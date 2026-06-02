«Real» Mourinioni bosh murabbiy etib tayinlashda qiyinchilikka uchramoqda

·1.3K·Sport
«Real» Mourinioni bosh murabbiy etib tayinlashda qiyinchilikka uchramoqda

Yevropa futbolining transfer bozorida kutilmagan va hayajonli voqealar rivoji davom etmoqda. Madridning «Real» klubi o‘zining sobiq ustozi, mashhur va tajribali mutaxassis Joze Mourinioni yana jamoa boshqaruviga qaytarish harakatiga tushib qolgan edi. Biroq nufuzli The Athletic nashri tarqatgan so‘nggi ma’lumotlarga qaraganda, «qirollik klubi» ushbu transferni amalga oshirishda jiddiy moliyaviy to‘siqqa duch keldi.

Gap shundaki, dastlabki kelishuvlarga ko‘ra, portugaliyalik mutaxassisning amaldagi klubi — «Benfika» bilan tuzgan shartnomasida 6 million yevro miqdorida tovon puli to‘lab, uni erkin qo‘yib yuborish bandi mavjud edi. Madridliklar xuddi shu mablag‘ evaziga «Ortiqcha vaziyatlar qiroli»ni o‘z bag‘riga qaytarmoqchi edilar.

Biroq kutilmaganda «Real» rahbariyati katta xatoga yo‘l qo‘ydi. Shartnomadagi mazkur imtiyozli band mavsum yakunlanganidan so‘ng atigi 10 ish kuni davomidagina amal qilgan bo‘lib, madridliklar ushbu qisqa muddatni boy berib qo‘yishdi. Endilikda «qaymoqranglilar» Jozeni Lissabondan olib kelish uchun belgilangan summadan naqd 9 million yevro ko‘proq, ya’ni umumiy hisobda 15 million yevro tovon puli to‘lashga majbur bo‘lishadi.

Ichki vaziyat va saylovlar: Ayni paytda Madrid klubida faqatgina murabbiy masalasi emas, balki rahbariyat tizimida ham katta o‘zgarishlar kutilmoqda. Eslatib o‘tamiz, joriy yilning 7 iyun kuni «Real Madrid» klubi prezidentligi uchun rasmiy saylovlar bo‘lib o‘tadi. Ushbu mas’uliyatli lavozim uchun ikki kuchli nomzod — ambitsiyalarga boy tadbirkor Enrike Rikelme hamda klubning amaldagi afsonaviy rahbari Florentino Peres o‘zaro kuch sinashishadi. Murabbiy transferi atrofidagi bunday moliyaviy muammo bo‘lajak saylovlar oldidan nomzodlarning rejalariga qanday ta’sir qilishi barcha muxlislar uchun juda qiziq.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi