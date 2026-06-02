Norvegiya va Turkiya terma jamoalari yirik g‘alabalarni qo‘lga kiritishdi

·183·Sport
Norvegiya va Turkiya terma jamoalari yirik g‘alabalarni qo‘lga kiritishdi

Dunyo nigohi qadalgan futbol bo‘yicha JCH-2026 starti yaqinlashgani sari, milliy terma jamoalar ishtirokidagi qizg‘in nazorat bahslari futbol muxlislariga haqiqiy bayram kayfiyatini ulashmoqda. Kecha oqshomda ham Yevropaning bir qator kuchli jamoalari bo‘lajak yirik musobaqa oldidan o‘z kuchlarini sinovdan o‘tkazishdi.

Xususan, Skandinaviya derbisida Norvegiya milliy terma jamoasi o‘z maydoni — Oslo shahrida prinsipial raqib hisoblangan Shvetsiya vakillarini qabul qildi. Uchrashuvda mezbonlarning mutlaq ustunligi kuzatildi va bahs 3:1 hisobida norvegiyaliklarning ishonchli g‘alabasi bilan yakun topdi. Norvegiyaliklar safida hujumchi Yorgen Strann Larsen sermahsullik ko‘rsatib, dublga erishgan bo‘lsa, yana bir gol iqtidorli yarimhimoyachi Antonio Nusa nomiga rasmiylashtirildi. Shvedlarning yagona javob to‘pini esa ularning yetakchi forvardi Aleksandr Isak raqib darvozasiga joylab qo‘ydi.

Yana bir hayajonli uchrashuvda Turkiya milliy terma jamoasi Shimoliy Makedoniya vakillariga qarshi maydonga tushdi. Turk "sultonlari" butun o‘yin davomida raqibga hech qanday imkoniyat qoldirishmadi va yirik — 4:0 hisobidagi mag‘lubiyatga uchratishdi. Vinchenso Montella shogirdlari safida Orkun Kyokchyu, Kaan Uzun, Arda Gyuler va Barish Yilmazlar raqib posbonini ojiz qoldirib, o‘z hisoblariga gol yozdirib qo‘yishdi.

Quyida bo‘lib o‘tgan ushbu qiziqarli nazorat bahslarining batafsil bayonnomasi bilan tanishishingiz mumkin:

Nazorat uchrashuvlari

Norvegiya — Shvetsiya 3:1

  • Gollar: Strann Larsen 9, 37, Antonio Nusa 18 — Aleksandr Isak 76.

Turkiya — Shimoliy Makedoniya 4:0

  • Gollar: Orkun Kyokchyu 2, Kaan Uzun 16, Arda Gyuler 53, Barish Yilmaz 70.

Umumiy xulosa: Mazkur nazorat o‘yinlari shuni ko‘rsatdiki, Norvegiya va Turkiya terma jamoalari bo‘lajak jahon chempionati oldidan ancha sermahsul va jangovar holatga kirib ulgurishgan. Hujum chizig‘idagi bunday faollik mundial bahslarida ham ushbu jamoalarning raqiblariga jiddiy bosh og‘rig‘i bo‘lishidan dalolat beradi. Bo‘lajak rasmiy uchrashuvlarda ikkala terma jamoaga ham omad yor bo‘lishini tilaymiz!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi