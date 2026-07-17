Gonsalo Garsiya Mourinoni hayratga soldi: qaror ham tayyor...
«Real Madrid» hujumchisi Gonsalo Garsiya mavsumoldi yig‘inlarining dastlabki kunlaridayoq jamoadoshlari va murabbiylar shtabi e’tiborini o‘ziga qaratdi. 22 yoshli futbolchining jismoniy holati klubda kutilganidan ham kuchli taassurot qoldirgan.
Endi ispaniyalik forvardning asosiy maqsadi — yangi bosh murabbiy Joze Mourinoga o‘zini isbotlab, «Real» tarkibida qolish.
Mashg‘ulotlarga a’lo formada qaytdi
Diario AS ma’lumotiga ko‘ra, Gonsalo Garsiya mavsumoldi tayyorgarlik jarayoniga juda yaxshi jismoniy holatda yetib kelgan.
Futbolchi mashg‘ulotlardagi faolligi, chidamliligi va yuqori tayyorgarligi bilan nafaqat murabbiylar shtabi, balki jamoadoshlarini ham hayratga solgan.
Yosh hujumchi bu orqali yangi mavsum oldidan asosiy tarkib uchun jiddiy kurashishga tayyor ekanini ko‘rsatmoqda.
Garsiyaning asosiy maqsadi ma’lum
22 yoshli forvard «Real Madrid»ni tark etishni istamayapti. U jamoada qolib, o‘z imkoniyatini Joze Mourinoga isbotlashni rejalashtirgan.
Garsiya uchun mavsumoldi yig‘inlari hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi mumkin. Chunki aynan shu davrda u bosh murabbiyning ishonchini qozonib, yangi mavsum uchun tarkibdan joy olish imkoniyatiga ega.
O‘tgan mavsumda Mbappening zaxirasi edi
Gonsalo Garsiya o‘tgan mavsumda «Real»ning asosiy tarkibida muntazam o‘yin amaliyotiga ega bo‘lmagan.
U ko‘proq Kilian Mbappega zaxira varianti sifatida qaralgan va maydonga tushish uchun imkoniyatlari cheklangan edi.
Shunga qaramay, futbolchi klubda qolish va hujum chizig‘idagi raqobatga tayyor ekanini mashg‘ulotlarda namoyish etmoqda.
Mourino uni sotishga qarshi chiqdi
Xabarlarga ko‘ra, iyun oyida «Real Madrid»ni qabul qilib olgan Joze Mourino allaqachon Gonsalo Garsiyaning ehtimoliy sotuviga qarshi chiqqan.
Portugaliyalik mutaxassis yosh hujumchi kelayotgan mavsumda jamoaga kerak bo‘ladi, degan fikrda.
Bu qaror Garsiyaga o‘zini ko‘rsatish uchun yangi imkoniyat ochib berishi mumkin. Endi barchasi uning mavsumoldi yig‘inlaridagi o‘yini va Mourino ishonchini qay darajada oqlashiga bog‘liq.
…