffaq boʻldi. Goal.com nashrining xabar berishicha, endilikda liga rahbariyati asosiy eʼtiborni nafaqat yosh iqtidorlarni kashf etishga, balki Yevropada toʻp surayotgan jahon yulduzlarini jalb qilishga qaratmoqda.

Yulduzlar nigohi: Christian Pulisic va Antoine Griezmann

Tadbirning eng shov-shuvli yangiliklaridan biri bu “Milan” hujumchisi Christian Pulisic bilan bogʻliq boʻldi. “New York City” klubi vakillari AQSH terma jamoasi sardorini oʻz saflarida koʻrishga qiziqish bildirayotganini rasman tasdiqladi. Christian Pulisic faoliyatini Yevropada davom ettirayotgan boʻlsa-da, uning oʻz vataniga qaytish istagi borligi ligadagi raqobatbardoshlikni yanada oshirishi kutilmoqda.

Shuningdek, “Atletiko Madrid” afsonasi Antoine Griezmann ham MLSga oʻtish niyatini yashirmayapti. Fransiyalik hujumchi “Orlando City” loyihasiga qiziqish bildirgan va AQSHdagi hayot hamda sport muhiti uni oʻziga jalb qilayotganini maʼlum qilgan. Bu kabi transferlar MLSning nufuzini Lionel Messi kelganidan keyingi yangi bosqichga olib chiqishi shubhasiz.

Infratuzilma va kelajak rejalari

MLS rahbariyati jahon chempionatidan keyingi yetti haftalik tanaffusdan unumli foydalanib, liganing tijoriy va sport salohiyatini qayta koʻrib chiqdi. Kelgusida quyidagi yoʻnalishlarga urgʻu berilishi koʻzda tutilgan:

  • Yosh mahalliy iqtidorlarni Yevropa top-klublariga tayyorlash tizimini takomillashtirish;
  • Stadionlardagi texnologik imkoniyatlarni kengaytirish va muxlislar uchun qulayliklarni oshirish;
  • Translyatsiya huquqlari orqali liganing global auditoriyasini kengaytirish;
  • Yevropaning top-5 ligalaridan tajribali yulduzlarni jalb qilishni davom ettirish.
Don Garberning taʼkidlashicha, muvaffaqiyatsizliklar liganing yanada kuchli boʻlishiga xizmat qildi. 2026-yilgi mundialdan keyin shakllangan energiya endilikda ichki chempionatni dunyodagi eng koʻp tomosha qilinadigan ligalardan biriga aylantirishga yoʻnaltiriladi. Futbol ekspertlarining fikricha, AQSH futbol bozori oʻzining oʻsish choʻqqisiga yaqinlashmoqda va bu jarayonda Christian Pulisic kabi milliy qahramonlarning ligaga qaytishi hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻladi.

MLSChristian PulisicAntoine GriezmannFutbolAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yurevich Abduqodir Husanovni yulduzga aylantirgan ikki fazilatni aytdi...Yurevich Abduqodir Husanovni yulduzga aylantirgan ikki fazilatni aytdi...Bugun, 09:19Kasilyas final oldidan Argentinaga keskin chaqiriq tashladiKasilyas final oldidan Argentinaga keskin chaqiriq tashladiBugun, 09:05Harry Kane alamli magʻlubiyatdan soʻng: “Ichimda boʻshliq his qilyapman”Harry Kane alamli magʻlubiyatdan soʻng: “Ichimda boʻshliq his qilyapman”Bugun, 01:54Lautaro Martinez koʻz yoshlarini tiya olmadi: Argentina Angliyani yutib finalga chiqdiLautaro Martinez koʻz yoshlarini tiya olmadi: Argentina Angliyani yutib finalga chiqdiBugun, 01:18IShowSpeed Lamine Yamalga murojaat qildi: Messi va Argentinani toʻxtatish soʻralmoqdaIShowSpeed Lamine Yamalga murojaat qildi: Messi va Argentinani toʻxtatish soʻralmoqdaBugun, 00:54Jahon chempionati finali oldidan xavotir: Lamine Yamal jarohat sabab mashgʻulotni tark etdiJahon chempionati finali oldidan xavotir: Lamine Yamal jarohat sabab mashgʻulotni tark etdiKecha, 23:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi