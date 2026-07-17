«Paxtakor» va «Navbahor» bugun tarixiy o‘yinga chiqadi
Bugun, 17 iyul kuni O‘zbekiston Superligasida 12-tur uchrashuvlari davom ettiriladi. Kunning ikki bahsi mamlakat futbol tarixida alohida o‘rin egallaydi — «Paxtakor» va «Navbahor» yuqori diviziondagi yubiley uchrashuvlarini o‘tkazadi.
Har ikki klub ham chempionatda hali biror marta quyi ligaga tushib ketmagan jamoalar sifatida tarixiy natija qayd etish arafasida.
«Paxtakor»ning 1000-o‘yini «Lokomotiv»ga qarshi
Toshkentning «Paxtakor» klubi 12-tur doirasida «Lokomotiv»ga qarshi maydonga tushadi.
Ushbu bellashuv «sherlar» uchun O‘zbekiston yuqori divizionidagi 1000-uchrashuvga aylanadi. Shu tariqa, mamlakatning eng sovrindor klublaridan biri yana bir muhim tarixiy marrani zabt etadi.
«Paxtakor» shu kunga qadar O‘zbekiston chempionligini 16 marta qo‘lga kiritgan.
«Navbahor» ham yubiley uchrashuvini o‘tkazadi
Namanganning «Navbahor» klubi esa OKMKga qarshi bahsda yuqori ligadagi 1000-o‘yinini o‘tkazadi.
«Navbahor» O‘zbekiston chempionati tashkil etilganidan buyon yuqori divizionda muntazam qatnashib kelayotgan klublardan biri hisoblanadi.
Jamoa 1996 yilda mamlakat chempioni bo‘lgan va o‘z tarixida ilk bor oltin medallarni qo‘lga kiritgan.
Faqat ikki klubda bunday natija bor
«Paxtakor» va «Navbahor»ni boshqa klublardan ajratib turadigan muhim jihat — ular hech qachon Proligaga tushib ketmagan.
Har ikki jamoa O‘zbekiston milliy chempionati tarixida barcha mavsumlarni yuqori divizionda o‘tkazgan yagona klublar sanaladi.
Shu sababli 17 iyul kunigi uchrashuvlar oddiy tur bahsi emas, balki o‘zbek futboli tarixidagi muhim voqeaga aylanadi.
Yubiley o‘yinlarda kim g‘alaba qozonadi?
«Paxtakor» «Lokomotiv»ga, «Navbahor» esa OKMKga qarshi bahsda nafaqat muhim ochkolar, balki tarixiy 1000-o‘yinda g‘alaba uchun maydonga tushadi.
Sizningcha, yubiley uchrashuvlarida qaysi jamoa g‘alaba qozonadi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…