Gonsalo Garsiya Mourinoni hayratga soldi: qaror ham tayyor...

·21·Sport
Gonsalo Garsiya Mourinoni hayratga soldi: qaror ham tayyor...

«Real Madrid» hujumchisi Gonsalo Garsiya mavsumoldi yig‘inlarining dastlabki kunlaridayoq jamoadoshlari va murabbiylar shtabi e’tiborini o‘ziga qaratdi. 22 yoshli futbolchining jismoniy holati klubda kutilganidan ham kuchli taassurot qoldirgan.

Endi ispaniyalik forvardning asosiy maqsadi — yangi bosh murabbiy Joze Mourinoga o‘zini isbotlab, «Real» tarkibida qolish.

Mashg‘ulotlarga a’lo formada qaytdi

Diario AS ma’lumotiga ko‘ra, Gonsalo Garsiya mavsumoldi tayyorgarlik jarayoniga juda yaxshi jismoniy holatda yetib kelgan.

Futbolchi mashg‘ulotlardagi faolligi, chidamliligi va yuqori tayyorgarligi bilan nafaqat murabbiylar shtabi, balki jamoadoshlarini ham hayratga solgan.

Yosh hujumchi bu orqali yangi mavsum oldidan asosiy tarkib uchun jiddiy kurashishga tayyor ekanini ko‘rsatmoqda.

Garsiyaning asosiy maqsadi ma’lum

22 yoshli forvard «Real Madrid»ni tark etishni istamayapti. U jamoada qolib, o‘z imkoniyatini Joze Mourinoga isbotlashni rejalashtirgan.

Garsiya uchun mavsumoldi yig‘inlari hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi mumkin. Chunki aynan shu davrda u bosh murabbiyning ishonchini qozonib, yangi mavsum uchun tarkibdan joy olish imkoniyatiga ega.

O‘tgan mavsumda Mbappening zaxirasi edi

Gonsalo Garsiya o‘tgan mavsumda «Real»ning asosiy tarkibida muntazam o‘yin amaliyotiga ega bo‘lmagan.

U ko‘proq Kilian Mbappega zaxira varianti sifatida qaralgan va maydonga tushish uchun imkoniyatlari cheklangan edi.

Shunga qaramay, futbolchi klubda qolish va hujum chizig‘idagi raqobatga tayyor ekanini mashg‘ulotlarda namoyish etmoqda.

Mourino uni sotishga qarshi chiqdi

Xabarlarga ko‘ra, iyun oyida «Real Madrid»ni qabul qilib olgan Joze Mourino allaqachon Gonsalo Garsiyaning ehtimoliy sotuviga qarshi chiqqan.

Portugaliyalik mutaxassis yosh hujumchi kelayotgan mavsumda jamoaga kerak bo‘ladi, degan fikrda.

Bu qaror Garsiyaga o‘zini ko‘rsatish uchun yangi imkoniyat ochib berishi mumkin. Endi barchasi uning mavsumoldi yig‘inlaridagi o‘yini va Mourino ishonchini qay darajada oqlashiga bog‘liq.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muhammad Saloh Turkiyaga yaqinlashdi: «Beshiktosh» katta taklif berdiMuhammad Saloh Turkiyaga yaqinlashdi: «Beshiktosh» katta taklif berdiBugun, 20:15Peres Oliseni «Real» uchun tug‘ilgan futbolchi deb hisoblamoqdaPeres Oliseni «Real» uchun tug‘ilgan futbolchi deb hisoblamoqdaBugun, 20:10Oltin toʻp—2026: Kylian Mbappe daʼvogarlar safidan chiqdi, Lionel Messi esa yaqinlashmoqdaOltin toʻp—2026: Kylian Mbappe daʼvogarlar safidan chiqdi, Lionel Messi esa yaqinlashmoqdaBugun, 19:1019 yillik sirli tasodif: Messi va Yamal finalda to‘qnashadi19 yillik sirli tasodif: Messi va Yamal finalda to‘qnashadiBugun, 19:01Niderlandiyalik iqtidorli himoyachi Pau Cubarsi bilan birga oʻynashni orzu qilmoqdaNiderlandiyalik iqtidorli himoyachi Pau Cubarsi bilan birga oʻynashni orzu qilmoqdaBugun, 18:56Lionel Messi va Argentina irodasi: Amaldagi chempionlar jahon kubogi finaliga yoʻl oldiLionel Messi va Argentina irodasi: Amaldagi chempionlar jahon kubogi finaliga yoʻl oldiBugun, 18:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi