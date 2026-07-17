Alfa Romeo 2 million funtlik 33 Stradale superkarini taqdim etdi: V6 dvigatelli masterklass
Italiyaning afsonaviy Alfa Romeo brendi oʻzining eng eksklyuziv loyihalaridan biri — 33 Stradale superkarini namoyish etdi. Taxminan 2 million funt sterling qiymatga ega boʻlgan ushbu model nafaqat kompaniya tarixidagi eng qimmat avtomobillardan biri, balki muhandislik va dizayn uygʻunligining yuksak namunasi boʻldi. Cheklangan miqdorda ishlab chiqarilayotgan ushbu avtomobil brendning oʻtmishdagi shonli anʼanalarini zamonaviy texnologiyalar bilan birlashtiradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, 33 Stradale loyihasi oʻziga xos tarzda amalga oshirilgan. Avtomobil hali dizayn bosqichiga yetmasdan, hatto Stellantis rahbariyati tomonidan rasman tasdiqlanmasidan oldin, barcha 33 ta nusxa oʻz egalarini topib boʻlgan edi. Bu holat Alfa Romeo brendiga boʻlgan ishonch va kolleksionerlarning ushbu modelga boʻlgan qiziqishi naqadar yuqori ekanligini koʻrsatadi.
Bottega qoʻmitasi va mijozlar bilan hamkorlikLoyiha doirasida Alfa Romeo maxsus "Bottega" deb nomlangan qoʻmitani tashkil etdi. Ushbu guruhning asosiy vazifasi cheklangan seriyadagi avtomobillarni ishlab chiqarish jarayonini nazorat qilish va mijozlar bilan bevosita muloqot qilishdan iborat edi. Bottega rahbari Camilla Rostagno loyihani startapga qiyoslab, uning tezkor va moslashuvchan boʻlganini taʼkidladi. Mijozlar hatto dizayn jarayonida oʻz takliflarini kiritish imkoniyatiga ega boʻlishgan.
Avtomobilning texnik qismi ham eʼtiborga molik. Loyihaga bosh muhandis sifatida Jean-Philippe Delaire boshchilik qildi. U ilgari Citroën jamoasining WRC (Ralli boʻyicha jahon chempionati) muhandisi boʻlib ishlagan. Stellantis konsernining bir qismi boʻlish Alfa Romeo jamoasiga eng yaxshi texnik bazadan foydalanish imkonini berdi, biroq muhandislar har bir detalni haqiqiy italiycha ruh bilan qayta ishlashga muvaffaq boʻlishdi.
Eksklyuzivlik va texnik imkoniyatlar33 Stradale modeli V6 dvigateli bilan jihozlangan boʻlib, u oʻzining quvvati va dinamikasi bilan hayratda qoldiradi. Avtomobilning har bir nusxasi egasining xohishiga koʻra individuallashtiriladi. Shaxsiylashtirish darajasi shunchalik yuqoriki, mijozning texnik jihatdan imkonli boʻlgan har qanday istagi inobatga olingan. Bu esa har bir avtomobilni yagona va takrorlanmas sanʼat asariga aylantiradi.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida Alfa Romeo modellari kam uchrasa-da, bunday superkarlar jahon avtosanoati tendensiyalarini belgilab beradi. 33 Stradale kabi modellar brendning nufuzini oshirishga va uning sport merosini saqlab qolishga xizmat qiladi. Ilk avtomobilni egasiga topshirish marosimi 2024-yil 17-dekabrga rejalashtirilgan.
Xulosa qilib aytganda, Alfa Romeo 33 Stradale — bu shunchaki transport vositasi emas, balki brendning kelajakdagi yoʻnalishini koʻrsatib beruvchi ramziy loyihadir. U kompaniyaning ommaviy krossoverlar segmentidan tortib, eng yuqori darajadagi superkarlar segmentigacha boʻlgan keng qamrovini namoyish etadi.
…