Genesis yangi GV90 modeli bilan hashamat olamida Range Rover va Rolls-Royce’ga qarshi chiqadi
Janubiy Koreyaning Genesis brendi oʻzining yangi flagmani — GV90 krossoverini taqdim etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Ushbu avtomobil nafaqat brendning eng yirik modeli, balki butun Hyundai guruhining texnologik va hashamat choʻqqisi boʻlishi kutilmoqda. Yangi model Range Rover kabi nufuzli raqiblar bilan bellashishni maqsad qilgan boʻlib, u oʻzining nostandart yechimlari bilan ajralib turadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Autocar nashriga bergan intervyusida Genesis Europe rahbari Peter Kronschnabl taʼkidlashicha, GV90 brendning premium segmentdagi imkoniyatlarini namoyish etuvchi asosiy vositaga aylanadi. Maʼlumotlarga koʻra, avtomobilning eng oʻziga xos jihatlaridan biri bu — Rolls-Royce modellarida uchraydigan, orqaga qarab ochiladigan "coach doors" (kucher eshiklari) boʻladi. Bu yechim yoʻlovchilarning salonga chiqib-tushishini maksimal darajada qulay va dabdabali qiladi.
Texnologik innovatsiyalar va interyerGV90 faqatgina tashqi koʻrinishi bilan cheklanib qolmaydi. Avtomobil salonida yoʻlovchilar uchun maxsus "teatr ekrani" (theatre screen) oʻrnatiladi. Ushbu ulkan monitor koʻngilochar tizimning markazi boʻlib, uzoq safarlarda yuqori sifatli kino tomosha qilish imkonini beradi. Shuningdek, AQSHda roʻyxatdan oʻtkazilgan patentlar eshiklar uchun maxsus qoʻshaloq ilmoqlar tizimi ishlab chiqilganini koʻrsatmoqda, bu esa kuzov mustahkamligi va shovqin izolyatsiyasini yangi bosqichga olib chiqadi.
Krossover Kia EV9 va Hyundai Ioniq 9 modellari bilan bir xil platformada qurilgan boʻlsa-da, u oʻzining oʻlchamlari bilan ulardan sezilarli darajada kattaroq boʻladi. Avtomobilning tashqi dizayni avvalroq namoyish etilgan Neolun konsept-kariga asoslanadi. Kuzovning ulkan hajmi salon ichida misli koʻrilmagan kenglikni taʼminlaydi, bu esa Oʻzbekiston kabi katta va nufuzli yoʻl tanlamaslarni qadrlaydigan boʻzorlar uchun muhim omil hisoblanadi.
Quvvat va imkoniyatlarTexnik jihatdan GV90 toʻliq elektrlashtirilgan boʻladi. Taxminlarga koʻra, u 110 kW/soat sigʻimli akkumulyator bilan jihozlanadi va bir marta quvvatlanishda 560 kilometrdan ortiq masofani bosib oʻta oladi. Ikki dvigatelli tizim esa 500 ot kuchidan yuqori quvvat va toʻliq uzatmali (four-wheel drive) harakatni kafolatlaydi.
Koreya OAVlarining xabar berishicha, Genesis ushbu modelning ikki xil variantini taklif qilishi mumkin:
- Olti kishilik standart talqin (uch qatorli oʻrindiqlar bilan);
- Toʻrt kishilik ultra-lyuks talqin (orqa qatorda faqat ikkita keng kreslo, yogʻochli pol va qimmatbaho charm qoplamalar bilan).
…