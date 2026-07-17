Muhammad Saloh Turkiyaga yaqinlashdi: «Beshiktosh» katta taklif berdi
«Liverpul»ni tark etgan Muhammad Saloh faoliyatini Turkiyada davom ettirishi mumkin. «Beshiktosh» 34 yoshli misrlik yulduzga yuqori maoshli qisqa muddatli shartnoma taklif qilgan.
Tomonlar o‘rtasidagi dastlabki uchrashuv ijobiy ruhda o‘tgani aytilmoqda. Endi asosiy masala — Saloh maoshi sezilarli kamayishiga rozi bo‘ladimi?
«Beshiktosh» qanday shartnoma taklif qildi?
A Spor nashri ma’lumotiga ko‘ra, Muhammad Saloh «Beshiktosh» vakillari bilan ilk muzokaralarni o‘tkazgan.
Turkiya klubi futbolchiga:
bir yillik shartnoma;
kelishuvni yana bir mavsumga uzaytirish imkoniyati;
yiliga 12 million yevro maosh taklif qilgan.
Manbaga ko‘ra, uchrashuv ijobiy muhitda o‘tgan va tomonlar muzokaralarni davom ettirishi mumkin.
Saloh Angliyada ancha ko‘p maosh olardi
Misrlik hujumchi 2025 yilda «Liverpul» bilan yangi shartnoma imzolaganidan keyin klub tarixidagi eng ko‘p maosh oluvchi futbolchiga aylangandi.
Uning Angliyadagi yillik maoshi 20,8 million funtni, ya’ni taxminan 24,5 million yevroni tashkil qilgan.
Demak, «Beshiktosh» taklifi Salohning avvalgi maoshidan qariyb ikki barobar kam. Bu farq muzokaralardagi asosiy masalalardan biri bo‘lishi mumkin.
O‘tgan mavsumda qanday natija ko‘rsatdi?
Saloh o‘tgan mavsumda «Liverpul» safida 41 ta uchrashuvda maydonga tushdi.
Ushbu o‘yinlarda futbolchi:
12 ta gol urdi;
10 ta golli uzatmani amalga oshirdi.
Shundan so‘ng u ingliz klubini tark etdi va hozirda faoliyatidagi navbatdagi bosqichni tanlash arafasida turibdi.
Saloh 22 million yevroga baholanmoqda
Transfermarkt portali Muhammad Salohning amaldagi transfer qiymatini 22 million yevroga baholagan.
Biroq uning yoshi, yuqori maoshi va shartnoma talablari ehtimoliy kelishuvga ta’sir qilishi mumkin. Shu bilan birga, Salohning tajribasi va xalqaro nufuzi «Beshiktosh» uchun ham maydonda, ham tijoriy jihatdan katta ahamiyatga ega bo‘ladi.
Agar muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlansa, Muhammad Saloh Turkiya chempionati tarixidagi eng yirik transferlardan biriga aylanishi mumkin.
…