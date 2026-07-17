Genesis yangi GV90 modeli bilan hashamat olamida Range Rover va Rolls-Royce’ga qarshi chiqadi

·23·Avto
Genesis yangi GV90 modeli bilan hashamat olamida Range Rover va Rolls-Royce’ga qarshi chiqadi

Janubiy Koreyaning Genesis brendi oʻzining yangi flagmani — GV90 krossoverini taqdim etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Ushbu avtomobil nafaqat brendning eng yirik modeli, balki butun Hyundai guruhining texnologik va hashamat choʻqqisi boʻlishi kutilmoqda. Yangi model Range Rover kabi nufuzli raqiblar bilan bellashishni maqsad qilgan boʻlib, u oʻzining nostandart yechimlari bilan ajralib turadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Autocar nashriga bergan intervyusida Genesis Europe rahbari Peter Kronschnabl taʼkidlashicha, GV90 brendning premium segmentdagi imkoniyatlarini namoyish etuvchi asosiy vositaga aylanadi. Maʼlumotlarga koʻra, avtomobilning eng oʻziga xos jihatlaridan biri bu — Rolls-Royce modellarida uchraydigan, orqaga qarab ochiladigan "coach doors" (kucher eshiklari) boʻladi. Bu yechim yoʻlovchilarning salonga chiqib-tushishini maksimal darajada qulay va dabdabali qiladi.

Texnologik innovatsiyalar va interyer

GV90 faqatgina tashqi koʻrinishi bilan cheklanib qolmaydi. Avtomobil salonida yoʻlovchilar uchun maxsus "teatr ekrani" (theatre screen) oʻrnatiladi. Ushbu ulkan monitor koʻngilochar tizimning markazi boʻlib, uzoq safarlarda yuqori sifatli kino tomosha qilish imkonini beradi. Shuningdek, AQSHda roʻyxatdan oʻtkazilgan patentlar eshiklar uchun maxsus qoʻshaloq ilmoqlar tizimi ishlab chiqilganini koʻrsatmoqda, bu esa kuzov mustahkamligi va shovqin izolyatsiyasini yangi bosqichga olib chiqadi.

Krossover Kia EV9 va Hyundai Ioniq 9 modellari bilan bir xil platformada qurilgan boʻlsa-da, u oʻzining oʻlchamlari bilan ulardan sezilarli darajada kattaroq boʻladi. Avtomobilning tashqi dizayni avvalroq namoyish etilgan Neolun konsept-kariga asoslanadi. Kuzovning ulkan hajmi salon ichida misli koʻrilmagan kenglikni taʼminlaydi, bu esa Oʻzbekiston kabi katta va nufuzli yoʻl tanlamaslarni qadrlaydigan boʻzorlar uchun muhim omil hisoblanadi.

Quvvat va imkoniyatlar

Texnik jihatdan GV90 toʻliq elektrlashtirilgan boʻladi. Taxminlarga koʻra, u 110 kW/soat sigʻimli akkumulyator bilan jihozlanadi va bir marta quvvatlanishda 560 kilometrdan ortiq masofani bosib oʻta oladi. Ikki dvigatelli tizim esa 500 ot kuchidan yuqori quvvat va toʻliq uzatmali (four-wheel drive) harakatni kafolatlaydi.

Koreya OAVlarining xabar berishicha, Genesis ushbu modelning ikki xil variantini taklif qilishi mumkin:

  • Olti kishilik standart talqin (uch qatorli oʻrindiqlar bilan);
  • Toʻrt kishilik ultra-lyuks talqin (orqa qatorda faqat ikkita keng kreslo, yogʻochli pol va qimmatbaho charm qoplamalar bilan).
Yangi GV90 bir necha haftadan soʻng rasman debyut qilishi kutilmoqda. Shu bilan birga, brend oʻzining sport yoʻnalishidagi ilk modeli — GV60 Magma ustida ham ish olib bormoqda. Genesis ushbu ikki model orqali ham hashamat, ham yuqori tezlik ishqibozlari uchun munosib taklif tayyorlamoqda.

GenesisGV90ElektromobilAvtoTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alfa Romeo 2 million funtlik 33 Stradale superkarini taqdim etdi: V6 dvigatelli masterklassAlfa Romeo 2 million funtlik 33 Stradale superkarini taqdim etdi: V6 dvigatelli masterklassBugun, 08:27Xitoyda taksi xizmati shaxsiy avtomobildan arzonroqqa tushmoqda: Sabab — elektromobillarXitoyda taksi xizmati shaxsiy avtomobildan arzonroqqa tushmoqda: Sabab — elektromobillarKecha, 22:28Ford 2027-yilgi Le Mans poygalari uchun yangi V8 dvigatelini taqdim etdiFord 2027-yilgi Le Mans poygalari uchun yangi V8 dvigatelini taqdim etdiKecha, 21:27Bentley oʻzining ilk elektromobili Torcal uchun oʻziga xos "ovoz" yaratdiBentley oʻzining ilk elektromobili Torcal uchun oʻziga xos "ovoz" yaratdiKecha, 19:25Afsonaviy Jensen Interceptor qaytmoqda: Yangi GTX modeli poyga yoʻlaklari uchun tayyorlanadiAfsonaviy Jensen Interceptor qaytmoqda: Yangi GTX modeli poyga yoʻlaklari uchun tayyorlanadiKecha, 13:24Gibrid avtomobillar uchun soliq imtiyozlari: Kompaniya transportidan foydalanish nega foydali?Gibrid avtomobillar uchun soliq imtiyozlari: Kompaniya transportidan foydalanish nega foydali?Kecha, 12:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi