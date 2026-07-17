Rossiyada davlat xizmatchilari 2030-yilgacha toʻliq «Maks» platformasiga oʻtkaziladi
Rossiya hukumati mamlakatdagi barcha davlat hokimiyati organlari xodimlarini 2030-yilga qadar mahalliy kommunikatsiya xizmatlaridan foydalanishga toʻliq oʻtkazish boʻyicha qaror qabul qildi. Ushbu tashabbus axborot xavfsizligini taʼminlash va xorijiy texnologiyalarga qaramlikni kamaytirish strategiyasining muhim qismi hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Huquqiy axborot portalida eʼlon qilingan rasmiy hujjatga koʻra, belgilangan muddatga kelib davlat xizmatchilarining oʻzaro ishchi muloqotlari 100 foiz koʻrsatkichda «Maks» bazasidagi koʻp funksiyali axborot almashish servisi orqali amalga oshirilishi shart. Bu loyiha nafaqat xabar almashish, balki davlat boshqaruvidagi barcha raqamli jarayonlarni yagona va himoyalangan tizimga birlashtirishni koʻzda tutadi.
Xavfsizlik va mustaqillik masalalariYangi platformani yaratishdan koʻzlangan asosiy maqsad — hayotning turli sohalarida xizmatlar va servislardan foydalanish imkoniyatini oshirish, axborot texnologiyalari muhitida qulay va xavfsiz sharoit yaratishdir. Shuningdek, uzatilayotgan va qabul qilinayotgan maʼlumotlarning maxfiyligini kafolatlash ustuvor vazifa sifatida belgilangan.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu oʻtish jarayoni Rossiyaning raqamli suverenitetini mustahkamlashga qaratilgan. Global siyosiy vaziyat va xalqaro texnologik gigantlar tomonidan joriy etilishi mumkin boʻlgan cheklovlar fonida, ichki muloqot tizimlariga ega boʻlish davlat apparati barqaror ishlashi uchun zaruriy chora deb koʻrilmoqda.
Ilovalar doʻkonlaridagi cheklovlarMazkur qaror eʼlon qilinishi bilan bir vaqtda mahalliy dasturiy taʼminotlar uchun kutilmagan toʻsiqlar yuzaga keldi. Xususan, «Maks» messenjeri va VK ilovasi Android operatsion tizimi uchun moʻljallangan Google Play onlayn doʻkonidan olib tashlandi. Bu holat Rossiya texnologik kompaniyalarining xalqaro platformalar bilan munosabatlarida murakkabliklar davom etayotganini koʻrsatmoqda.
Bundan biroz avvalroq ushbu ilovalar Apple kompaniyasining App Store doʻkonidan ham gʻoyib boʻlgan edi. Bunday cheklovlar davlat xizmatchilarini mahalliy platformalarga oʻtkazish jarayonini tezlashtirishi mumkin, chunki xorijiy ekotizimlarga boʻlgan ishonch pasayib bormoqda.
Oʻzbekiston va mintaqadagi boshqa davlatlar uchun ham ushbu tajriba qiziqarli boʻlishi mumkin. Koʻplab mamlakatlar hozirda davlat boshqaruvida Telegram yoki WhatsApp kabi ommaviy messenjerlardan foydalanishning xavfsizlik jihatlarini qayta koʻrib chiqmoqda va yopiq, korporativ muloqot tizimlarini joriy etish ustida ish olib bormoqda.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, 2030-yilga qadar belgilangan ushbu reja Rossiya raqamli infratuzilmasini toʻliq avtonom rejimga oʻtkazish yoʻlidagi eng yirik qadamlardan biridir. Loyihaning muvaffaqiyati nafaqat dasturiy taʼminotning sifatiga, balki uning foydalanuvchilar uchun qanchalik qulay boʻlishiga ham bogʻliq boʻladi.
…