Rossiyada davlat xizmatchilari 2030-yilgacha toʻliq «Maks» platformasiga oʻtkaziladi

·1·Texno
Rossiyada davlat xizmatchilari 2030-yilgacha toʻliq «Maks» platformasiga oʻtkaziladi

Rossiya hukumati mamlakatdagi barcha davlat hokimiyati organlari xodimlarini 2030-yilga qadar mahalliy kommunikatsiya xizmatlaridan foydalanishga toʻliq oʻtkazish boʻyicha qaror qabul qildi. Ushbu tashabbus axborot xavfsizligini taʼminlash va xorijiy texnologiyalarga qaramlikni kamaytirish strategiyasining muhim qismi hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Huquqiy axborot portalida eʼlon qilingan rasmiy hujjatga koʻra, belgilangan muddatga kelib davlat xizmatchilarining oʻzaro ishchi muloqotlari 100 foiz koʻrsatkichda «Maks» bazasidagi koʻp funksiyali axborot almashish servisi orqali amalga oshirilishi shart. Bu loyiha nafaqat xabar almashish, balki davlat boshqaruvidagi barcha raqamli jarayonlarni yagona va himoyalangan tizimga birlashtirishni koʻzda tutadi.

Xavfsizlik va mustaqillik masalalari

Yangi platformani yaratishdan koʻzlangan asosiy maqsad — hayotning turli sohalarida xizmatlar va servislardan foydalanish imkoniyatini oshirish, axborot texnologiyalari muhitida qulay va xavfsiz sharoit yaratishdir. Shuningdek, uzatilayotgan va qabul qilinayotgan maʼlumotlarning maxfiyligini kafolatlash ustuvor vazifa sifatida belgilangan.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu oʻtish jarayoni Rossiyaning raqamli suverenitetini mustahkamlashga qaratilgan. Global siyosiy vaziyat va xalqaro texnologik gigantlar tomonidan joriy etilishi mumkin boʻlgan cheklovlar fonida, ichki muloqot tizimlariga ega boʻlish davlat apparati barqaror ishlashi uchun zaruriy chora deb koʻrilmoqda.

Ilovalar doʻkonlaridagi cheklovlar

Mazkur qaror eʼlon qilinishi bilan bir vaqtda mahalliy dasturiy taʼminotlar uchun kutilmagan toʻsiqlar yuzaga keldi. Xususan, «Maks» messenjeri va VK ilovasi Android operatsion tizimi uchun moʻljallangan Google Play onlayn doʻkonidan olib tashlandi. Bu holat Rossiya texnologik kompaniyalarining xalqaro platformalar bilan munosabatlarida murakkabliklar davom etayotganini koʻrsatmoqda.

Bundan biroz avvalroq ushbu ilovalar Apple kompaniyasining App Store doʻkonidan ham gʻoyib boʻlgan edi. Bunday cheklovlar davlat xizmatchilarini mahalliy platformalarga oʻtkazish jarayonini tezlashtirishi mumkin, chunki xorijiy ekotizimlarga boʻlgan ishonch pasayib bormoqda.

Oʻzbekiston va mintaqadagi boshqa davlatlar uchun ham ushbu tajriba qiziqarli boʻlishi mumkin. Koʻplab mamlakatlar hozirda davlat boshqaruvida Telegram yoki WhatsApp kabi ommaviy messenjerlardan foydalanishning xavfsizlik jihatlarini qayta koʻrib chiqmoqda va yopiq, korporativ muloqot tizimlarini joriy etish ustida ish olib bormoqda.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, 2030-yilga qadar belgilangan ushbu reja Rossiya raqamli infratuzilmasini toʻliq avtonom rejimga oʻtkazish yoʻlidagi eng yirik qadamlardan biridir. Loyihaning muvaffaqiyati nafaqat dasturiy taʼminotning sifatiga, balki uning foydalanuvchilar uchun qanchalik qulay boʻlishiga ham bogʻliq boʻladi.

RossiyaTexnologiyaGoogle PlayApp StoreAxborot xavfsizligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilon Maskning Starlink loyihasi minglab maktab oʻquvchilarini internet bilan taʼminladiIlon Maskning Starlink loyihasi minglab maktab oʻquvchilarini internet bilan taʼminladiBugun, 14:30Xitoyda dunyodagi eng yirik ochiq kodli sunʼiy intellekt modeli Kimi K3 taqdim etildiXitoyda dunyodagi eng yirik ochiq kodli sunʼiy intellekt modeli Kimi K3 taqdim etildiBugun, 13:53GTA 6 maʼlumotlarini oʻgʻirlagan 18 yoshli xaker ruhiy shifoxonadan qamoqxonaga oʻtkazildiGTA 6 maʼlumotlarini oʻgʻirlagan 18 yoshli xaker ruhiy shifoxonadan qamoqxonaga oʻtkazildiBugun, 13:28OnePlus brendi AQSH va Yevropa bozorlarini rasman tark etmoqdaOnePlus brendi AQSH va Yevropa bozorlarini rasman tark etmoqdaBugun, 12:52Tesla dunyodagi ilk Megacharger stansiyasini ochdi: Bir yuk mashinasi uchun 1200 kW quvvatTesla dunyodagi ilk Megacharger stansiyasini ochdi: Bir yuk mashinasi uchun 1200 kW quvvatBugun, 12:25Chivinlar endi havoda yoʻq qilinadi: Fransiyada innovatsion mikrodron taqdim etildiChivinlar endi havoda yoʻq qilinadi: Fransiyada innovatsion mikrodron taqdim etildiBugun, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi