Nokia 300 4G Power Bank: 44 kunlik quvvat va smartfonlarni zaryadlash imkoniyati

·23·Texno
Nokia 300 4G Power Bank: 44 kunlik quvvat va smartfonlarni zaryadlash imkoniyati

Afsonaviy Nokia brendi tugmali telefonlar segmentida navbatdagi inqilobiy qadamni tashlashga tayyorlanmoqda. Internet tarmogʻida hali rasman taqdim etilmagan Nokia 300 4G Power Bank modelining texnik xususiyatlari eʼlon qilindi. Ushbu qurilma nafaqat aloqa vositasi, balki boshqa gadjetlarni quvvatlantira oladigan tashqi akkumulyator vazifasini ham bajarishi bilan eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi modelning eng asosiy ustunligi uning 3700 mAs sigʻimli ulkan akkumulyatoridir. Bu koʻrsatkich tugmali telefonlar uchun rekord daraja hisoblanadi va qurilmaning kutish rejimida 44 kungacha quvvatsiz ishlashini taʼminlaydi. Oʻzbekiston kabi hududlarda, ayniqsa uzoq muddatli safarlar yoki elektr energiyasi uzilishi ehtimoli boʻlgan chekka hududlarda bunday avtonomlik oʻta muhim ahamiyatga ega.

Quvvat manbai va texnik imkoniyatlar

Nokia 300 4G Power Bank modeli nomidan koʻrinib turibdiki, u teskari zaryadlash funksiyasiga ega. Qurilma 5 W quvvat bilan smartfon yoki quloqchinlarni quvvatlantirishi mumkin. Telefonning oʻzi esa zamonaviy USB-C porti orqali 18 W tezlikda quvvat oladi. Bu tugmali telefonlar orasida kam uchraydigan texnologik yechimdir.

Qurilma 2,4 dyuymli QVGA aniqligidagi displey va 0,3 megapikselli kamera bilan jihozlangan. Shuningdek, u IP65 standarti boʻyicha himoyalangan korpusga ega boʻlib, bu uni chang va suv sachrashidan asraydi. Sayohatchilar va ekstremal sharoitda ishlovchilar uchun moʻljallangan ushbu modelda oʻta kuchli svetodiodli fonar ham mavjud. Maʼlumotlarga koʻra, ushbu fonarning yorqinligi iPhone 16 Pro smartfonining chaqnogʻidan (vspishka) ikki baravar kuchliroqdir.

Zamonaviy aloqa va multimedia

Nokia 300 4G Power Bank faqatgina quvvat bilan cheklanib qolmay, zamonaviy aloqa standartlarini ham qoʻllab-quvvatlaydi. Qurilma 4G tarmoqlarida ishlay oladi, bu esa ovozli qoʻngʻiroqlar sifatini oshiradi. Multimedia ixlosmandlari uchun quyidagi imkoniyatlar koʻzda tutilgan:

  • 32 GB gacha boʻlgan microSD xotira kartalarini qoʻllab-quvvatlash;
  • Bluetooth moduli va 3,5 mm li quloqchin tirqishi;
  • Oʻrnatilgan media pleyer va FM-radio;
  • Yuqori chidamlilikka ega korpus dizayni.
Hozircha yangi modelning rasmiy sotuv sanasi va narxi ochiqlanmagan. Biroq, Nokia brendining ushbu yoʻnalishdagi strategiyasi shuni koʻrsatadiki, Nokia 300 4G Power Bank hamyonbop narxda sotuvga chiqishi kutilmoqda. Bu esa uni ikkinchi zaxira telefoni sifatida yoki faol hayot tarzi tarafdorlari uchun ideal tanlovga aylantiradi.

NokiaSmartfonTexnologiyaAkkumulyatorGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yolg‘iz insonlar uchun mo‘ljallangan gumanoid robotlar sotuvga tayyorlanmoqdaYolg‘iz insonlar uchun mo‘ljallangan gumanoid robotlar sotuvga tayyorlanmoqdaBugun, 16:27Janubiy Koreya va AQSH olimlari inson tanasi boʻylab «oʻsuvchi» robot-kiyimni yaratishdiJanubiy Koreya va AQSH olimlari inson tanasi boʻylab «oʻsuvchi» robot-kiyimni yaratishdiBugun, 15:22Rossiyada davlat xizmatchilari 2030-yilgacha toʻliq «Maks» platformasiga oʻtkaziladiRossiyada davlat xizmatchilari 2030-yilgacha toʻliq «Maks» platformasiga oʻtkaziladiBugun, 14:52Ilon Maskning Starlink loyihasi minglab maktab oʻquvchilarini internet bilan taʼminladiIlon Maskning Starlink loyihasi minglab maktab oʻquvchilarini internet bilan taʼminladiBugun, 14:30Xitoyda dunyodagi eng yirik ochiq kodli sunʼiy intellekt modeli Kimi K3 taqdim etildiXitoyda dunyodagi eng yirik ochiq kodli sunʼiy intellekt modeli Kimi K3 taqdim etildiBugun, 13:53GTA 6 maʼlumotlarini oʻgʻirlagan 18 yoshli xaker ruhiy shifoxonadan qamoqxonaga oʻtkazildiGTA 6 maʼlumotlarini oʻgʻirlagan 18 yoshli xaker ruhiy shifoxonadan qamoqxonaga oʻtkazildiBugun, 13:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi