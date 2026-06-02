«Real» Mourinioni bosh murabbiy etib tayinlashda qiyinchilikka uchramoqda
Yevropa futbolining transfer bozorida kutilmagan va hayajonli voqealar rivoji davom etmoqda. Madridning «Real» klubi o‘zining sobiq ustozi, mashhur va tajribali mutaxassis Joze Mourinioni yana jamoa boshqaruviga qaytarish harakatiga tushib qolgan edi. Biroq nufuzli The Athletic nashri tarqatgan so‘nggi ma’lumotlarga qaraganda, «qirollik klubi» ushbu transferni amalga oshirishda jiddiy moliyaviy to‘siqqa duch keldi.
Gap shundaki, dastlabki kelishuvlarga ko‘ra, portugaliyalik mutaxassisning amaldagi klubi — «Benfika» bilan tuzgan shartnomasida 6 million yevro miqdorida tovon puli to‘lab, uni erkin qo‘yib yuborish bandi mavjud edi. Madridliklar xuddi shu mablag‘ evaziga «Ortiqcha vaziyatlar qiroli»ni o‘z bag‘riga qaytarmoqchi edilar.
Biroq kutilmaganda «Real» rahbariyati katta xatoga yo‘l qo‘ydi. Shartnomadagi mazkur imtiyozli band mavsum yakunlanganidan so‘ng atigi 10 ish kuni davomidagina amal qilgan bo‘lib, madridliklar ushbu qisqa muddatni boy berib qo‘yishdi. Endilikda «qaymoqranglilar» Jozeni Lissabondan olib kelish uchun belgilangan summadan naqd 9 million yevro ko‘proq, ya’ni umumiy hisobda 15 million yevro tovon puli to‘lashga majbur bo‘lishadi.
Ichki vaziyat va saylovlar: Ayni paytda Madrid klubida faqatgina murabbiy masalasi emas, balki rahbariyat tizimida ham katta o‘zgarishlar kutilmoqda. Eslatib o‘tamiz, joriy yilning 7 iyun kuni «Real Madrid» klubi prezidentligi uchun rasmiy saylovlar bo‘lib o‘tadi. Ushbu mas’uliyatli lavozim uchun ikki kuchli nomzod — ambitsiyalarga boy tadbirkor Enrike Rikelme hamda klubning amaldagi afsonaviy rahbari Florentino Peres o‘zaro kuch sinashishadi. Murabbiy transferi atrofidagi bunday moliyaviy muammo bo‘lajak saylovlar oldidan nomzodlarning rejalariga qanday ta’sir qilishi barcha muxlislar uchun juda qiziq.
…