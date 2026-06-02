Norvegiya va Turkiya terma jamoalari yirik g‘alabalarni qo‘lga kiritishdi
Dunyo nigohi qadalgan futbol bo‘yicha JCH-2026 starti yaqinlashgani sari, milliy terma jamoalar ishtirokidagi qizg‘in nazorat bahslari futbol muxlislariga haqiqiy bayram kayfiyatini ulashmoqda. Kecha oqshomda ham Yevropaning bir qator kuchli jamoalari bo‘lajak yirik musobaqa oldidan o‘z kuchlarini sinovdan o‘tkazishdi.
Xususan, Skandinaviya derbisida Norvegiya milliy terma jamoasi o‘z maydoni — Oslo shahrida prinsipial raqib hisoblangan Shvetsiya vakillarini qabul qildi. Uchrashuvda mezbonlarning mutlaq ustunligi kuzatildi va bahs 3:1 hisobida norvegiyaliklarning ishonchli g‘alabasi bilan yakun topdi. Norvegiyaliklar safida hujumchi Yorgen Strann Larsen sermahsullik ko‘rsatib, dublga erishgan bo‘lsa, yana bir gol iqtidorli yarimhimoyachi Antonio Nusa nomiga rasmiylashtirildi. Shvedlarning yagona javob to‘pini esa ularning yetakchi forvardi Aleksandr Isak raqib darvozasiga joylab qo‘ydi.
Yana bir hayajonli uchrashuvda Turkiya milliy terma jamoasi Shimoliy Makedoniya vakillariga qarshi maydonga tushdi. Turk "sultonlari" butun o‘yin davomida raqibga hech qanday imkoniyat qoldirishmadi va yirik — 4:0 hisobidagi mag‘lubiyatga uchratishdi. Vinchenso Montella shogirdlari safida Orkun Kyokchyu, Kaan Uzun, Arda Gyuler va Barish Yilmazlar raqib posbonini ojiz qoldirib, o‘z hisoblariga gol yozdirib qo‘yishdi.
Quyida bo‘lib o‘tgan ushbu qiziqarli nazorat bahslarining batafsil bayonnomasi bilan tanishishingiz mumkin:
Nazorat uchrashuvlari
Norvegiya — Shvetsiya 3:1
Gollar: Strann Larsen 9, 37, Antonio Nusa 18 — Aleksandr Isak 76.
Turkiya — Shimoliy Makedoniya 4:0
Gollar: Orkun Kyokchyu 2, Kaan Uzun 16, Arda Gyuler 53, Barish Yilmaz 70.
Umumiy xulosa: Mazkur nazorat o‘yinlari shuni ko‘rsatdiki, Norvegiya va Turkiya terma jamoalari bo‘lajak jahon chempionati oldidan ancha sermahsul va jangovar holatga kirib ulgurishgan. Hujum chizig‘idagi bunday faollik mundial bahslarida ham ushbu jamoalarning raqiblariga jiddiy bosh og‘rig‘i bo‘lishidan dalolat beradi. Bo‘lajak rasmiy uchrashuvlarda ikkala terma jamoaga ham omad yor bo‘lishini tilaymiz!
…