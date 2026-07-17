Muhammad Saloh Turkiyaga yaqinlashdi: «Beshiktosh» katta taklif berdi

·41·Sport
Muhammad Saloh Turkiyaga yaqinlashdi: «Beshiktosh» katta taklif berdi

«Liverpul»ni tark etgan Muhammad Saloh faoliyatini Turkiyada davom ettirishi mumkin. «Beshiktosh» 34 yoshli misrlik yulduzga yuqori maoshli qisqa muddatli shartnoma taklif qilgan.

Tomonlar o‘rtasidagi dastlabki uchrashuv ijobiy ruhda o‘tgani aytilmoqda. Endi asosiy masala — Saloh maoshi sezilarli kamayishiga rozi bo‘ladimi?

«Beshiktosh» qanday shartnoma taklif qildi?

A Spor nashri ma’lumotiga ko‘ra, Muhammad Saloh «Beshiktosh» vakillari bilan ilk muzokaralarni o‘tkazgan.

Turkiya klubi futbolchiga:

  • bir yillik shartnoma;

  • kelishuvni yana bir mavsumga uzaytirish imkoniyati;

  • yiliga 12 million yevro maosh taklif qilgan.

Manbaga ko‘ra, uchrashuv ijobiy muhitda o‘tgan va tomonlar muzokaralarni davom ettirishi mumkin.

Saloh Angliyada ancha ko‘p maosh olardi

Misrlik hujumchi 2025 yilda «Liverpul» bilan yangi shartnoma imzolaganidan keyin klub tarixidagi eng ko‘p maosh oluvchi futbolchiga aylangandi.

Uning Angliyadagi yillik maoshi 20,8 million funtni, ya’ni taxminan 24,5 million yevroni tashkil qilgan.

Demak, «Beshiktosh» taklifi Salohning avvalgi maoshidan qariyb ikki barobar kam. Bu farq muzokaralardagi asosiy masalalardan biri bo‘lishi mumkin.

O‘tgan mavsumda qanday natija ko‘rsatdi?

Saloh o‘tgan mavsumda «Liverpul» safida 41 ta uchrashuvda maydonga tushdi.

Ushbu o‘yinlarda futbolchi:

  • 12 ta gol urdi;

  • 10 ta golli uzatmani amalga oshirdi.

Shundan so‘ng u ingliz klubini tark etdi va hozirda faoliyatidagi navbatdagi bosqichni tanlash arafasida turibdi.

Saloh 22 million yevroga baholanmoqda

Transfermarkt portali Muhammad Salohning amaldagi transfer qiymatini 22 million yevroga baholagan.

Biroq uning yoshi, yuqori maoshi va shartnoma talablari ehtimoliy kelishuvga ta’sir qilishi mumkin. Shu bilan birga, Salohning tajribasi va xalqaro nufuzi «Beshiktosh» uchun ham maydonda, ham tijoriy jihatdan katta ahamiyatga ega bo‘ladi.

Agar muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlansa, Muhammad Saloh Turkiya chempionati tarixidagi eng yirik transferlardan biriga aylanishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gonsalo Garsiya Mourinoni hayratga soldi: qaror ham tayyor...Gonsalo Garsiya Mourinoni hayratga soldi: qaror ham tayyor...Bugun, 21:12Peres Oliseni «Real» uchun tug‘ilgan futbolchi deb hisoblamoqdaPeres Oliseni «Real» uchun tug‘ilgan futbolchi deb hisoblamoqdaBugun, 20:10Oltin toʻp—2026: Kylian Mbappe daʼvogarlar safidan chiqdi, Lionel Messi esa yaqinlashmoqdaOltin toʻp—2026: Kylian Mbappe daʼvogarlar safidan chiqdi, Lionel Messi esa yaqinlashmoqdaBugun, 19:1019 yillik sirli tasodif: Messi va Yamal finalda to‘qnashadi19 yillik sirli tasodif: Messi va Yamal finalda to‘qnashadiBugun, 19:01Niderlandiyalik iqtidorli himoyachi Pau Cubarsi bilan birga oʻynashni orzu qilmoqdaNiderlandiyalik iqtidorli himoyachi Pau Cubarsi bilan birga oʻynashni orzu qilmoqdaBugun, 18:56Lionel Messi va Argentina irodasi: Amaldagi chempionlar jahon kubogi finaliga yoʻl oldiLionel Messi va Argentina irodasi: Amaldagi chempionlar jahon kubogi finaliga yoʻl oldiBugun, 18:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi