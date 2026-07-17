Alfa Romeo 2 million funtlik 33 Stradale superkarini taqdim etdi: V6 dvigatelli masterklass

·18·Avto
Alfa Romeo 2 million funtlik 33 Stradale superkarini taqdim etdi: V6 dvigatelli masterklass

Italiyaning afsonaviy Alfa Romeo brendi oʻzining eng eksklyuziv loyihalaridan biri — 33 Stradale superkarini namoyish etdi. Taxminan 2 million funt sterling qiymatga ega boʻlgan ushbu model nafaqat kompaniya tarixidagi eng qimmat avtomobillardan biri, balki muhandislik va dizayn uygʻunligining yuksak namunasi boʻldi. Cheklangan miqdorda ishlab chiqarilayotgan ushbu avtomobil brendning oʻtmishdagi shonli anʼanalarini zamonaviy texnologiyalar bilan birlashtiradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, 33 Stradale loyihasi oʻziga xos tarzda amalga oshirilgan. Avtomobil hali dizayn bosqichiga yetmasdan, hatto Stellantis rahbariyati tomonidan rasman tasdiqlanmasidan oldin, barcha 33 ta nusxa oʻz egalarini topib boʻlgan edi. Bu holat Alfa Romeo brendiga boʻlgan ishonch va kolleksionerlarning ushbu modelga boʻlgan qiziqishi naqadar yuqori ekanligini koʻrsatadi.

Bottega qoʻmitasi va mijozlar bilan hamkorlik

Loyiha doirasida Alfa Romeo maxsus "Bottega" deb nomlangan qoʻmitani tashkil etdi. Ushbu guruhning asosiy vazifasi cheklangan seriyadagi avtomobillarni ishlab chiqarish jarayonini nazorat qilish va mijozlar bilan bevosita muloqot qilishdan iborat edi. Bottega rahbari Camilla Rostagno loyihani startapga qiyoslab, uning tezkor va moslashuvchan boʻlganini taʼkidladi. Mijozlar hatto dizayn jarayonida oʻz takliflarini kiritish imkoniyatiga ega boʻlishgan.

Avtomobilning texnik qismi ham eʼtiborga molik. Loyihaga bosh muhandis sifatida Jean-Philippe Delaire boshchilik qildi. U ilgari Citroën jamoasining WRC (Ralli boʻyicha jahon chempionati) muhandisi boʻlib ishlagan. Stellantis konsernining bir qismi boʻlish Alfa Romeo jamoasiga eng yaxshi texnik bazadan foydalanish imkonini berdi, biroq muhandislar har bir detalni haqiqiy italiycha ruh bilan qayta ishlashga muvaffaq boʻlishdi.

Eksklyuzivlik va texnik imkoniyatlar

33 Stradale modeli V6 dvigateli bilan jihozlangan boʻlib, u oʻzining quvvati va dinamikasi bilan hayratda qoldiradi. Avtomobilning har bir nusxasi egasining xohishiga koʻra individuallashtiriladi. Shaxsiylashtirish darajasi shunchalik yuqoriki, mijozning texnik jihatdan imkonli boʻlgan har qanday istagi inobatga olingan. Bu esa har bir avtomobilni yagona va takrorlanmas sanʼat asariga aylantiradi.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida Alfa Romeo modellari kam uchrasa-da, bunday superkarlar jahon avtosanoati tendensiyalarini belgilab beradi. 33 Stradale kabi modellar brendning nufuzini oshirishga va uning sport merosini saqlab qolishga xizmat qiladi. Ilk avtomobilni egasiga topshirish marosimi 2024-yil 17-dekabrga rejalashtirilgan.

Xulosa qilib aytganda, Alfa Romeo 33 Stradale — bu shunchaki transport vositasi emas, balki brendning kelajakdagi yoʻnalishini koʻrsatib beruvchi ramziy loyihadir. U kompaniyaning ommaviy krossoverlar segmentidan tortib, eng yuqori darajadagi superkarlar segmentigacha boʻlgan keng qamrovini namoyish etadi.

Alfa Romeo33 StradaleSuperkarStellantisAvto
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Genesis yangi GV90 modeli bilan hashamat olamida Range Rover va Rolls-Royce’ga qarshi chiqadiGenesis yangi GV90 modeli bilan hashamat olamida Range Rover va Rolls-Royce’ga qarshi chiqadiBugun, 08:21Xitoyda taksi xizmati shaxsiy avtomobildan arzonroqqa tushmoqda: Sabab — elektromobillarXitoyda taksi xizmati shaxsiy avtomobildan arzonroqqa tushmoqda: Sabab — elektromobillarKecha, 22:28Ford 2027-yilgi Le Mans poygalari uchun yangi V8 dvigatelini taqdim etdiFord 2027-yilgi Le Mans poygalari uchun yangi V8 dvigatelini taqdim etdiKecha, 21:27Bentley oʻzining ilk elektromobili Torcal uchun oʻziga xos "ovoz" yaratdiBentley oʻzining ilk elektromobili Torcal uchun oʻziga xos "ovoz" yaratdiKecha, 19:25Afsonaviy Jensen Interceptor qaytmoqda: Yangi GTX modeli poyga yoʻlaklari uchun tayyorlanadiAfsonaviy Jensen Interceptor qaytmoqda: Yangi GTX modeli poyga yoʻlaklari uchun tayyorlanadiKecha, 13:24Gibrid avtomobillar uchun soliq imtiyozlari: Kompaniya transportidan foydalanish nega foydali?Gibrid avtomobillar uchun soliq imtiyozlari: Kompaniya transportidan foydalanish nega foydali?Kecha, 12:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi