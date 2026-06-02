Ansu Fati Monako jamoasiga doimiy ravishda koʻchib oʻtdi

·54·Sport
Ansu Fati Monako jamoasiga doimiy ravishda koʻchib oʻtdi

Ansu Fati Barselona bilan xayrlashishga yaqin turibdi. Monako klubi ijaradagi futbolchining transfer huquqini toʻliq sotib olish bandini faollashtirishga qaror qildi. Bu kelishuv kataloniyaliklar uchun yozgi transfer oynasi oldidan moliyaviy holatni yaxshilash va maoshlar fondini boʻshatish imkonini beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mundo Deportivo nashrining xabar berishicha, Monako Fati uchun belgilangan 11 million yevrolik sotib olish variantidan foydalanadi. Ispaniya terma jamoasi aʼzosi Liga 1 vakili safida doimiy asosda qoladi. Bu transfer Barselona akademiyasi tarbiyalanuvchisining klubdagi uzoq yillik faoliyatiga yakun yasaydi.

Bir vaqtlar klubning eng iqtidorli yoshlaridan biri deb hisoblangan Fati ketma-ket jarohatlar tufayli oʻz salohiyatini toʻliq namoyon eta olmadi. Barselona ushbu transferdan nafaqat 11 million yevro naqd pul oladi, balki futbolchining katta miqdordagi maoshidan ham qutuladi. Maʼlumotlarga koʻra, Fatining ketishi klubga kelgusi ikki mavsumda qariyb 17,2 million yevro tejash imkonini beradi.

Ushbu moliyaviy tejash Barselona uchun juda muhim, chunki klub La Liga tomonidan oʻrnatilgan 1:1 sarf-xarajat qoidasiga qaytishga harakat qilmoqda. Agar klub ushbu tizimga qaytsa, sotilgan futbolchilar va tejalgan maoshlardan tushgan barcha mablagʻni yangi transferlar uchun toʻliq yoʻnaltirish huquqiga ega boʻladi.

BarselonaMonakoAnsu FatiTransferlarLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09Angliya Premer-ligasining eng qimmatbaho o‘n nafar futbolchisiBugun, 12:53Abduqodir Husanovning transfer bahosi 50 million yevroga yetdiBugun, 12:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi