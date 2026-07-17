«Paxtakor» va «Navbahor» bugun tarixiy o‘yinga chiqadi

·35·Sport
«Paxtakor» va «Navbahor» bugun tarixiy o‘yinga chiqadi

Bugun, 17 iyul kuni O‘zbekiston Superligasida 12-tur uchrashuvlari davom ettiriladi. Kunning ikki bahsi mamlakat futbol tarixida alohida o‘rin egallaydi — «Paxtakor» va «Navbahor» yuqori diviziondagi yubiley uchrashuvlarini o‘tkazadi.

Har ikki klub ham chempionatda hali biror marta quyi ligaga tushib ketmagan jamoalar sifatida tarixiy natija qayd etish arafasida.

«Paxtakor»ning 1000-o‘yini «Lokomotiv»ga qarshi

Toshkentning «Paxtakor» klubi 12-tur doirasida «Lokomotiv»ga qarshi maydonga tushadi.

Ushbu bellashuv «sherlar» uchun O‘zbekiston yuqori divizionidagi 1000-uchrashuvga aylanadi. Shu tariqa, mamlakatning eng sovrindor klublaridan biri yana bir muhim tarixiy marrani zabt etadi.

«Paxtakor» shu kunga qadar O‘zbekiston chempionligini 16 marta qo‘lga kiritgan.

«Navbahor» ham yubiley uchrashuvini o‘tkazadi

Namanganning «Navbahor» klubi esa OKMKga qarshi bahsda yuqori ligadagi 1000-o‘yinini o‘tkazadi.

«Navbahor» O‘zbekiston chempionati tashkil etilganidan buyon yuqori divizionda muntazam qatnashib kelayotgan klublardan biri hisoblanadi.

Jamoa 1996 yilda mamlakat chempioni bo‘lgan va o‘z tarixida ilk bor oltin medallarni qo‘lga kiritgan.

Faqat ikki klubda bunday natija bor

«Paxtakor» va «Navbahor»ni boshqa klublardan ajratib turadigan muhim jihat — ular hech qachon Proligaga tushib ketmagan.

Har ikki jamoa O‘zbekiston milliy chempionati tarixida barcha mavsumlarni yuqori divizionda o‘tkazgan yagona klublar sanaladi.

Shu sababli 17 iyul kunigi uchrashuvlar oddiy tur bahsi emas, balki o‘zbek futboli tarixidagi muhim voqeaga aylanadi.

Yubiley o‘yinlarda kim g‘alaba qozonadi?

«Paxtakor» «Lokomotiv»ga, «Navbahor» esa OKMKga qarshi bahsda nafaqat muhim ochkolar, balki tarixiy 1000-o‘yinda g‘alaba uchun maydonga tushadi.

Sizningcha, yubiley uchrashuvlarida qaysi jamoa g‘alaba qozonadi? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi yana Angliyani toʻxtatdi: 2026-yilgi Jahon chempionatidagi alamli magʻlubiyatLionel Messi yana Angliyani toʻxtatdi: 2026-yilgi Jahon chempionatidagi alamli magʻlubiyatBugun, 14:57PSJ Michael Olise poygasidan chiqdi: Real Madrid asosiy daʼvogarga aylandiPSJ Michael Olise poygasidan chiqdi: Real Madrid asosiy daʼvogarga aylandiBugun, 14:36Messi yetakchi, ammo reytingdagi eng katta sakrashni boshqa yulduz qildiMessi yetakchi, ammo reytingdagi eng katta sakrashni boshqa yulduz qildiBugun, 14:36Arsenal ayollar jamoasi Real Madrid rekordchisi Misa Rodriguezni oʻz safiga qoʻshib olmoqdaArsenal ayollar jamoasi Real Madrid rekordchisi Misa Rodriguezni oʻz safiga qoʻshib olmoqdaBugun, 14:20Kylian Mbappe Fransiya terma jamoasi sardori boʻlishga munosibmi?Kylian Mbappe Fransiya terma jamoasi sardori boʻlishga munosibmi?Bugun, 14:10Tuxelning bir qarori Angliya futbolchilarini hayratga soldi...Tuxelning bir qarori Angliya futbolchilarini hayratga soldi...Bugun, 13:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi