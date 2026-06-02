Ansu Fati Monako jamoasiga doimiy ravishda koʻchib oʻtdi
Ansu Fati Barselona bilan xayrlashishga yaqin turibdi. Monako klubi ijaradagi futbolchining transfer huquqini toʻliq sotib olish bandini faollashtirishga qaror qildi. Bu kelishuv kataloniyaliklar uchun yozgi transfer oynasi oldidan moliyaviy holatni yaxshilash va maoshlar fondini boʻshatish imkonini beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mundo Deportivo nashrining xabar berishicha, Monako Fati uchun belgilangan 11 million yevrolik sotib olish variantidan foydalanadi. Ispaniya terma jamoasi aʼzosi Liga 1 vakili safida doimiy asosda qoladi. Bu transfer Barselona akademiyasi tarbiyalanuvchisining klubdagi uzoq yillik faoliyatiga yakun yasaydi.
Bir vaqtlar klubning eng iqtidorli yoshlaridan biri deb hisoblangan Fati ketma-ket jarohatlar tufayli oʻz salohiyatini toʻliq namoyon eta olmadi. Barselona ushbu transferdan nafaqat 11 million yevro naqd pul oladi, balki futbolchining katta miqdordagi maoshidan ham qutuladi. Maʼlumotlarga koʻra, Fatining ketishi klubga kelgusi ikki mavsumda qariyb 17,2 million yevro tejash imkonini beradi.
Ushbu moliyaviy tejash Barselona uchun juda muhim, chunki klub La Liga tomonidan oʻrnatilgan 1:1 sarf-xarajat qoidasiga qaytishga harakat qilmoqda. Agar klub ushbu tizimga qaytsa, sotilgan futbolchilar va tejalgan maoshlardan tushgan barcha mablagʻni yangi transferlar uchun toʻliq yoʻnaltirish huquqiga ega boʻladi.
…