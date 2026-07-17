Nokia 300 4G Power Bank: 44 kunlik quvvat va smartfonlarni zaryadlash imkoniyati
Afsonaviy Nokia brendi tugmali telefonlar segmentida navbatdagi inqilobiy qadamni tashlashga tayyorlanmoqda. Internet tarmogʻida hali rasman taqdim etilmagan Nokia 300 4G Power Bank modelining texnik xususiyatlari eʼlon qilindi. Ushbu qurilma nafaqat aloqa vositasi, balki boshqa gadjetlarni quvvatlantira oladigan tashqi akkumulyator vazifasini ham bajarishi bilan eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi modelning eng asosiy ustunligi uning 3700 mAs sigʻimli ulkan akkumulyatoridir. Bu koʻrsatkich tugmali telefonlar uchun rekord daraja hisoblanadi va qurilmaning kutish rejimida 44 kungacha quvvatsiz ishlashini taʼminlaydi. Oʻzbekiston kabi hududlarda, ayniqsa uzoq muddatli safarlar yoki elektr energiyasi uzilishi ehtimoli boʻlgan chekka hududlarda bunday avtonomlik oʻta muhim ahamiyatga ega.
Quvvat manbai va texnik imkoniyatlarNokia 300 4G Power Bank modeli nomidan koʻrinib turibdiki, u teskari zaryadlash funksiyasiga ega. Qurilma 5 W quvvat bilan smartfon yoki quloqchinlarni quvvatlantirishi mumkin. Telefonning oʻzi esa zamonaviy USB-C porti orqali 18 W tezlikda quvvat oladi. Bu tugmali telefonlar orasida kam uchraydigan texnologik yechimdir.
Qurilma 2,4 dyuymli QVGA aniqligidagi displey va 0,3 megapikselli kamera bilan jihozlangan. Shuningdek, u IP65 standarti boʻyicha himoyalangan korpusga ega boʻlib, bu uni chang va suv sachrashidan asraydi. Sayohatchilar va ekstremal sharoitda ishlovchilar uchun moʻljallangan ushbu modelda oʻta kuchli svetodiodli fonar ham mavjud. Maʼlumotlarga koʻra, ushbu fonarning yorqinligi iPhone 16 Pro smartfonining chaqnogʻidan (vspishka) ikki baravar kuchliroqdir.
Zamonaviy aloqa va multimediaNokia 300 4G Power Bank faqatgina quvvat bilan cheklanib qolmay, zamonaviy aloqa standartlarini ham qoʻllab-quvvatlaydi. Qurilma 4G tarmoqlarida ishlay oladi, bu esa ovozli qoʻngʻiroqlar sifatini oshiradi. Multimedia ixlosmandlari uchun quyidagi imkoniyatlar koʻzda tutilgan:
- 32 GB gacha boʻlgan microSD xotira kartalarini qoʻllab-quvvatlash;
- Bluetooth moduli va 3,5 mm li quloqchin tirqishi;
- Oʻrnatilgan media pleyer va FM-radio;
- Yuqori chidamlilikka ega korpus dizayni.
…